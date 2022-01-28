Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220128/konyada-saglik-calisanlarini-darp-eden-1-kisi-tutuklandi-1053252543.html
Konya'da sağlık çalışanlarını darp eden 1 kişi tutuklandı
Konya'da sağlık çalışanlarını darp eden 1 kişi tutuklandı
Konya Şehir Hastanesinde görevli 4 sağlık çalışanını darp eden 3 şüpheliden biri tutuklandı, iki şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. 28.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-28T21:42+0300
2022-01-28T21:42+0300
türkiye
konya
sağlık
tutuklama
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1051425302_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_3c15d99d3b994e26d382fd8305d4dabe.jpg
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 27 Ocak'ta Konya Şehir Hastanesindeki sağlık çalışanlarına yönelik saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı.Bu kapsamında, hastanede hemşire olarak görev yapan N.Ö, B.Ö, A.Ş ile C.A.Y'ye saldırarak görevlerini yapmalarına engel oldukları iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliler Ö.E, M.Ş ve K.Ş, "Kasten yaralama" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.Hakkında tutuklama kararı verilen şüpheli Ö.E. cezaevine gönderilirken, M.Ş. ile K.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Ne olmuştu?Konya Şehir Hastanesinde görevli 4 sağlık çalışanı, yüksekten düşme nedeniyle gelen bir hastanın yakınları tarafından darbedilmiş, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.
türkiye
konya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1051425302_100:0:700:450_1920x0_80_0_0_47a791789ebd4e2a6dbf3e0c4ce2198a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
konya, sağlık, tutuklama

Konya'da sağlık çalışanlarını darp eden 1 kişi tutuklandı

21:42 28.01.2022
© DHAİstanbul'da 6 otomobilin tekerlerini çalan şüpheli tutuklandı
İstanbul'da 6 otomobilin tekerlerini çalan şüpheli tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2022
© DHA
Abone ol
Konya Şehir Hastanesinde görevli 4 sağlık çalışanını darp eden 3 şüpheliden biri tutuklandı, iki şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 27 Ocak'ta Konya Şehir Hastanesindeki sağlık çalışanlarına yönelik saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Bu kapsamında, hastanede hemşire olarak görev yapan N.Ö, B.Ö, A.Ş ile C.A.Y'ye saldırarak görevlerini yapmalarına engel oldukları iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliler Ö.E, M.Ş ve K.Ş, "Kasten yaralama" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakkında tutuklama kararı verilen şüpheli Ö.E. cezaevine gönderilirken, M.Ş. ile K.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ne olmuştu?

Konya Şehir Hastanesinde görevli 4 sağlık çalışanı, yüksekten düşme nedeniyle gelen bir hastanın yakınları tarafından darbedilmiş, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce