https://tr.sputniknews.com/20220128/konyada-saglik-calisanlarini-darp-eden-1-kisi-tutuklandi-1053252543.html

Konya'da sağlık çalışanlarını darp eden 1 kişi tutuklandı

Konya'da sağlık çalışanlarını darp eden 1 kişi tutuklandı

Konya Şehir Hastanesinde görevli 4 sağlık çalışanını darp eden 3 şüpheliden biri tutuklandı, iki şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. 28.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-28T21:42+0300

2022-01-28T21:42+0300

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türkiye

konya

sağlık

tutuklama

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Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 27 Ocak'ta Konya Şehir Hastanesindeki sağlık çalışanlarına yönelik saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı.Bu kapsamında, hastanede hemşire olarak görev yapan N.Ö, B.Ö, A.Ş ile C.A.Y'ye saldırarak görevlerini yapmalarına engel oldukları iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliler Ö.E, M.Ş ve K.Ş, "Kasten yaralama" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.Hakkında tutuklama kararı verilen şüpheli Ö.E. cezaevine gönderilirken, M.Ş. ile K.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Ne olmuştu?Konya Şehir Hastanesinde görevli 4 sağlık çalışanı, yüksekten düşme nedeniyle gelen bir hastanın yakınları tarafından darbedilmiş, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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konya, sağlık, tutuklama