Kuruyan Meke Gölü'ne kamyonlarla kar taşınıyor

© DHAKarapınar ilçesinde bulunan Meke Gölü, 5 milyon yıl önce volkanik patlamayla meydana gelen kraterin zamanla suyla dolması, 9 bin yıl önce ise gölün ortasında ikinci patlamanın olması ve buranın da suyla dolması sonucu oluşan maar göl özelliğine sahip.
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© DHA
Karapınar ilçesinde bulunan Meke Gölü, 5 milyon yıl önce volkanik patlamayla meydana gelen kraterin zamanla suyla dolması, 9 bin yıl önce ise gölün ortasında ikinci patlamanın olması ve buranın da suyla dolması sonucu oluşan maar göl özelliğine sahip.
© DHAYer altı su kaynaklarından beslenen ve suyu tuzlu olan Meke Gölü'nün ortasında, 50 metre yükseklikte volkan konisi bulunuyor.
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© DHA
Yer altı su kaynaklarından beslenen ve suyu tuzlu olan Meke Gölü'nün ortasında, 50 metre yükseklikte volkan konisi bulunuyor.
© DHAHaritadan silinme noktasına gelen gölü yeniden 'Dünya'nın nazar boncuğu' haline getirmek için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan proje çalışmaları sürdürülüyor. Son 1 haftadır Konya’da etkili olan yoğun kar yağışı, Meke Gölü için de umut oldu.
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© DHA
Haritadan silinme noktasına gelen gölü yeniden 'Dünya'nın nazar boncuğu' haline getirmek için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan proje çalışmaları sürdürülüyor. Son 1 haftadır Konya’da etkili olan yoğun kar yağışı, Meke Gölü için de umut oldu.
© DHAKarapınar Belediyesi ekipleri, ilçe merkezinden kamyonlara yükledikleri kar birikintilerini göle taşıyor. Dünden bu yana 50 kamyon kar birikintisi göle boşaltılırken, kar taşıma çalışmalarına devam ediliyor.
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© DHA
Karapınar Belediyesi ekipleri, ilçe merkezinden kamyonlara yükledikleri kar birikintilerini göle taşıyor. Dünden bu yana 50 kamyon kar birikintisi göle boşaltılırken, kar taşıma çalışmalarına devam ediliyor.
© DHADaha önce ortadaki koniyi çevreleyecek yükseklikte su bulunan Meke Gölü, 2000'li yılların başından itibaren kuraklık ve bilinçsiz tarımsal sulama sonucu yer altı su seviyesinin her geçen gün azalmasıyla kurudu.
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© DHA
Daha önce ortadaki koniyi çevreleyecek yükseklikte su bulunan Meke Gölü, 2000'li yılların başından itibaren kuraklık ve bilinçsiz tarımsal sulama sonucu yer altı su seviyesinin her geçen gün azalmasıyla kurudu.
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© DHA
Karapınar ilçesinde bulunan Meke Gölü, 5 milyon yıl önce volkanik patlamayla meydana gelen kraterin zamanla suyla dolması, 9 bin yıl önce ise gölün ortasında ikinci patlamanın olması ve buranın da suyla dolması sonucu oluşan maar göl özelliğine sahip.
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© DHA
Yer altı su kaynaklarından beslenen ve suyu tuzlu olan Meke Gölü'nün ortasında, 50 metre yükseklikte volkan konisi bulunuyor.
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© DHA
Haritadan silinme noktasına gelen gölü yeniden 'Dünya'nın nazar boncuğu' haline getirmek için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan proje çalışmaları sürdürülüyor. Son 1 haftadır Konya’da etkili olan yoğun kar yağışı, Meke Gölü için de umut oldu.
4/5
© DHA
Karapınar Belediyesi ekipleri, ilçe merkezinden kamyonlara yükledikleri kar birikintilerini göle taşıyor. Dünden bu yana 50 kamyon kar birikintisi göle boşaltılırken, kar taşıma çalışmalarına devam ediliyor.
5/5
© DHA
Daha önce ortadaki koniyi çevreleyecek yükseklikte su bulunan Meke Gölü, 2000'li yılların başından itibaren kuraklık ve bilinçsiz tarımsal sulama sonucu yer altı su seviyesinin her geçen gün azalmasıyla kurudu.