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Kuruyan Meke Gölü'ne kamyonlarla kar taşınıyor
Kuruyan Meke Gölü'ne kamyonlarla kar taşınıyor
Konya'da 'Dünya'nın nazar boncuğu' olarak bilinen ve tamamen kuruyan Meke Gölü'ne can suyu olması için belediye ekipleri, kamyonlarla kar taşıyor. 28.01.2022, Sputnik Türkiye
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meke gölü, kar

Kuruyan Meke Gölü'ne kamyonlarla kar taşınıyor

15:41 28.01.2022 (güncellendi: 15:43 28.01.2022)
© DHAKuruyan Meke Gölü'ne kamyonlarla kar taşınıyor
Kuruyan Meke Gölü'ne kamyonlarla kar taşınıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2022
© DHA
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Konya'da 'Dünya'nın nazar boncuğu' olarak bilinen ve tamamen kuruyan Meke Gölü'ne can suyu olması için belediye ekipleri, kamyonlarla kar taşıyor.
© DHAKarapınar ilçesinde bulunan Meke Gölü, 5 milyon yıl önce volkanik patlamayla meydana gelen kraterin zamanla suyla dolması, 9 bin yıl önce ise gölün ortasında ikinci patlamanın olması ve buranın da suyla dolması sonucu oluşan maar göl özelliğine sahip.
Kuruyan Meke Gölü'ne kamyonlarla kar taşınıyor - Sputnik Türkiye
1/5
© DHA
Karapınar ilçesinde bulunan Meke Gölü, 5 milyon yıl önce volkanik patlamayla meydana gelen kraterin zamanla suyla dolması, 9 bin yıl önce ise gölün ortasında ikinci patlamanın olması ve buranın da suyla dolması sonucu oluşan maar göl özelliğine sahip.
© DHAYer altı su kaynaklarından beslenen ve suyu tuzlu olan Meke Gölü'nün ortasında, 50 metre yükseklikte volkan konisi bulunuyor.
Kuruyan Meke Gölü'ne kamyonlarla kar taşınıyor - Sputnik Türkiye
2/5
© DHA
Yer altı su kaynaklarından beslenen ve suyu tuzlu olan Meke Gölü'nün ortasında, 50 metre yükseklikte volkan konisi bulunuyor.
© DHAHaritadan silinme noktasına gelen gölü yeniden 'Dünya'nın nazar boncuğu' haline getirmek için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan proje çalışmaları sürdürülüyor. Son 1 haftadır Konya’da etkili olan yoğun kar yağışı, Meke Gölü için de umut oldu.
Kuruyan Meke Gölü'ne kamyonlarla kar taşınıyor - Sputnik Türkiye
3/5
© DHA
Haritadan silinme noktasına gelen gölü yeniden 'Dünya'nın nazar boncuğu' haline getirmek için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan proje çalışmaları sürdürülüyor. Son 1 haftadır Konya’da etkili olan yoğun kar yağışı, Meke Gölü için de umut oldu.
© DHAKarapınar Belediyesi ekipleri, ilçe merkezinden kamyonlara yükledikleri kar birikintilerini göle taşıyor. Dünden bu yana 50 kamyon kar birikintisi göle boşaltılırken, kar taşıma çalışmalarına devam ediliyor.
Kuruyan Meke Gölü'ne kamyonlarla kar taşınıyor - Sputnik Türkiye
4/5
© DHA
Karapınar Belediyesi ekipleri, ilçe merkezinden kamyonlara yükledikleri kar birikintilerini göle taşıyor. Dünden bu yana 50 kamyon kar birikintisi göle boşaltılırken, kar taşıma çalışmalarına devam ediliyor.
© DHADaha önce ortadaki koniyi çevreleyecek yükseklikte su bulunan Meke Gölü, 2000'li yılların başından itibaren kuraklık ve bilinçsiz tarımsal sulama sonucu yer altı su seviyesinin her geçen gün azalmasıyla kurudu.
Kuruyan Meke Gölü'ne kamyonlarla kar taşınıyor - Sputnik Türkiye
5/5
© DHA
Daha önce ortadaki koniyi çevreleyecek yükseklikte su bulunan Meke Gölü, 2000'li yılların başından itibaren kuraklık ve bilinçsiz tarımsal sulama sonucu yer altı su seviyesinin her geçen gün azalmasıyla kurudu.
1/5
© DHA
Karapınar ilçesinde bulunan Meke Gölü, 5 milyon yıl önce volkanik patlamayla meydana gelen kraterin zamanla suyla dolması, 9 bin yıl önce ise gölün ortasında ikinci patlamanın olması ve buranın da suyla dolması sonucu oluşan maar göl özelliğine sahip.
2/5
© DHA
Yer altı su kaynaklarından beslenen ve suyu tuzlu olan Meke Gölü'nün ortasında, 50 metre yükseklikte volkan konisi bulunuyor.
3/5
© DHA
Haritadan silinme noktasına gelen gölü yeniden 'Dünya'nın nazar boncuğu' haline getirmek için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan proje çalışmaları sürdürülüyor. Son 1 haftadır Konya’da etkili olan yoğun kar yağışı, Meke Gölü için de umut oldu.
4/5
© DHA
Karapınar Belediyesi ekipleri, ilçe merkezinden kamyonlara yükledikleri kar birikintilerini göle taşıyor. Dünden bu yana 50 kamyon kar birikintisi göle boşaltılırken, kar taşıma çalışmalarına devam ediliyor.
5/5
© DHA
Daha önce ortadaki koniyi çevreleyecek yükseklikte su bulunan Meke Gölü, 2000'li yılların başından itibaren kuraklık ve bilinçsiz tarımsal sulama sonucu yer altı su seviyesinin her geçen gün azalmasıyla kurudu.
Meke Gölü - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2021
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16 Nisan 2021, 11:48
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