Kuruyan Meke Gölü'ne kamyonlarla kar taşınıyor

© DHA Haritadan silinme noktasına gelen gölü yeniden 'Dünya'nın nazar boncuğu' haline getirmek için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan proje çalışmaları sürdürülüyor. Son 1 haftadır Konya’da etkili olan yoğun kar yağışı, Meke Gölü için de umut oldu.