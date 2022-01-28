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https://tr.sputniknews.com/20220128/kuzey-kore-yeni-fuze-denemeleri-yaptigini-dogruladi-1053231067.html
Kuzey Kore, yeni füze denemeleri yaptığını doğruladı
Kuzey Kore, yeni füze denemeleri yaptığını doğruladı
Kuzey Kore, bu hafta iki füze denemesi yaptığını ve bu denemelerde başarılı olduğunu doğruladı. 28.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-28T12:15+0300
2022-01-28T12:15+0300
dünya
kuzey kore
füze
füze denemesi
hipersonik füze
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Kuzey Kore Merkezi haber ajansının (KCNA), Devlet Başkanı Kim Jong-un bir mühimmat fabrikasına yaptığı ziyarete ilişkin haberinde, Kuzey Kore'nin bu hafta içinde başarılı füze denemeleri yaptığı bildirildi.25 ve 27 Ocak'ta gerçekleştirilen denemelerin başarılı olduğu belirtildi.27 Ocak'taki denemede, konvansiyonel savaş başlığına sahip 'karadan karaya taktik güdümlü füzelerin' test edildiği, 25 Ocak'ta ise uzun menzilli iki füzenin fırlatıldığı ve füzelerin 2 saat 35 dakikadan fazla uçtuğunu, 1800 kilometre uzaklıktaki hedefleri vurduğu kaydedildi.Kuzey Kore son bir ayda 6 kez füze denemesi yaptı.Güney Kore, Kuzey Kore'nin 27 Ocak'ta balistik olma ihtimali yüksek iki füze denemesi yaptığını, 25 Ocak'ta ise iki seyir füzesi test ettiğini açıklamıştı.Kuzey Kore'nin füze denemeleriKuzey Kore, 5 Ocak'ta 'hipersonik füzeyi başarıyla denediğini' açıklamıştı.Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), 12 Ocak'ta ülkede yeni bir hipersonik füze denemesinin başarıyla gerçekleştiğini duyurmuştu.Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un izlediği denemede, 1000 kilometre mesafedeki sularda hedefi başarıyla vuran hipersonik füze test edilmişti.Japonya ve Güney Kore, 11 Ocak'ta Kuzey Kore'nin 'balistik olma ihtimali yüksek füze denemesi yaptığını' duyurmuştu. İki ülke, füzenin havada sesten 10 kat daha hızlı hareket ettiğini bildirmişti.ABD yönetimi, 12 Ocak’ta Kuzey Kore'nin silah ve füze programına ekipman sağlayan 6 Kuzey Koreli, bir Rus ve Rusya merkezli bir firmayı yaptırım listesine aldığını bildirmişti.Kuzey Kore, ABD’nin kararına tepki göstermiş, yaptırım kararlarının ardından tren üzerinden balistik füze denemesi gerçekleştirdiğini duyurmuştu.Kuzey Kore, 17 Ocak'ta gerçekleştirilen denemelerinin 'taktik güdümlü füzeleri' olduğunu açıklamıştı.
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kuzey kore, füze, füze denemesi, hipersonik füze

Kuzey Kore, yeni füze denemeleri yaptığını doğruladı

12:15 28.01.2022
© REUTERS / KCNAKuzey Kore'nin 17 Ocak 2022'deki taktik güdümlü füze denemesinden bir görüntü
Kuzey Kore'nin 17 Ocak 2022'deki taktik güdümlü füze denemesinden bir görüntü - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2022
© REUTERS / KCNA
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Kuzey Kore, bu hafta iki füze denemesi yaptığını ve bu denemelerde başarılı olduğunu doğruladı.
Kuzey Kore Merkezi haber ajansının (KCNA), Devlet Başkanı Kim Jong-un bir mühimmat fabrikasına yaptığı ziyarete ilişkin haberinde, Kuzey Kore'nin bu hafta içinde başarılı füze denemeleri yaptığı bildirildi.
25 ve 27 Ocak'ta gerçekleştirilen denemelerin başarılı olduğu belirtildi.
27 Ocak'taki denemede, konvansiyonel savaş başlığına sahip 'karadan karaya taktik güdümlü füzelerin' test edildiği, 25 Ocak'ta ise uzun menzilli iki füzenin fırlatıldığı ve füzelerin 2 saat 35 dakikadan fazla uçtuğunu, 1800 kilometre uzaklıktaki hedefleri vurduğu kaydedildi.
Kuzey Kore son bir ayda 6 kez füze denemesi yaptı.
Güney Kore, Kuzey Kore'nin 27 Ocak'ta balistik olma ihtimali yüksek iki füze denemesi yaptığını, 25 Ocak'ta ise iki seyir füzesi test ettiğini açıklamıştı.

Kuzey Kore'nin füze denemeleri

Kuzey Kore, 5 Ocak'ta 'hipersonik füzeyi başarıyla denediğini' açıklamıştı.
Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), 12 Ocak'ta ülkede yeni bir hipersonik füze denemesinin başarıyla gerçekleştiğini duyurmuştu.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un izlediği denemede, 1000 kilometre mesafedeki sularda hedefi başarıyla vuran hipersonik füze test edilmişti.
Japonya ve Güney Kore, 11 Ocak'ta Kuzey Kore'nin 'balistik olma ihtimali yüksek füze denemesi yaptığını' duyurmuştu. İki ülke, füzenin havada sesten 10 kat daha hızlı hareket ettiğini bildirmişti.
ABD yönetimi, 12 Ocak’ta Kuzey Kore'nin silah ve füze programına ekipman sağlayan 6 Kuzey Koreli, bir Rus ve Rusya merkezli bir firmayı yaptırım listesine aldığını bildirmişti.
Kuzey Kore, ABD’nin kararına tepki göstermiş, yaptırım kararlarının ardından tren üzerinden balistik füze denemesi gerçekleştirdiğini duyurmuştu.
Kuzey Kore, 17 Ocak'ta gerçekleştirilen denemelerinin 'taktik güdümlü füzeleri' olduğunu açıklamıştı.
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