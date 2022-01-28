https://tr.sputniknews.com/20220128/lavrov-rusya-savas-istemiyor-ancak-cikarlarinin-goz-ardi-edilmesine-de-izin-vermeyecek-1053227463.html

Lavrov: Rusya savaş istemiyor, ancak çıkarlarının göz ardı edilmesine de izin vermeyecek

Lavrov: Rusya savaş istemiyor, ancak çıkarlarının göz ardı edilmesine de izin vermeyecek

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna nedeniyle Batı ile yaşanan gerilime ilişkin, Rusya’nın savaş istemediğini, fakat çıkarlarının göz ardı edilmesine... 28.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-28T11:18+0300

2022-01-28T11:18+0300

2022-01-28T11:31+0300

ukrayna krizi

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ukrayna

sergey lavrov

rusya dışişleri bakanlığı

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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Sputnik’in de içlerinde yer aldığı Rus radyolarına gündeme dair açıklamalarda bulundu.Lavrov, Rusya’nın, güvenlik garantisi talepleri karşısında ABD’den yeterince tatmin edici bir cevap alamamış olması üzerine, 'bir savaş çıkıp çıkmayacağı sorusu' karşısında şunları söyledi:“Bu, Rusya’ya bağlıysa, savaş çıkmayacak. Savaş istemiyoruz. Fakat çıkarlarımıza saldırılmasına, çıkarlarımızın göz ardı edilmesine de izin vermeyeceğiz."

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abd, rusya, donbass, ukrayna, sergey lavrov, rusya dışişleri bakanlığı