https://tr.sputniknews.com/20220128/lavrov-rusya-savas-istemiyor-ancak-cikarlarinin-goz-ardi-edilmesine-de-izin-vermeyecek-1053227463.html
Lavrov: Rusya savaş istemiyor, ancak çıkarlarının göz ardı edilmesine de izin vermeyecek
Lavrov: Rusya savaş istemiyor, ancak çıkarlarının göz ardı edilmesine de izin vermeyecek
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna nedeniyle Batı ile yaşanan gerilime ilişkin, Rusya’nın savaş istemediğini, fakat çıkarlarının göz ardı edilmesine... 28.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-28T11:18+0300
2022-01-28T11:18+0300
2022-01-28T11:31+0300
ukrayna krizi
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donbass
ukrayna
sergey lavrov
rusya dışişleri bakanlığı
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Sputnik’in de içlerinde yer aldığı Rus radyolarına gündeme dair açıklamalarda bulundu.Lavrov, Rusya’nın, güvenlik garantisi talepleri karşısında ABD’den yeterince tatmin edici bir cevap alamamış olması üzerine, 'bir savaş çıkıp çıkmayacağı sorusu' karşısında şunları söyledi:“Bu, Rusya’ya bağlıysa, savaş çıkmayacak. Savaş istemiyoruz. Fakat çıkarlarımıza saldırılmasına, çıkarlarımızın göz ardı edilmesine de izin vermeyeceğiz."
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Lavrov: Rusya savaş istemiyor, ancak çıkarlarının göz ardı edilmesine de izin vermeyecek
11:18 28.01.2022 (güncellendi: 11:31 28.01.2022)
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna nedeniyle Batı ile yaşanan gerilime ilişkin, Rusya’nın savaş istemediğini, fakat çıkarlarının göz ardı edilmesine izin vermeyeceğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Sputnik’in de içlerinde yer aldığı Rus radyolarına gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Lavrov, Rusya’nın, güvenlik garantisi talepleri karşısında ABD’den yeterince tatmin edici bir cevap alamamış olması üzerine, 'bir savaş çıkıp çıkmayacağı sorusu' karşısında şunları söyledi:
“Bu, Rusya’ya bağlıysa, savaş çıkmayacak. Savaş istemiyoruz. Fakat çıkarlarımıza saldırılmasına, çıkarlarımızın göz ardı edilmesine de izin vermeyeceğiz."