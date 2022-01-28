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Türkiye
Lavrov: Rusya savaş istemiyor, ancak çıkarlarının göz ardı edilmesine de izin vermeyecek
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya dahil silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220128/lavrov-rusya-savas-istemiyor-ancak-cikarlarinin-goz-ardi-edilmesine-de-izin-vermeyecek-1053227463.html
Lavrov: Rusya savaş istemiyor, ancak çıkarlarının göz ardı edilmesine de izin vermeyecek
Lavrov: Rusya savaş istemiyor, ancak çıkarlarının göz ardı edilmesine de izin vermeyecek
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna nedeniyle Batı ile yaşanan gerilime ilişkin, Rusya’nın savaş istemediğini, fakat çıkarlarının göz ardı edilmesine... 28.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-28T11:18+0300
2022-01-28T11:31+0300
ukrayna krizi
abd
rusya
donbass
ukrayna
sergey lavrov
rusya dışişleri bakanlığı
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Sputnik’in de içlerinde yer aldığı Rus radyolarına gündeme dair açıklamalarda bulundu.Lavrov, Rusya’nın, güvenlik garantisi talepleri karşısında ABD’den yeterince tatmin edici bir cevap alamamış olması üzerine, 'bir savaş çıkıp çıkmayacağı sorusu' karşısında şunları söyledi:“Bu, Rusya’ya bağlıysa, savaş çıkmayacak. Savaş istemiyoruz. Fakat çıkarlarımıza saldırılmasına, çıkarlarımızın göz ardı edilmesine de izin vermeyeceğiz."
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abd, rusya, donbass, ukrayna, sergey lavrov, rusya dışişleri bakanlığı

Lavrov: Rusya savaş istemiyor, ancak çıkarlarının göz ardı edilmesine de izin vermeyecek

11:18 28.01.2022 (güncellendi: 11:31 28.01.2022)
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna nedeniyle Batı ile yaşanan gerilime ilişkin, Rusya’nın savaş istemediğini, fakat çıkarlarının göz ardı edilmesine izin vermeyeceğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Sputnik’in de içlerinde yer aldığı Rus radyolarına gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Lavrov, Rusya’nın, güvenlik garantisi talepleri karşısında ABD’den yeterince tatmin edici bir cevap alamamış olması üzerine, 'bir savaş çıkıp çıkmayacağı sorusu' karşısında şunları söyledi:
“Bu, Rusya’ya bağlıysa, savaş çıkmayacak. Savaş istemiyoruz. Fakat çıkarlarımıza saldırılmasına, çıkarlarımızın göz ardı edilmesine de izin vermeyeceğiz."
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