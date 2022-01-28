https://tr.sputniknews.com/20220128/lugansk-halk-cumhuriyeti-ukrayna-temas-hatti-yakinindaki-yollara-mayin-dosuyor-1053254220.html

Lugansk Halk Cumhuriyeti: Ukrayna, temas hattı yakınındaki yollara mayın döşüyor

Lugansk Halk Cumhuriyeti: Ukrayna, temas hattı yakınındaki yollara mayın döşüyor

Ukrayna'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin Halk Milisi Sözcüsü İvan Filiponenko, Ukrayna ordusunun Donbass'ta temas... 28.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-28T23:06+0300

2022-01-28T23:06+0300

2022-01-28T23:06+0300

ukrayna krizi

lugansk

lugansk halk cumhuriyeti

mayın

ukrayna ordusu

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Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin Halk Milisi Sözcüsü İvan Filiponenko, gerilimin yükseldiği bölgedeki son durum hakkında bilgi verdi.Basın toplantısı düzenleyen Filiponenko, "Ukraynalı askerler, Donbass'ta kesişme hattındaki yerleşim birimlerinin yakınında bulunan yollara ve arazilere mayın döşedi" dedi.Sivillerin ve Ukraynalı askerlerin canlarına yönelik tehdit oluşturmasına rağmen Ukraynalı komutanların bölgede mayın döşeme faaliyetlerine devam etmesini eleştiren Filiponenko, "Ukrayna güçleri, mayından temizleme çalışması kisvesi altında mayınlı arazileri kontrol etti ve ek patlayıcılar yerleştirdi" ifadelerini kullandı.Filiponenko, Kiev hükümetinin İngiliz-Amerikan insani yardım örgütü HALO Trust'ın temsilcilerine Birleşik Kuvvetler Operasyonu bölgesine girme yetkisi vermesine rağmen Ukraynalı komutanların söz konusu temsilcilere Kamışnoye köyünde mayın temizleme çalışmaları yapma izni vermediğinin altını çizdi.Dün Lugansk'tan yapılan açıklamada, Ukrayna yönünden 10 gün aradan sonra ilk kez açılan ateş sonucu bir askerin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.Lugansk Halk Cumhuriyeti Halk Milisi Basın Sözcüsü Yan Leşenko, Donbass'taki durumun savaş öncesi durumu andırdığını, Ukraynalı askerlerin sivilleri kovarak onların evlerine yerleştiğini vurgulamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220125/lugansk-donbassta-bugunku-durum-savas-oncesi-durumu-andiriyor-1053113731.html

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