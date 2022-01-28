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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220128/lugansk-halk-cumhuriyeti-ukrayna-temas-hatti-yakinindaki-yollara-mayin-dosuyor-1053254220.html
Lugansk Halk Cumhuriyeti: Ukrayna, temas hattı yakınındaki yollara mayın döşüyor
Lugansk Halk Cumhuriyeti: Ukrayna, temas hattı yakınındaki yollara mayın döşüyor
Ukrayna'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin Halk Milisi Sözcüsü İvan Filiponenko, Ukrayna ordusunun Donbass'ta temas... 28.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-28T23:06+0300
2022-01-28T23:06+0300
ukrayna krizi
lugansk
lugansk halk cumhuriyeti
mayın
ukrayna ordusu
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Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin Halk Milisi Sözcüsü İvan Filiponenko, gerilimin yükseldiği bölgedeki son durum hakkında bilgi verdi.Basın toplantısı düzenleyen Filiponenko, "Ukraynalı askerler, Donbass'ta kesişme hattındaki yerleşim birimlerinin yakınında bulunan yollara ve arazilere mayın döşedi" dedi.Sivillerin ve Ukraynalı askerlerin canlarına yönelik tehdit oluşturmasına rağmen Ukraynalı komutanların bölgede mayın döşeme faaliyetlerine devam etmesini eleştiren Filiponenko, "Ukrayna güçleri, mayından temizleme çalışması kisvesi altında mayınlı arazileri kontrol etti ve ek patlayıcılar yerleştirdi" ifadelerini kullandı.Filiponenko, Kiev hükümetinin İngiliz-Amerikan insani yardım örgütü HALO Trust'ın temsilcilerine Birleşik Kuvvetler Operasyonu bölgesine girme yetkisi vermesine rağmen Ukraynalı komutanların söz konusu temsilcilere Kamışnoye köyünde mayın temizleme çalışmaları yapma izni vermediğinin altını çizdi.Dün Lugansk'tan yapılan açıklamada, Ukrayna yönünden 10 gün aradan sonra ilk kez açılan ateş sonucu bir askerin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.Lugansk Halk Cumhuriyeti Halk Milisi Basın Sözcüsü Yan Leşenko, Donbass'taki durumun savaş öncesi durumu andırdığını, Ukraynalı askerlerin sivilleri kovarak onların evlerine yerleştiğini vurgulamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220125/lugansk-donbassta-bugunku-durum-savas-oncesi-durumu-andiriyor-1053113731.html
lugansk
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lugansk, lugansk halk cumhuriyeti, mayın, ukrayna ordusu

Lugansk Halk Cumhuriyeti: Ukrayna, temas hattı yakınındaki yollara mayın döşüyor

23:06 28.01.2022
© Sputnik / Dan LevySituation in Donbass
Situation in Donbass - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2022
© Sputnik / Dan Levy
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Ukrayna'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin Halk Milisi Sözcüsü İvan Filiponenko, Ukrayna ordusunun Donbass'ta temas hattı yakınındaki yollara mayın döşediğini söyledi.
Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin Halk Milisi Sözcüsü İvan Filiponenko, gerilimin yükseldiği bölgedeki son durum hakkında bilgi verdi.
Basın toplantısı düzenleyen Filiponenko, "Ukraynalı askerler, Donbass'ta kesişme hattındaki yerleşim birimlerinin yakınında bulunan yollara ve arazilere mayın döşedi" dedi.
Sivillerin ve Ukraynalı askerlerin canlarına yönelik tehdit oluşturmasına rağmen Ukraynalı komutanların bölgede mayın döşeme faaliyetlerine devam etmesini eleştiren Filiponenko, "Ukrayna güçleri, mayından temizleme çalışması kisvesi altında mayınlı arazileri kontrol etti ve ek patlayıcılar yerleştirdi" ifadelerini kullandı.
Filiponenko, Kiev hükümetinin İngiliz-Amerikan insani yardım örgütü HALO Trust'ın temsilcilerine Birleşik Kuvvetler Operasyonu bölgesine girme yetkisi vermesine rağmen Ukraynalı komutanların söz konusu temsilcilere Kamışnoye köyünde mayın temizleme çalışmaları yapma izni vermediğinin altını çizdi.
Dün Lugansk'tan yapılan açıklamada, Ukrayna yönünden 10 gün aradan sonra ilk kez açılan ateş sonucu bir askerin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.
Lugansk Halk Cumhuriyeti Halk Milisi Basın Sözcüsü Yan Leşenko, Donbass'taki durumun savaş öncesi durumu andırdığını, Ukraynalı askerlerin sivilleri kovarak onların evlerine yerleştiğini vurgulamıştı.
Donetsk ve Lugansk'taki bağımsızlık referandumu 1. yılında - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
Ukrayna krizi
Lugansk: Donbass'ta bugünkü durum, savaş öncesi durumu andırıyor
25 Ocak, 17:07
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