LNR Halk Gücü Sözcüsü İvan Filiponenko, bugün basın mensuplarına açıklamasında, “Ukrayna ordusunun aktif savaş eylemlerine hazırlık çalışmalarını sürdürdüğü yönünde bilgi almaya devam ediyoruz. İstihbaratımız, geçen bir hafta içinde, Ukrayna ordusunun kontrolündeki 8 yerleşim biriminde, sivillerin yaşadığı yerleşim alanlarında, 19 adet askeri teçhizat konuşlandırdığını tespit etti” ifadesini kullandı. Filiponenko, istihbarata göre, Ukrayna ordusunun Lugansk bölgesinde yerleşen radyo mühendisliği birliklerinin alarma geçirildiğini aktardı.

Ukrayna’dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti (LNR), Ukrayna ordusunun, sivillerin yaşadığı yerleşim alanlarına askeri... 28.01.2022, Sputnik Türkiye

Lugansk: Ukrayna ordusu, askeri teçhizatı sivillerin yaşadığı yerleşim alanlarına konuşlandırıyor

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Ukrayna’dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti (LNR), Ukrayna ordusunun, sivillerin yaşadığı yerleşim alanlarına askeri teçhizat konuşlandırmaya devam ettiğini belirtti.