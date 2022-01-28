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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220128/lugansk-ukrayna-ordusu-askeri-techizati-sivillerin-yasadigi-yerlesim-alanlarina-konuslandiriyor---1053244058.html
Lugansk: Ukrayna ordusu, askeri teçhizatı sivillerin yaşadığı yerleşim alanlarına konuşlandırıyor
Lugansk: Ukrayna ordusu, askeri teçhizatı sivillerin yaşadığı yerleşim alanlarına konuşlandırıyor
Ukrayna’dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti (LNR), Ukrayna ordusunun, sivillerin yaşadığı yerleşim alanlarına askeri... 28.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-28T17:14+0300
2022-01-28T17:14+0300
ukrayna krizi
lugansk
ukrayna
ivan filiponenko
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LNR Halk Gücü Sözcüsü İvan Filiponenko, bugün basın mensuplarına açıklamasında, “Ukrayna ordusunun aktif savaş eylemlerine hazırlık çalışmalarını sürdürdüğü yönünde bilgi almaya devam ediyoruz. İstihbaratımız, geçen bir hafta içinde, Ukrayna ordusunun kontrolündeki 8 yerleşim biriminde, sivillerin yaşadığı yerleşim alanlarında, 19 adet askeri teçhizat konuşlandırdığını tespit etti” ifadesini kullandı. Filiponenko, istihbarata göre, Ukrayna ordusunun Lugansk bölgesinde yerleşen radyo mühendisliği birliklerinin alarma geçirildiğini aktardı.
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lugansk, ukrayna, ivan filiponenko

Lugansk: Ukrayna ordusu, askeri teçhizatı sivillerin yaşadığı yerleşim alanlarına konuşlandırıyor

17:14 28.01.2022
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girLugansk
Lugansk - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2022
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Ukrayna’dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti (LNR), Ukrayna ordusunun, sivillerin yaşadığı yerleşim alanlarına askeri teçhizat konuşlandırmaya devam ettiğini belirtti.
LNR Halk Gücü Sözcüsü İvan Filiponenko, bugün basın mensuplarına açıklamasında, “Ukrayna ordusunun aktif savaş eylemlerine hazırlık çalışmalarını sürdürdüğü yönünde bilgi almaya devam ediyoruz. İstihbaratımız, geçen bir hafta içinde, Ukrayna ordusunun kontrolündeki 8 yerleşim biriminde, sivillerin yaşadığı yerleşim alanlarında, 19 adet askeri teçhizat konuşlandırdığını tespit etti” ifadesini kullandı.
Filiponenko, istihbarata göre, Ukrayna ordusunun Lugansk bölgesinde yerleşen radyo mühendisliği birliklerinin alarma geçirildiğini aktardı.
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