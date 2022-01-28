https://tr.sputniknews.com/20220128/lukasenko-sadece-iki-durumda-savas-cikabilir-1053242599.html

Lukaşenko: Sadece iki durumda savaş çıkabilir

Lukaşenko: Sadece iki durumda savaş çıkabilir

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, gerçek bir savaş çıkmasına iki sebebin yol açabileceğini belirterek bunların Belarus'a yönelik doğrudan saldırı ve... 28.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-28T16:14+0300

2022-01-28T16:14+0300

2022-01-28T16:14+0300

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aleksandr lukaşenko

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Başkent Minsk'te Belarus halkına ve parlamentosuna hitap eden Lukaşenko, bölgede savaş yaşanması olasılığıyla ilgili açıklama yaptı.Lukaşenko, "Savaş olacak mı, olmayacak mı? Evet, olacak. Ancak sadece iki durumda. Eğer Belarus'a yönelik doğrudan saldırı olursa. Savaşın çıkacağı ve Belarus'un buna dahil olacağı ikinci durum, müttefikimiz Rusya'ya doğrudan saldırı düzenlenmesi. Müttefiklik anlaşmalarımızın temeli buna dayanıyor" dedi."Eğer ülkemize bir saldırı düzenlenirse, burada yüz binlerce Belarus askeriyle bu kutsal toprakları savunacak yüz binlerce Rus askeri olacak" diye devam eden Lukaşenko, Belarus'un kesinlikle savaş istemediğinin ve savaşları kabul etmediğinin altını çizdi.'Savaşın kazananı olmayacak'Bazı ülkelerin yöneticilerinin 'çıldırdığını' ve bu savaşı kazanacaklarını düşündüğünü söyleyen Lukaşenko, "Bu savaşın kazananı olmayacak. Hepimiz kaybedeceğiz. Bu nedenle savaş istemiyoruz. Yeterince savaştık. Halkımız önceki savaşlarda milyonlarca kişiyi kaybetti. Dünyayı yeniden kurmayacağız, komşularımız için sorun yaratmayacağız" ifadelerini kullandı.'Ordumuzu Ukrayna'yla savaşmaya göndermeyeceğim'Belarus ordusunu Ukrayna'yla savaşmaları için ülkenin güney sınırına göndermeyeceğini vurgulayan Lukaşenko, "Kısa süre önce Belaruslu barış gücü askerlerini Kazakistan'a gönderdim. Hepsinin sağ salim dönmesi için dua ettim. Ordumuz kendi topraklarımızı korumak için kuruldu. Biz hiçbir zaman savaşın çıkış noktası olmayacağız" diye konuştu.'Rusya'nın Belarus'u yutmak gibi bir amacı yok'Rusya'nın Belarus'u 'yutmaya' çalıştığı iddialarını reddeden Lukaşenko, "Putin ve ben, o kadar aptal değiliz. İki bağımsız devletten her üniter devletin imrendiği böyle bir sistem kuracak kadar zekiyiz. Rusya'nın Belarus'u yutması gibi bir şey asla olmayacak. Rusya yönetiminin bu tür hedefleri yok" diye vurguladı.'Ukrayna'yı slavlığımızın bağrına döndüreceğiz'Batı'nın Rusya-Ukrayna kardeşliğini kana bulamak istediğini de belirten Lukaşenko sözlerini şöyle sürdürdü: "Rus-Ukrayna kardeşliğini, Slav kardeşliğimizi kana bulamak Batı için önem taşıyor. Ama biz Slav halklarıyız, aynı vaftiz havuzundan gelmeyiz. Köklerimiz yüzlerce yıllık derinlikten geliyor ve ne pahasına olursa olsun bunu korumalıyız. Bazıları istemese de, Ukrayna'mızı slavlığımızın bağrına döndüreceğiz. Bunu mutlaka yapacağız."'Muhalefet liderleri ülkeye dönüp tövbe etsin'Bu arada Lukaşenko, bir çağrı da muhalefet liderlerine yaptı.Ülkeden ayrılan muhalefet liderlerini geri dönmeye, tövbe etmeye ve af dilemeye çağıran Lukaşenko, "Size tavsiyem; evinize dönün, tövbe edin ve diz çökün. Yoksa daha kötü olacak. Verdiğiniz zararın cezasını ödeyin" dedi.

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rusya, belarus, ukrayna, aleksandr lukaşenko