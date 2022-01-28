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Medvedev: Kovid-19'un yeni varyantları nedeniyle sıkı karantina uygulamalarına gerek yok
Medvedev: Kovid-19'un yeni varyantları nedeniyle sıkı karantina uygulamalarına gerek yok
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, yeni Kovid-19 varyantlarının ortaya çıkması nedeniyle sıkı karantina önlemleri alınmasına gerek olmadığını... 28.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-28T17:02+0300
2022-01-28T17:05+0300
koronavirüs
dmitriy medvedev
varyant
karantina
aşı
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Rus medyasına röportajında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin ilk aşamasında karantina uygulamalarının gerekli bir önlem olduğunu , ancak virüsün yeni varyantlarının ortaya çıkması karşısında bu tür tedbirlere başvurulmasının hiçbir anlam ifade etmeyeceğini söyledi.Medvedev, “Bu nedenle Moskova’da da vaka sayısındaki yüksek artışa rağmen, karantina önlemlerine başvurulmuyor” dedi.Medvedev “Herkesi iki hafta boyunca evlerine kapatmak mümkün olsaydı, virüs gerçekten yok olabilirdi, çünkü sadece insan ortamında yaşıyor, ama bu hem insanlara tıbbi yardım sağlanması açısından hem de sosyal nedenlerle.imkansız” diye konuştu.Medvedev, pandeminin başlangıcında tam olarak ne olduğu ve onunla nasıl başa çıkılacağı konusunda nasıl bir yol izleneceğine ilişkin belirsizlikler nedeniyle tam kapanmanın gerekli bir önlem olduğunu belirterek, “Aşımız yoktu, teknolojimiz yoktu, kriz müdahale sistemimiz yoktu. Hastanede tıbbi bakım sağlamak için oturtulmuş bir sistem bile yoktu, Avrupa'dakinden daha iyi bir sistem olmasına rağmen, çünkü Sovyet döneminden kalmaydı. Ama yine de, yeterli yatak yoktu, bu anlaşılabilir bir şey. Bu anlamda karantina uygulamaları olumlu bir rol oynadı” ifadelerini kullandı.Bu tür bir önlemlere, son derece tehlikeli ve yüksek derecede patojenik bir varyant ortaya çıktığında başvurulabileceğine vurgu yapan Medvedev, “Hiç bir zaman ‘asla’ dememek gerekiyor. Maalesef, son derece bulaşıcı, oldukça patojenik ve mümkün olabilecek en tehlikeli bir varyant ortaya çıkabilir. Böyle bir durumda ‘tam kapanma’ ilanı kaçınılmaz bir tedbir olur. Ama umarım böyle bir durum yaşanmaz” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211202/rusya-omicron-varyantinin-yayilimi-nedeniyle-karantina-uygulamasina-gidecek-1051376153.html
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dmitriy medvedev, varyant, karantina, aşı

Medvedev: Kovid-19'un yeni varyantları nedeniyle sıkı karantina uygulamalarına gerek yok

17:02 28.01.2022 (güncellendi: 17:05 28.01.2022)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girDmitriy Medvedev
Dmitriy Medvedev - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2022
© Sputnik
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, yeni Kovid-19 varyantlarının ortaya çıkması nedeniyle sıkı karantina önlemleri alınmasına gerek olmadığını belirtti.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Rus medyasına röportajında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin ilk aşamasında karantina uygulamalarının gerekli bir önlem olduğunu , ancak virüsün yeni varyantlarının ortaya çıkması karşısında bu tür tedbirlere başvurulmasının hiçbir anlam ifade etmeyeceğini söyledi.
Medvedev, “Bu nedenle Moskova’da da vaka sayısındaki yüksek artışa rağmen, karantina önlemlerine başvurulmuyor” dedi.
Medvedev “Herkesi iki hafta boyunca evlerine kapatmak mümkün olsaydı, virüs gerçekten yok olabilirdi, çünkü sadece insan ortamında yaşıyor, ama bu hem insanlara tıbbi yardım sağlanması açısından hem de sosyal nedenlerle.imkansız” diye konuştu.
Medvedev, pandeminin başlangıcında tam olarak ne olduğu ve onunla nasıl başa çıkılacağı konusunda nasıl bir yol izleneceğine ilişkin belirsizlikler nedeniyle tam kapanmanın gerekli bir önlem olduğunu belirterek, Aşımız yoktu, teknolojimiz yoktu, kriz müdahale sistemimiz yoktu. Hastanede tıbbi bakım sağlamak için oturtulmuş bir sistem bile yoktu, Avrupa'dakinden daha iyi bir sistem olmasına rağmen, çünkü Sovyet döneminden kalmaydı. Ama yine de, yeterli yatak yoktu, bu anlaşılabilir bir şey. Bu anlamda karantina uygulamaları olumlu bir rol oynadı” ifadelerini kullandı.
Bu tür bir önlemlere, son derece tehlikeli ve yüksek derecede patojenik bir varyant ortaya çıktığında başvurulabileceğine vurgu yapan Medvedev, “Hiç bir zaman ‘asla’ dememek gerekiyor. Maalesef, son derece bulaşıcı, oldukça patojenik ve mümkün olabilecek en tehlikeli bir varyant ortaya çıkabilir. Böyle bir durumda ‘tam kapanma’ ilanı kaçınılmaz bir tedbir olur. Ama umarım böyle bir durum yaşanmaz” dedi.
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