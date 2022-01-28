https://tr.sputniknews.com/20220128/medvedev-kovid-19un-yeni-varyantlari-nedeniyle-siki-karantina-uygulamalarina-gerek-yok-1053245380.html

Medvedev: Kovid-19'un yeni varyantları nedeniyle sıkı karantina uygulamalarına gerek yok

Medvedev: Kovid-19'un yeni varyantları nedeniyle sıkı karantina uygulamalarına gerek yok

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, yeni Kovid-19 varyantlarının ortaya çıkması nedeniyle sıkı karantina önlemleri alınmasına gerek olmadığını... 28.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-28T17:02+0300

2022-01-28T17:02+0300

2022-01-28T17:05+0300

koronavirüs

dmitriy medvedev

varyant

karantina

aşı

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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Rus medyasına röportajında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin ilk aşamasında karantina uygulamalarının gerekli bir önlem olduğunu , ancak virüsün yeni varyantlarının ortaya çıkması karşısında bu tür tedbirlere başvurulmasının hiçbir anlam ifade etmeyeceğini söyledi.Medvedev, “Bu nedenle Moskova’da da vaka sayısındaki yüksek artışa rağmen, karantina önlemlerine başvurulmuyor” dedi.Medvedev “Herkesi iki hafta boyunca evlerine kapatmak mümkün olsaydı, virüs gerçekten yok olabilirdi, çünkü sadece insan ortamında yaşıyor, ama bu hem insanlara tıbbi yardım sağlanması açısından hem de sosyal nedenlerle.imkansız” diye konuştu.Medvedev, pandeminin başlangıcında tam olarak ne olduğu ve onunla nasıl başa çıkılacağı konusunda nasıl bir yol izleneceğine ilişkin belirsizlikler nedeniyle tam kapanmanın gerekli bir önlem olduğunu belirterek, “Aşımız yoktu, teknolojimiz yoktu, kriz müdahale sistemimiz yoktu. Hastanede tıbbi bakım sağlamak için oturtulmuş bir sistem bile yoktu, Avrupa'dakinden daha iyi bir sistem olmasına rağmen, çünkü Sovyet döneminden kalmaydı. Ama yine de, yeterli yatak yoktu, bu anlaşılabilir bir şey. Bu anlamda karantina uygulamaları olumlu bir rol oynadı” ifadelerini kullandı.Bu tür bir önlemlere, son derece tehlikeli ve yüksek derecede patojenik bir varyant ortaya çıktığında başvurulabileceğine vurgu yapan Medvedev, “Hiç bir zaman ‘asla’ dememek gerekiyor. Maalesef, son derece bulaşıcı, oldukça patojenik ve mümkün olabilecek en tehlikeli bir varyant ortaya çıkabilir. Böyle bir durumda ‘tam kapanma’ ilanı kaçınılmaz bir tedbir olur. Ama umarım böyle bir durum yaşanmaz” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211202/rusya-omicron-varyantinin-yayilimi-nedeniyle-karantina-uygulamasina-gidecek-1051376153.html

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dmitriy medvedev, varyant, karantina, aşı