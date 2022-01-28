https://tr.sputniknews.com/20220128/mehmet-barlas-erdogan-mutlaka-secilmeli-erdogani-yeniden-sectirmek-milli-bir-gorevdir-1053228344.html

Mehmet Barlas: Erdoğan mutlaka seçilmeli, Erdoğan'ı yeniden seçtirmek milli bir görevdir

Mehmet Barlas: Erdoğan mutlaka seçilmeli, Erdoğan'ı yeniden seçtirmek milli bir görevdir

Sabah yazarı Mehmet Barlas, Türkiye'nin 'kararsızlıklara', 'beceriksizliklere' terk edilmemesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesi gerektiğini... 28.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-28T11:35+0300

2022-01-28T11:35+0300

2022-01-28T11:35+0300

politika

mehmet barlas

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Mehmet Barlas bugünkü yazısında, geride kalan karlı havanın siyaseti de zehirlediğini ifade ederek, "Türk demokrasisinin en zayıf tarafı olan yetersiz muhalefet, bu vesileyle iyice ortaya çıktı.Şu anda muhalefetten herhangi bir isim cumhurbaşkanlığına yakın olsa Türk toplumuna vaat edeceği bir proje var mı? Sadece laf ve hakaret üretmekten oluşan bir siyaset tarzı, bu ülkenin yarınını karartmaz mı?" diye sordu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sayısız projesinin olduğunu belirten Barlas, "Mesela, Kanal bunlardan sadece bir tanesi. Kanal İstanbul konusunda ise muhalefetin görüşü 'istemezük'en başka bir şey değil. Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasete bakış açısı ise Amerika ile PKK'nın kaynaştığı bir yaklaşıma benziyor. Kemal Kılıçdaroğlu, Amerika'dan gelecek herhangi bir projeye hayır diyemez ki... Demedi ki... İYİ Parti derseniz, teröristbaşı Fetullah Gülen' den başka aklınıza hangi isim geliyor?" dedi.Böylesi bir kargaşa ortamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesi gerektiğini ifade eden Sabah yazarı, yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:

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2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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mehmet barlas