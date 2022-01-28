Mehmet Barlas: Erdoğan mutlaka seçilmeli, Erdoğan'ı yeniden seçtirmek milli bir görevdir

Mehmet Barlas bugünkü yazısında, geride kalan karlı havanın siyaseti de zehirlediğini ifade ederek, "Türk demokrasisinin en zayıf tarafı olan yetersiz muhalefet, bu vesileyle iyice ortaya çıktı.Şu anda muhalefetten herhangi bir isim cumhurbaşkanlığına yakın olsa Türk toplumuna vaat edeceği bir proje var mı? Sadece laf ve hakaret üretmekten oluşan bir siyaset tarzı, bu ülkenin yarınını karartmaz mı?" diye sordu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sayısız projesinin olduğunu belirten Barlas, "Mesela, Kanal bunlardan sadece bir tanesi. Kanal İstanbul konusunda ise muhalefetin görüşü 'istemezük'en başka bir şey değil. Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasete bakış açısı ise Amerika ile PKK'nın kaynaştığı bir yaklaşıma benziyor. Kemal Kılıçdaroğlu, Amerika'dan gelecek herhangi bir projeye hayır diyemez ki... Demedi ki... İYİ Parti derseniz, teröristbaşı Fetullah Gülen' den başka aklınıza hangi isim geliyor?" dedi.Böylesi bir kargaşa ortamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesi gerektiğini ifade eden Sabah yazarı, yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:
Sabah yazarı Mehmet Barlas, Türkiye'nin 'kararsızlıklara', 'beceriksizliklere' terk edilmemesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesi gerektiğini belirterek, "Erdoğan mutlaka seçilmeli, Erdoğan'ı yeniden seçtirmek milli bir görevdir. 2023 sonrası kayıp bir Türkiye istemiyorsak, Erdoğan'ın seçilmesi için elimizden geleni yapmalıyız" dedi.
Mehmet Barlasbugünkü yazısında, geride kalan karlı havanın siyaseti de zehirlediğini ifade ederek, "Türk demokrasisinin en zayıf tarafı olan yetersiz muhalefet, bu vesileyle iyice ortaya çıktı. Şu anda muhalefetten herhangi bir isim cumhurbaşkanlığına yakın olsa Türk toplumuna vaat edeceği bir proje var mı? Sadece laf ve hakaret üretmekten oluşan bir siyaset tarzı, bu ülkenin yarınını karartmaz mı?" diye sordu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sayısız projesinin olduğunu belirten Barlas, "Mesela, Kanal bunlardan sadece bir tanesi. Kanal İstanbul konusunda ise muhalefetin görüşü 'istemezük'en başka bir şey değil. Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasete bakış açısı ise Amerika ile PKK'nın kaynaştığı bir yaklaşıma benziyor. Kemal Kılıçdaroğlu, Amerika'dan gelecek herhangi bir projeyehayır diyemez ki... Demedi ki... İYİ Parti derseniz, teröristbaşı Fetullah Gülen' den başka aklınıza hangi isim geliyor?" dedi.
Böylesi bir kargaşa ortamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesi gerektiğini ifade eden Sabah yazarı, yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:
"Böyle bir kargaşa ortamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeniden seçtirmek milli bir görevdir.
Eğer Türkiye'yi kararsızlıklara, beceriksizliklere ve küfürbazlıklara terk etmek istiyorsak ortada bol aday var. 2023 sonrası kayıp bir Türkiye istemiyorsak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçilmesi için elimizden geleni yapmalıyız.