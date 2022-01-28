https://tr.sputniknews.com/20220128/meteoroloji-hava-sicakliklari-hafta-sonundan-itibaren-artacak-1053240382.html

Meteoroloji: Hava sıcaklıkları hafta sonundan itibaren artacak

Meteoroloji: Hava sıcaklıkları hafta sonundan itibaren artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı verilere göre, hava sıcaklığının Tükiye'nin bazı bölgelerinde hafta sonundan itibaren yükselişe geçeceği tahmin... 28.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-28T15:25+0300

2022-01-28T15:25+0300

2022-01-28T15:31+0300

türkiye

kar yağışı

meteoroloji genel müdürlüğü

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahminini paylaştı. Tahminlere göre hava sıcaklığının bazı kesimlerde artışa geçeceği öngörüldü.Genel müdürlüğün açıklamasında bazı bölgeler için 'çığ, buzlanma ve don' uyarısı yapılırken, "Sıcaklıkların bugün batı bölgelerimizden itibaren artmaya başlaması bekleniyor" ifadeleri yer aldı.Açıklamada, "Ülkemiz genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" dendi.Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde biraz artması, Marmara'da mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri altında seyretmesi bekleniyor.Genel müdürlüğün hava tahminleri, sıcaklıkların özellikle iç kesimlerde 4 ila 7 derece arasında değişeceği yönünde.Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için çığ, buzlanma ve don uyarısıMeteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu, aralıklarla kar yağışlı olacak.Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar güney ile batı yönlerinden hafif ve orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.Gün içinde en yüksek sıcaklığın Van'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Hakkari'de 3, Bitlis ve Muş'ta 2 derece olması bekleniyor.Bölgede, buzlanma, don, sis ve pus ile eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

https://tr.sputniknews.com/20220127/meteorolojiden-kar-uyarisi-1053175673.html

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