https://tr.sputniknews.com/20220128/metropoll-anketi-ak-parti-yuzde-351-chp-yuzde-282-1053249423.html
Metropoll anketi: AK Parti yüzde 35.1, CHP yüzde 28.2
Metropoll anketi: AK Parti yüzde 35.1, CHP yüzde 28.2
Metropoll Araştırma'nın ocak ayı anketine göre AK Parti'nin oyu aralık ayına göre 2 puan, CHP'nin ise 1 puan arttı. MHP yüzde 5.8'le baraj altında kaldı. 28.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-28T19:16+0300
2022-01-28T19:16+0300
2022-01-28T19:16+0300
türkiye
ak parti
chp
mhp
seçim
metropoll araştırma şirketi
iyi parti
demokrasi ve atılım partisi (deva)
deva partisi
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Metropoll Araştırma'nın kurucusu Prof. Dr. Özer Sencar, 'Türkiye’nin Nabzı Ocak Ayı Araştırması’nda partilerin oy desteklerini açıkladı. Prof. Dr. Sencar'ın Twitter üzerinden yaptığı palaşıma göre, araştırma 8-12 Ocak 2022 tarihleri arasında toplam 1508 kişi ile gerçekleştirildi.Araştırmanın 0.95 güven sınırları içinde -1-/- 2,52 hata payı ile CATI (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yöntemiyle gerçekleştirildiği de belirtildi.“Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusunun sorulduğu araştırmada kararsızların oyu dağıtılmadan sonuçlar şu şekilde hesaplandı:Ancak Kararsız oylar dağıtıldıktan sonra ise oranlar şöyle oldu:
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ak parti, chp, mhp, seçim, metropoll araştırma şirketi, iyi parti, demokrasi ve atılım partisi (deva), deva partisi
Metropoll anketi: AK Parti yüzde 35.1, CHP yüzde 28.2
Metropoll Araştırma'nın ocak ayı anketine göre AK Parti'nin oyu aralık ayına göre 2 puan, CHP'nin ise 1 puan arttı. MHP yüzde 5.8'le baraj altında kaldı.
Metropoll Araştırma'nın kurucusu Prof. Dr. Özer Sencar, 'Türkiye’nin Nabzı Ocak Ayı Araştırması’nda partilerin oy desteklerini açıkladı.
Prof. Dr. Sencar'ın Twitter üzerinden yaptığı palaşıma göre, araştırma 8-12 Ocak 2022 tarihleri arasında toplam 1508 kişi ile gerçekleştirildi.
Araştırmanın 0.95 güven sınırları içinde -1-/- 2,52 hata payı ile CATI (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yöntemiyle gerçekleştirildiği de belirtildi.
“Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusunun sorulduğu araştırmada kararsızların oyu dağıtılmadan sonuçlar şu şekilde hesaplandı:
Ancak Kararsız oylar dağıtıldıktan sonra ise oranlar şöyle oldu: