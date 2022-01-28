https://tr.sputniknews.com/20220128/metropoll-anketi-ak-parti-yuzde-351-chp-yuzde-282-1053249423.html

Metropoll anketi: AK Parti yüzde 35.1, CHP yüzde 28.2

Metropoll anketi: AK Parti yüzde 35.1, CHP yüzde 28.2

Metropoll Araştırma'nın ocak ayı anketine göre AK Parti'nin oyu aralık ayına göre 2 puan, CHP'nin ise 1 puan arttı. MHP yüzde 5.8'le baraj altında kaldı. 28.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-28T19:16+0300

2022-01-28T19:16+0300

2022-01-28T19:16+0300

türkiye

ak parti

chp

mhp

seçim

metropoll araştırma şirketi

iyi parti

demokrasi ve atılım partisi (deva)

deva partisi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103943/81/1039438174_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_5ccd740d6b26aa45cffebef439edd992.jpg

Metropoll Araştırma'nın kurucusu Prof. Dr. Özer Sencar, 'Türkiye’nin Nabzı Ocak Ayı Araştırması’nda partilerin oy desteklerini açıkladı. Prof. Dr. Sencar'ın Twitter üzerinden yaptığı palaşıma göre, araştırma 8-12 Ocak 2022 tarihleri arasında toplam 1508 kişi ile gerçekleştirildi.Araştırmanın 0.95 güven sınırları içinde -1-/- 2,52 hata payı ile CATI (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yöntemiyle gerçekleştirildiği de belirtildi.“Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusunun sorulduğu araştırmada kararsızların oyu dağıtılmadan sonuçlar şu şekilde hesaplandı:Ancak Kararsız oylar dağıtıldıktan sonra ise oranlar şöyle oldu:

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ak parti, chp, mhp, seçim, metropoll araştırma şirketi, iyi parti, demokrasi ve atılım partisi (deva), deva partisi