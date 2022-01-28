https://tr.sputniknews.com/20220128/minibusune-kar-topu-atanlari-uyaran-sofor-bicaklandi-1053234399.html

Minibüsüne kar topu atanları uyaran şoför bıçaklandı

Minibüsüne kar topu atanları uyaran şoför bıçaklandı

Bursa'da minibüsüne kar topu atan gençleri uyarmak için aracından inen Yahya Erek bıçaklandı. Kolundan hafif yaralanan Erek, sağlık ekibince yapılan ilk... 28.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-28T13:22+0300

2022-01-28T13:22+0300

2022-01-28T13:26+0300

bıçaklı saldırı

türkiye

bursa

kar topu

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Bursa'da, yoldan geçen araçlara kar topu atan 4 genci uyarmak amacıyla kullandığı minibüsü durdurup inen Yahya Erek, çıkan arbedede bıçaklandı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Olay, dün akşam saatlerinde Osmangazi ilçesi Kocanayip Mahallesi Kaplıca Caddesi'nde meydana geldi. Karla oynayan 4 gençten biri, yoldan geçen minibüse kar topu attı. 16 M 10205 plakalı minibüsün sürücüsü Yahya Erek, gençleri uyarmak amacıyla aracından indi. Bu sırada minibüse kar topu atmaya devam eden gençlerden 19 yaşındaki F.A., Erek ile tartışmaya başladı. Çıkan arbedede F.A., cebindeki bıçağı çıkararak Erek'i kolundan bıçakladı. F.A. ve yanındaki 3 genç kaçtı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kolundan hafif yaralanan Erek, sağlık ekibince yapılan ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.Olayın ardından görgü tanıklarının ifadelerine başvurup çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, kimliğini tespit ettiği F.A.'yı dün akşam saatlerinde gözaltına aldı. F.A.'nın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.Gençlerin yoldan geçen araçlara kar topu attığı anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera görüntülerinde, kendi aralarında oynayan 4 gencin daha sonra araçlara kar topu atmaya başladığı, bu sırada yoldan geçen halk minibüsüne de attığı, sürücüsünün yolda durup gençleri uyardığı ve sürücüye saldırdığı anlar yer aldı.

https://tr.sputniknews.com/20211010/maske-uyarisi-yapan-minibus-soforu-bicaklandi-1049690980.html

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bıçaklı saldırı, bursa, kar topu