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https://tr.sputniknews.com/20220128/mkk-borsadaki-sirketlerin-donemsel-finansal-oranlarini-yayinlamaya-basladi-1053235403.html
Merkezi Kayıt Kuruluşu, borsadaki şirketlerin dönemsel finansal oranlarını yayınlamaya başladı
Merkezi Kayıt Kuruluşu, borsadaki şirketlerin dönemsel finansal oranlarını yayınlamaya başladı
Merkezi Kayıt Kuruluşu, Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 2016'dan itibaren dönemsel finansal oranlarını yayınlamaya başladı. 28.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-28T13:42+0300
2022-01-28T13:42+0300
ekonomi
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borsa
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Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), sosyal medya platformu Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Payları Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlere ait dönemsel finansal oranlar ile 2016-2021 ortalama finansal oranlar toplu olarak ve sektörel bazda Veri Analiz Platformu'nda (VAP) ilan edilmeye başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.VAP'ta oranların hesaplanmasına ilişkin kurallar dahil olmak üzere oranlara ilişkin detaylı bilgi verilirken, platformdaki bilgilerin bilgilendirme amacıyla hazırlandığı da hatırlatıldı.
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borsa istanbul, borsa

Merkezi Kayıt Kuruluşu, borsadaki şirketlerin dönemsel finansal oranlarını yayınlamaya başladı

13:42 28.01.2022
© AABorsa İstanbul
Borsa İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2022
© AA
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Merkezi Kayıt Kuruluşu, Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 2016'dan itibaren dönemsel finansal oranlarını yayınlamaya başladı.
Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), sosyal medya platformu Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Payları Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlere ait dönemsel finansal oranlar ile 2016-2021 ortalama finansal oranlar toplu olarak ve sektörel bazda Veri Analiz Platformu'nda (VAP) ilan edilmeye başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
VAP'ta oranların hesaplanmasına ilişkin kurallar dahil olmak üzere oranlara ilişkin detaylı bilgi verilirken, platformdaki bilgilerin bilgilendirme amacıyla hazırlandığı da hatırlatıldı.
Borsa İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2022
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