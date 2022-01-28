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https://tr.sputniknews.com/20220128/motokuryeler-ne-kadar-maas-aliyor-1053239220.html
Motokuryeler ne kadar maaş alıyor?
Motokuryeler ne kadar maaş alıyor?
Özellikle pandemi ile birlikte hızla büyüyen e-ticaret sektörü, motokuryelerin çalışma şartlarını da gündeme getirdi. Sputnik motokuryelere dair merak... 28.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-28T15:03+0300
2022-01-28T15:03+0300
yaşam
türkiye
tüsiad
maaş
iş ilanı
ekonomi
e-ticaret
iş başvurusu
yemeksepeti
motokurye
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Dünyada e-ticaretin hızla büyümesiyle birlikte artık online alışveriş siteleri daha çok tercih edilir hale geldi. Türkiye'de de her geçen ay sanal alışveriş payının, genel ticaretteki pasta dilimine oranla yaşanan artışı verilere yansıyor. Özellikle pandeminin ilk başladığı dönemde internet üzerinden yapılan alışverişlerde ciddi bir yükseliş yaşanmış, online olarak ihtiyaç alımı sıradan bir unsur haline gelmişti. Milyonlarca kişi mağazalara, marketlere ve restoranlara gitmeden diledikleri kıyafeti, yemeği, ihtiyaçlarını online alışveriş sitelerinden sipariş verirken, TÜSİAD’ın e-ticaret raporuna göre Türkiye nüfusunun yüzde 49’u da online alışveriş yaptığı açıklandı.Bu hizmetileri sağlayan firmaların arasında gıda ve market alışverişi ile bağlantılı olanlar ise yüzde 29 ile üçüncü sırada yer alarak e-ticaretteki önemini korudu. Tedarik zincirinin en önemli halkası olan motokuryelere olan ihtiyaç da online alışverişle birlikte hızla artıyor. Artık yollarda sıklıkla karşılaşılan motosikletli kuryelere dair merak edilenleri Sputnik derledi.Motokuryelerin maaşı ne kadar?Getir, Trendyol, Banabi, Yemek Sepeti motokuryelerinin maaşları 4 bin 200- 8 bin TL arasında belirlendi. Kuryelerin maaşları da çalışma saatlerine göre değişkenlik gösterirken, kuryeler ortama 15 saat çalışarak maaşın yanında yemek parası da alabiliyor.Kurye başvuru şartları neler?Şirketlerin sitelerinde belirtilen isteklere göre bir motokuryede aranan özellikler şu şekilde:
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türkiye, tüsiad, maaş, iş ilanı, ekonomi, e-ticaret, iş başvurusu, yemeksepeti, motokurye, 2022 yılı, banabi

Motokuryeler ne kadar maaş alıyor?

15:03 28.01.2022
© DHAMotor, kurye, motokurye
Motor, kurye, motokurye - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2022
© DHA
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Özellikle pandemi ile birlikte hızla büyüyen e-ticaret sektörü, motokuryelerin çalışma şartlarını da gündeme getirdi. Sputnik motokuryelere dair merak edilenleri derledi.
Dünyada e-ticaretin hızla büyümesiyle birlikte artık online alışveriş siteleri daha çok tercih edilir hale geldi. Türkiye'de de her geçen ay sanal alışveriş payının, genel ticaretteki pasta dilimine oranla yaşanan artışı verilere yansıyor.
Özellikle pandeminin ilk başladığı dönemde internet üzerinden yapılan alışverişlerde ciddi bir yükseliş yaşanmış, online olarak ihtiyaç alımı sıradan bir unsur haline gelmişti. Milyonlarca kişi mağazalara, marketlere ve restoranlara gitmeden diledikleri kıyafeti, yemeği, ihtiyaçlarını online alışveriş sitelerinden sipariş verirken, TÜSİAD’ın e-ticaret raporuna göre Türkiye nüfusunun yüzde 49’u da online alışveriş yaptığı açıklandı.
Bu hizmetileri sağlayan firmaların arasında gıda ve market alışverişi ile bağlantılı olanlar ise yüzde 29 ile üçüncü sırada yer alarak e-ticaretteki önemini korudu. Tedarik zincirinin en önemli halkası olan motokuryelere olan ihtiyaç da online alışverişle birlikte hızla artıyor. Artık yollarda sıklıkla karşılaşılan motosikletli kuryelere dair merak edilenleri Sputnik derledi.

Motokuryelerin maaşı ne kadar?

Getir, Trendyol, Banabi, Yemek Sepeti motokuryelerinin maaşları 4 bin 200- 8 bin TL arasında belirlendi. Kuryelerin maaşları da çalışma saatlerine göre değişkenlik gösterirken, kuryeler ortama 15 saat çalışarak maaşın yanında yemek parası da alabiliyor.

Kurye başvuru şartları neler?

Şirketlerin sitelerinde belirtilen isteklere göre bir motokuryede aranan özellikler şu şekilde:
A1-A2 sınıfı ehliyet sahibi.
Aktif olarak motor kullanabilen.
Hijyen kurallarına uyan.
Teknoloji ile alakası olan.
Kılık kıyafet konusunda dikkatli.
Müşteri ilişkilerinde başarılı.
Vardiyalı saatlerde çalışabilecek kişiler başvuru yapabilirler.
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