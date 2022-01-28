https://tr.sputniknews.com/20220128/muz-karardi-diye-esini-doven-saniga-3-bin-lira-ceza-verildi-1053235686.html
'Muz karardı' diye eşini döven sanığa 3 bin lira ceza verildi
'Muz karardı' diye eşini döven sanığa 3 bin lira ceza verildi
Kayseri'de eve aldığı muzun karardığını ve bozulduğu önü sürerek eşi G.A.'yı darbettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan Mustafa A., 3 bin TL cezaya çarptırıldı. 28.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-28T13:54+0300
2022-01-28T13:54+0300
2022-01-28T13:54+0300
türkiye
kadına şiddet
kadın
mahkeme
şiddet
kadına yönelik şiddet
muz
koca
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Kayseri'de yaşayan Mustafa A., eve muz aldı. 3 gün sonra buzdolabını açan Mustafa A., muzun karardığı ve bozulduğu gerekçesiyle eşi G.A. ile tartıştı. İddiaya göre Mustafa A., G.A.'yı dövüp yaraladı.G.A.’nın şikayeti üzerine Mustafa A. hakkında, 'yaralama' suçundan dava açıldı. Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık Mustafa A. ile eşi G.A. hazır bulundu. Meyve çürüdüğü için eşiyle tartıştığını anlatan Mustafa A., "Bazı meyveler çürüdüğü için tartıştık. Bir tane tokat attım. Pişmanım" dedi.'Muzdan dolayı hayatım kararıyordu'Şikayetçi olmadığını söyleyen G.A. ise, "Dolapta muzu unutmuşum. O da kararmış ve yenilmez olmuş. O yüzden tartıştık. Kararan muzdan dolayı az daha hayatım kararıyordu. Eşimle boşanma aşamasına gelmiştik. Şimdi barıştık. Bana yumruk attı. Tekmeledi. Kafama yumruk vurdu. Şikayetçi değilim" ifadelerini kullandı.Mahkeme hakimi, sanık Mustafa A.'yı, 'yaralama' suçundan 3 bin TL cezaya çarptırdı. Hakim, sanığın sabıkasız olduğu gerekçesiyle cezasının hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.
https://tr.sputniknews.com/20220123/orduda-esi-tarafindan-vurulan-kadin-hayatini-kaybetti-1053025325.html
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kadına şiddet, kadın, mahkeme, şiddet, kadına yönelik şiddet, muz, koca
'Muz karardı' diye eşini döven sanığa 3 bin lira ceza verildi
Kayseri'de eve aldığı muzun karardığını ve bozulduğu önü sürerek eşi G.A.'yı darbettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan Mustafa A., 3 bin TL cezaya çarptırıldı.
Kayseri'de yaşayan Mustafa A., eve muz aldı. 3 gün sonra buzdolabını açan Mustafa A., muzun karardığı ve bozulduğu gerekçesiyle eşi G.A. ile tartıştı. İddiaya göre Mustafa A., G.A.'yı dövüp yaraladı.
G.A.’nın şikayeti üzerine Mustafa A. hakkında, 'yaralama' suçundan dava açıldı. Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık Mustafa A. ile eşi G.A. hazır bulundu. Meyve çürüdüğü için eşiyle tartıştığını anlatan Mustafa A., "Bazı meyveler çürüdüğü için tartıştık. Bir tane tokat attım. Pişmanım" dedi.
'Muzdan dolayı hayatım kararıyordu'
Şikayetçi olmadığını söyleyen G.A. ise, "Dolapta muzu unutmuşum. O da kararmış ve yenilmez olmuş. O yüzden tartıştık. Kararan muzdan dolayı az daha hayatım kararıyordu. Eşimle boşanma aşamasına gelmiştik. Şimdi barıştık. Bana yumruk attı. Tekmeledi. Kafama yumruk vurdu. Şikayetçi değilim" ifadelerini kullandı.
Mahkeme hakimi, sanık Mustafa A.'yı, 'yaralama' suçundan 3 bin TL cezaya çarptırdı. Hakim, sanığın sabıkasız olduğu gerekçesiyle cezasının hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.