https://tr.sputniknews.com/20220128/muz-karardi-diye-esini-doven-saniga-3-bin-lira-ceza-verildi-1053235686.html

'Muz karardı' diye eşini döven sanığa 3 bin lira ceza verildi

'Muz karardı' diye eşini döven sanığa 3 bin lira ceza verildi

Kayseri'de eve aldığı muzun karardığını ve bozulduğu önü sürerek eşi G.A.'yı darbettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan Mustafa A., 3 bin TL cezaya çarptırıldı. 28.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-28T13:54+0300

2022-01-28T13:54+0300

2022-01-28T13:54+0300

türkiye

kadına şiddet

kadın

mahkeme

şiddet

kadına yönelik şiddet

muz

koca

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/13/1044065066_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_2c09537872c5d9e8dbbf957e621fc68d.jpg

Kayseri'de yaşayan Mustafa A., eve muz aldı. 3 gün sonra buzdolabını açan Mustafa A., muzun karardığı ve bozulduğu gerekçesiyle eşi G.A. ile tartıştı. İddiaya göre Mustafa A., G.A.'yı dövüp yaraladı.G.A.’nın şikayeti üzerine Mustafa A. hakkında, 'yaralama' suçundan dava açıldı. Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık Mustafa A. ile eşi G.A. hazır bulundu. Meyve çürüdüğü için eşiyle tartıştığını anlatan Mustafa A., "Bazı meyveler çürüdüğü için tartıştık. Bir tane tokat attım. Pişmanım" dedi.'Muzdan dolayı hayatım kararıyordu'Şikayetçi olmadığını söyleyen G.A. ise, "Dolapta muzu unutmuşum. O da kararmış ve yenilmez olmuş. O yüzden tartıştık. Kararan muzdan dolayı az daha hayatım kararıyordu. Eşimle boşanma aşamasına gelmiştik. Şimdi barıştık. Bana yumruk attı. Tekmeledi. Kafama yumruk vurdu. Şikayetçi değilim" ifadelerini kullandı.Mahkeme hakimi, sanık Mustafa A.'yı, 'yaralama' suçundan 3 bin TL cezaya çarptırdı. Hakim, sanığın sabıkasız olduğu gerekçesiyle cezasının hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

https://tr.sputniknews.com/20220123/orduda-esi-tarafindan-vurulan-kadin-hayatini-kaybetti-1053025325.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kadına şiddet, kadın, mahkeme, şiddet, kadına yönelik şiddet, muz, koca