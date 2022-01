https://tr.sputniknews.com/20220128/new-york-belediye-baskani-adams-kardesini-ise-aliyor-maasi-yillik-1-dolar-olacak-1053237634.html

New York Belediye Başkanı Adams kardeşini işe alıyor: Maaşı yıllık 1 dolar olacak

New York Belediye Başkanı Adams kardeşini işe alıyor: Maaşı yıllık 1 dolar olacak

New York Belediye Başkanı Eric Adams, kardeşini işe almak isteyince, şehrin çatışma kurulunun hakemliğine başvuruldu ve kardeşinin 'yıllık 1 dolar... 28.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-28T14:28+0300

Belediye Başkanı Eric Adams'ın güvenlik detayını yönetmek için kardeşini işe alma kararı sert eleştirilerle karşılaşınca, Adams New York Çıkar Çatışması Kurulu'ndan resmi rehberlik istedi ve kararlılığına bağlı kalacağına söz verdi. Perşembe günü, kurul kararını kamuoyuna açıklayan kurul ise, Adams'ın sembolik bir ücret karşılığında güvenlik danışmanı olarak işe alınabileceğini söyledi.Belediye başkanlığı ve yönetim kurulu arasında devam eden görüşmelerin neticesinde, yeni istihdam koşulları üzerinde anlaşma sağlandı. Adams'ın kardeşi, yılda 210 bin dolar kazanmak yerine 1 dolarlık bir ücretle çalışacak. Adams'ın kardeşi Bernard ayrıca, 'belediye güvenliğinin üst düzey yöneticisi' yerine 'belediye güvenliği kıdemli danışmanı' görevini yapabilecek ve hiçbir şehir personelinin kendisine rapor vermesine izin verilmeyecek. Öte yandan, Bernard'ın Emniyet Müdürlüğü üzerinde herhangi bir komuta yetkisi de olamayacak. Bernard, maaş yerine 2006 yılında çavuş olarak emekli olmadan önce 20 yıllık New York polis memurluğu döneminden kazandığı 64 bin dolarlık emeklilik ikramiyesini kullanacak. Belediye Başkanı Sözcüsü Maxwell Young, "Bernard Adams bu iş için benzersiz bir nitelik taşıyor ve bir çıkar çatışması izlenimi vermemek için 1 dolarlık nominal maaşla hizmet etmeyi teklif etti. Bu teklifi Çıkar Çatışmaları Kurulu'na yaptık ve kabul ettiler. Bernard'a şehre maaşsız hizmet etmeye istekli olduğu için minnettarız" ifadelerini kullandı.Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan hükümet kurumu Reinvent Albany'nin yönetici direktörü John Kaehny de, "COIB, otoritesine yönelik büyük bir sınavı geçti ve anti-kayırma yasası hayatta kaldı. Umarım Belediye Başkanı Adams gücünün ne kadar büyük olduğunu anlamaya ve temel yolsuzlukla mücadele kurallarına meydan okumak yerine örnek olarak liderlik etmeye başlar" ifadelerini kullandı.Başkan Adams, New Yort Post tarafından ortaya çıkarılan bu işe alımla ilgili olarak, 'kendi fiziksel güvenliği konusunda kimseye kardeşinden daha fazla güvenmeye istekli olmadığını' sölemişti. Öte yandan, Başkan Adams, bir akrabasını işe almaya çalışırken çatışma kurulunun rehberliğini arayan ilk belediye başkanı değil. 2014'te göreve başladıktan kısa bir süre sonra, eski Belediye Başkanı Bill de Blasio da, yönetim kurulundan, eşi Chirlane McCray'i, şehir yönetimine bağlı, kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan New York Şehri Geliştirme Fonu'nun ücretsiz başkanlığına ataması için bir feragat almıştı.

