https://tr.sputniknews.com/20220128/new-york-belediye-baskani-adamsin-ise-aldigi-kardesi-ucretsiz-calisacak-1053219389.html

New York Belediye Başkanı Adams'ın işe aldığı kardeşi ücretsiz çalışacak

New York Belediye Başkanı Adams'ın işe aldığı kardeşi ücretsiz çalışacak

New York Şehri Etik Kurulu (COIB), Belediye Başkanı Eric Adams'ın kardeşi Bernard Adams'ı yıllık 1 dolar sembolik ücretle güvenlik danışmanı olarak işe... 28.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-28T04:32+0300

2022-01-28T04:32+0300

2022-01-28T04:32+0300

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abd

new york

kardeş

danışman

eric adams

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COIB tarafından kamuoyuna yapılan açıklamada, Belediye Başkanı Eric Adams'ın erkek kardeşi Bernard'ı, ücretsiz çalıştırmak kaydıyla kıdemli bir güvenlik danışmanı olarak işe alabileceği, ancak kendisine departman personeli üzerinde hiçbir yetki verilemeyeceği belirtildi.Kurumun kararının, Eric Adams'ın eski bir polis olan kardeşini kendi güvenliği için yıllık 210 bin dolar maaşla komiser yardımcısı olarak işe almak istemesinin ardından başlayan söylentilerin önüne geçmek amaçlı alındığı bildirildi.COIB kararının, şehir tüzüğünde yer alan 'kamu görevlilerinin aile üyeleri için avantaj sağlamasını yasaklayan' maddesine dayandırıldığı kaydedildi.Eric Adams, bir basın toplantısında yöneltilen soru üzerine kendisini, önceki yöneticilerin de yakınlarını benzer görevlere atadığını söyleyerek savundu.ABD medyasında yer alan bazı haberlerde, Adams'ın, seleflerinin aksine kardeşini COIB kararının öncesinde 'yüksek bir maaşla' atamak istemesi eleştiri konusu olmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220121/new-york-belediye-baskani-adams-ilk-maasini-kripto-para-olarak-alacak-1052962913.html

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