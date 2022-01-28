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New York Belediye Başkanı Adams'ın işe aldığı kardeşi ücretsiz çalışacak
New York Belediye Başkanı Adams'ın işe aldığı kardeşi ücretsiz çalışacak
New York Şehri Etik Kurulu (COIB), Belediye Başkanı Eric Adams'ın kardeşi Bernard Adams'ı yıllık 1 dolar sembolik ücretle güvenlik danışmanı olarak işe... 28.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-28T04:32+0300
2022-01-28T04:32+0300
dünya
abd
new york
kardeş
danışman
eric adams
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COIB tarafından kamuoyuna yapılan açıklamada, Belediye Başkanı Eric Adams'ın erkek kardeşi Bernard'ı, ücretsiz çalıştırmak kaydıyla kıdemli bir güvenlik danışmanı olarak işe alabileceği, ancak kendisine departman personeli üzerinde hiçbir yetki verilemeyeceği belirtildi.Kurumun kararının, Eric Adams'ın eski bir polis olan kardeşini kendi güvenliği için yıllık 210 bin dolar maaşla komiser yardımcısı olarak işe almak istemesinin ardından başlayan söylentilerin önüne geçmek amaçlı alındığı bildirildi.COIB kararının, şehir tüzüğünde yer alan 'kamu görevlilerinin aile üyeleri için avantaj sağlamasını yasaklayan' maddesine dayandırıldığı kaydedildi.Eric Adams, bir basın toplantısında yöneltilen soru üzerine kendisini, önceki yöneticilerin de yakınlarını benzer görevlere atadığını söyleyerek savundu.ABD medyasında yer alan bazı haberlerde, Adams'ın, seleflerinin aksine kardeşini COIB kararının öncesinde 'yüksek bir maaşla' atamak istemesi eleştiri konusu olmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220121/new-york-belediye-baskani-adams-ilk-maasini-kripto-para-olarak-alacak-1052962913.html
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abd, new york, kardeş, danışman, eric adams

New York Belediye Başkanı Adams'ın işe aldığı kardeşi ücretsiz çalışacak

04:32 28.01.2022
© REUTERS / Carlo AllegriNew York Belediye Başkanı Eric Adams
New York Belediye Başkanı Eric Adams - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2022
© REUTERS / Carlo Allegri
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New York Şehri Etik Kurulu (COIB), Belediye Başkanı Eric Adams'ın kardeşi Bernard Adams'ı yıllık 1 dolar sembolik ücretle güvenlik danışmanı olarak işe alabileceğini duyurdu.
COIB tarafından kamuoyuna yapılan açıklamada, Belediye Başkanı Eric Adams'ın erkek kardeşi Bernard'ı, ücretsiz çalıştırmak kaydıyla kıdemli bir güvenlik danışmanı olarak işe alabileceği, ancak kendisine departman personeli üzerinde hiçbir yetki verilemeyeceği belirtildi.
Kurumun kararının, Eric Adams'ın eski bir polis olan kardeşini kendi güvenliği için yıllık 210 bin dolar maaşla komiser yardımcısı olarak işe almak istemesinin ardından başlayan söylentilerin önüne geçmek amaçlı alındığı bildirildi.
COIB kararının, şehir tüzüğünde yer alan 'kamu görevlilerinin aile üyeleri için avantaj sağlamasını yasaklayan' maddesine dayandırıldığı kaydedildi.
Eric Adams, bir basın toplantısında yöneltilen soru üzerine kendisini, önceki yöneticilerin de yakınlarını benzer görevlere atadığını söyleyerek savundu.
ABD medyasında yer alan bazı haberlerde, Adams'ın, seleflerinin aksine kardeşini COIB kararının öncesinde 'yüksek bir maaşla' atamak istemesi eleştiri konusu olmuştu.
New York Belediye Başkanı Eric Adams - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
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