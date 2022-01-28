https://tr.sputniknews.com/20220128/new-york-times-israil-pegasus-casus-yazilimiyla-dunya-genelinde-diplomatik-kazanimlar-elde-etti-1053254986.html

New York Times: İsrail, Pegasus casus yazılımıyla dünya genelinde diplomatik kazanımlar elde etti

New York Times: İsrail, Pegasus casus yazılımıyla dünya genelinde diplomatik kazanımlar elde etti

İsrail’in, siber güvenlik şirketi NSO Grup'un ürettiği tartışmalı casus yazılım programı Pegasus üzerinden dünya genelinde birçok alanda diplomatik kazanım... 28.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-28T23:28+0300

2022-01-28T23:28+0300

2022-01-28T23:28+0300

dünya

israil

diplomasi

nso group

pegasus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102844/89/1028448959_0:163:3500:2132_1920x0_80_0_0_c04216076fed796432e89592afdc1048.jpg

New York Times (NYT) tarafından yayınlanan araştırma haberinde İsrail dış diplomasisinin, ülkelerin ilgili casus programa siber silah amaçlı erişimini onaylama veya reddetme yeteneği üzerine kurulduğu kaydedildi.Söz konusu araştırmanın yaklaşık bir yıldır sürdüğü ve istihbarat alanında önde gelen düzinelerce hükümet yetkilisi, güvenlik görevlisi, siber silah uzmanı ve üst düzey iş insanıyla röportajlar sonucu ortaya çıktığı bilgisi paylaşıldı.Haberde, 'Meksika ve Panama gibi ülkelerin Pegasus'a erişim kazandıktan sonra Birleşmiş Milletler'deki kilit oylarda pozisyonlarını İsrail'e kaydırdığı' örneği verilerek, aynı şekilde casus yazılımın İsrail’in Ortadoğu ülkeleriyle ilişkilerinde ve bölgede yeni ittifaklar kurmasında büyük rol oynadığı vurgulandı.Pegasus'un satışları ile İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü kampanyada Arap uluslarının desteğinin sağladığının altı çizilerek, söz konusu satışların İsrail ile Arap hasımlarından bazıları arasındaki ilişkileri normalleştiren 2020’deki İbrahim Anlaşmalarının arka planında da kritik rol oynadığına işaret edildi.'Siber silahlar, uluslararası ilişkileri derinden değiştirdi'Haberde, şu değerlendirmeye yer verildi: "Siber silahlar, atom bombasının ortaya çıkışından bu yana uluslararası ilişkileri, herhangi bir benzeri ilerlemeden daha fazla derinden değiştirdi. Bunlar, nispeten ucuz, kolayca dağıtılabilir ve saldırgan için herhangi bir sonuç doğurmadan konuşlandırılabilir olması nedeniyle bazı açılardan daha da şiddetli istikrarsızlaştırıcıdır. İsrail'in uzun zaman önce keşfettiği ve dünyanın geri kalanının da şimdi yeni anlamaya başladığı gibi, bunların çoğalmasıyla başa çıkmak devlet ilişkilerinin doğasını kökten değiştiriyor."ABD’nin de NSO Group’un casus yazılımını önceki yıllarda gizlice edinip test ettiği ve kullandığı savunulan haberde ancak hukuki açıdan sorun oluşturacağı endişesiyle daha sonra vazgeçildiği öne sürüldü.Pegasus'un anında veri toplayabildiği belirtiliyorİsrailli siber güvenlik şirketi NSO Group'un ürettiği casus yazılım Pegasus'un, kurulduktan çok kısa süre içinde kullanıcıların haberi olmadan telefonlara sızarak tüm verileri ele geçirebildiği hatta habersiz şekilde telefonun kamera ve mikrofonunu aktive edip anında veri toplayabildiği belirtiliyor.İsrail’in Haaretz gazetesinde 21 Ocak’taki haberde Pegasus'un dünya genelinde birçok ülkeye satıldığı ve Hindistan'dan Uganda'ya, Meksika'dan Filistin'e uzanan geniş coğrafyada aktivistler, sendikacılar, siyasetçiler, yetkililer, avukatlar ve gazetecileri içeren geniş bir kitlenin izlenmesinde kullanıldığı bildirilmişti.İsrail'in bu yazılımının, hükümet yetkililerince muhalifleri, avukatları, gazetecileri dinlemek için kullanıldığı skandalının ortaya çıkmasıyla NSO Grup şirketi, ABD'nin yaptırım listesine alınmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220125/israil-casus-yazilimi-pegasusu-ureten-sirketin-ceosu-istifa-etti-1053123769.html

israil

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

israil, diplomasi, nso group, pegasus