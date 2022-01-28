https://tr.sputniknews.com/20220128/numan-kurtulmus-karadeniz-dogal-gazi-2023te-kullanima-girecek-1053244653.html

Numan Kurtulmuş: Karadeniz doğal gazı 2023'te kullanıma girecek

Numan Kurtulmuş: Karadeniz doğal gazı 2023'te kullanıma girecek

Numan Kurtulmuş, "Karadeniz doğal gazı 2023'te kullanıma girecek, diğer kaynakları da bulacağız ve Türkiye birkaç sene içerisinde ümit ediyorum ki doğal gaz... 28.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-28T16:48+0300

2022-01-28T16:48+0300

2022-01-28T16:52+0300

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki bir restoranda AK Parti Sakarya İl Başkanlığı'nca düzenlenen basın buluşmasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.Döviz kurundaki dalgalanmaya değinen Kurtulmuş, enflasyonla ilgili meselenin, bir küresel tarafının bulunduğunu, salgın sırasında küresel ekonomide ciddi bir enflasyon baskısı ortaya çıktığını söyledi.Bu durumun temel nedenleri bulunduğunu anlatan Kurtulmuş, üretim maliyetleri bakımından dünyada olağanüstü yüksek fiyat artışlarının gündeme geldiğini, buna ilave olarak birçok ülkede arz ve tedarik zincirlerinde kopukluklar olduğunu kaydetti.‘Dövizin ekonomik gerekçeler dışında bu kadar hızlı yükselmesiyle piyasalar olumsuz etkilendi’Kurtulmuş, Türkiye'nin 2020-2022 arasındaki 2 yıllık salgın sürecinde, tedarik zinciri ve üretim bakımından zorluğa düşmediğine işaret ederek, şöyle konuştu:Kurtulmuş, salgın sürecinde üretimin devam etmesi, insanların istihdamının sağlanması için çalıştıklarını vurgulayarak, bunun sonucu olarak geçen yıl 225 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleştiğini, Türkiye'nin dünyada büyümeyi sağlayan birkaç ülkeden birisi haline geldiğini anlattı.Bu rağmen fiyatların artması nedeniyle vatandaşların alım gücü bakımından zor bir durumla karşı karşıya kaldığını belirten Kurtulmuş, bu kapsamda asgari ücrette tarihi bir artış gerçekleştiğini, daha sonra memur ve emeklilerin maaşlarına zam yapıldığını, ayrıca temmuz ayında gelişmelere göre bir düzenleme daha yapılmasının planlandığını bildirdi.‘Tarımsal üretimde bolluk yılı yaşayacağız’Türkiye'deki ekonomik gelişmelerden bahseden Kurtulmuş, şöyle devam etti:Kurtulmuş, fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi ve enflasyonla mücadeleye yönelik çalışmaların sürdüğünü dile getirerek, "Masanın üzerinde olabilecek hangi tedbirler varsa bunların hepsi masanın üstündedir. Vatandaşımızın alım gücünün yukarıya doğru çekilmesi için her türlü tedbir alınmaktadır. Enflasyonun, hakikaten yakıcı bir gelişme olan enflasyondaki yükselmenin de aşağıya doğru çekilmesi için gayret sarf ediyoruz. İnşallah, birkaç ay içerisinde bunu hep beraber göreceğiz" ifadelerini kullandı.‘Geçicidir, çok kısa süre içerisinde bunu toparlayacağız’‘Sanayide enerji kısıtlaması’na ilişkin soru üzerine Kurtulmuş, bunun beklenmedik bir durum olduğunu belirterek, İran tarafındaki enerji arzında problemden kaynaklanan bir durum olduğunu söyledi."Geçicidir, inşallah çok kısa süre içerisinde bunu toparlayacağız" diyen Kurtulmuş, şunları kaydetti:Bir basın mensubunun "İnternet medya yasası ne zaman çıkacak?" şeklindeki soru üzerine Kurtulmuş, bu konuda başbakan yardımcılığı yaptığı dönemi hatırladığını, o zamandan başlayan çalışmalar bulunduğunu aktararak, zaman zaman sektörden gelen talepler olduğunu ve bazı revizeler yapılmaya çalışıldığını anlattı.Konunun hükümetin gündeminde bulunduğunu ifade eden Kurtulmuş, bu yasanın Türk medyası için zaruri olduğunu kaydetti.Kurtulmuş, yasası, çalışma şartları ve neye tabi olduğu belli olmayan bir basın grubu olmasının, en azından basındaki rekabet bakımından eksik rekabet olduğunu dile getirerek, bunun giderilmesi gerektiğini vurguladı.Sakarya'nın 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'ndeki halini bildiğini belirten Kurtulmuş, kentin yapılan çalışmalarla üniversitesi, fabrikaları, organize sanayi bölgeleri, tarım ve turizmdeki çalışmalarıyla Türkiye'nin önemli kentlerinden birisi haline geldiğini sözlerine ekledi.

https://tr.sputniknews.com/20220110/karadenizde-kesfedilen-dogal-gaz-ile-ilgili-yeni-aciklama-kuyu-akis-testi-basariyla-tamamlandi-1052590767.html

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