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https://tr.sputniknews.com/20220128/op-dr-erturk-cocuklarda-miyop-artisi-cok-fazla-telefon-ve-tablet-kullanimi-azaltilmali-1053224395.html
Op. Dr. Ertürk: Çocuklarda miyop artışı çok fazla, telefon ve tablet kullanımı azaltılmalı
Op. Dr. Ertürk: Çocuklarda miyop artışı çok fazla, telefon ve tablet kullanımı azaltılmalı
Kızılay Kartal Hastanesi Göz Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ayfer Ertürk, pandemide çocuklarda miyop artışının çok fazla olduğunu belirterek önlem... 28.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-28T10:19+0300
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yaşam
türkiye
tablet
sağlık
çocuk
telefon
göz
miyopluk
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Türkiye'de çocuklarda miyop kırma kusurunun arttığı belirtiliyor. Konu hakkında bilgilendirmelerde bulunan Op. Dr. Ertürk, anne ve babalara seslenerek önlem alınmadığı taktirde çocukların büyük kısmında miyopi oluşacağı belirterek uyarı yaptı.Miyop ve miyopi bozukluğuErtürk, miyopinin gözün yapısının normalden uzun olmasına bağlı olarak uzağı net görememesi olduğunu tanımlayarak, “Miyopi de göze gelen ışınlar retinanın üzerinde değil de önünde odaklanır. Miyop olan insanlar uzaktaki nesneleri ve işaretleri görmede zorluk çeker, ancak yakın olan nesneleri açıkça görebilirler. Bunun nedeni insanların hem iş hem eğitim hem de boş zaman aktivitesi olarak ekranları çok yoğun kullanması. Üstelik uzun süre evde kalmanın sonucu çocuklarda özellikle de ergenlik döneminde olanlarda güneşe çıkarak açık alan sporunu yapamamak ve D vitamini eksikliği de miyopik artışı desteklemiştir” diye konuştu.'Miyop ne kadar erken başlarsa o kadar hızlı ilerliyor'Op. Dr. Ertürk, yirmi yıl sonra dünya nüfusunun yaklaşık yarısının miyop olmasının beklendiğini vurgulayarak, “Miyop artışı bilgisayarların, akıllı telefonların ve tabletlerin çok erken ve yoğun kullanımının yanı sıra, gün içinde dışarıda geçirilen zamanın giderek kısalmasından da kaynaklanıyor. Miyop riski sadece akıllı telefonla veya kitapla artmıyor, yakın mesafedeki bir nesneye uzun süre bakmakla da artıyor. Miyop riski özellikle dışarıda geçirilen süre ile azalıyor. Bunun nedeni gün ışığının göz bebeğinin daha fazla büyümesini engellemesi. Yapılan araştırmalar miyop vak'alarının karanlık mevsimlerde artarken yılın daha güneşli zamanlarında artışın yavaşladığını gösteriyor” dedi.'Çocukların telefon ve tablet kullanımı azaltılmalı'Miyopinin oluşumuna ve artmasına karşı önlemlerden bahseden Op. Dr. Ertürk, üç yaşına kadar olan çocuklar için akıllı telefonlar ve tablet kullanımının kesinlikle önlenmesini açıklayarak şunları kaydetti:
https://tr.sputniknews.com/20211104/telefonunu-siyah-beyaz-kullanmak-bagimliliga-karsi-cozum-olur-mu-1050494651.html
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Op. Dr. Ertürk: Çocuklarda miyop artışı çok fazla, telefon ve tablet kullanımı azaltılmalı

10:19 28.01.2022 (güncellendi: 10:20 28.01.2022)
© AAÇocuklarda miyop
Çocuklarda miyop - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2022
© AA
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Kızılay Kartal Hastanesi Göz Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ayfer Ertürk, pandemide çocuklarda miyop artışının çok fazla olduğunu belirterek önlem alınmadığı taktirde çocukların büyük kısmında miyopi oluşacağı uyarısında bulundu.
Türkiye'de çocuklarda miyop kırma kusurunun arttığı belirtiliyor. Konu hakkında bilgilendirmelerde bulunan Op. Dr. Ertürk, anne ve babalara seslenerek önlem alınmadığı taktirde çocukların büyük kısmında miyopi oluşacağı belirterek uyarı yaptı.

Miyop ve miyopi bozukluğu

Ertürk, miyopinin gözün yapısının normalden uzun olmasına bağlı olarak uzağı net görememesi olduğunu tanımlayarak, “Miyopi de göze gelen ışınlar retinanın üzerinde değil de önünde odaklanır. Miyop olan insanlar uzaktaki nesneleri ve işaretleri görmede zorluk çeker, ancak yakın olan nesneleri açıkça görebilirler. Bunun nedeni insanların hem iş hem eğitim hem de boş zaman aktivitesi olarak ekranları çok yoğun kullanması. Üstelik uzun süre evde kalmanın sonucu çocuklarda özellikle de ergenlik döneminde olanlarda güneşe çıkarak açık alan sporunu yapamamak ve D vitamini eksikliği de miyopik artışı desteklemiştir” diye konuştu.

'Miyop ne kadar erken başlarsa o kadar hızlı ilerliyor'

Op. Dr. Ertürk, yirmi yıl sonra dünya nüfusunun yaklaşık yarısının miyop olmasının beklendiğini vurgulayarak, “Miyop artışı bilgisayarların, akıllı telefonların ve tabletlerin çok erken ve yoğun kullanımının yanı sıra, gün içinde dışarıda geçirilen zamanın giderek kısalmasından da kaynaklanıyor. Miyop riski sadece akıllı telefonla veya kitapla artmıyor, yakın mesafedeki bir nesneye uzun süre bakmakla da artıyor. Miyop riski özellikle dışarıda geçirilen süre ile azalıyor. Bunun nedeni gün ışığının göz bebeğinin daha fazla büyümesini engellemesi. Yapılan araştırmalar miyop vak'alarının karanlık mevsimlerde artarken yılın daha güneşli zamanlarında artışın yavaşladığını gösteriyor” dedi.

'Çocukların telefon ve tablet kullanımı azaltılmalı'

Miyopinin oluşumuna ve artmasına karşı önlemlerden bahseden Op. Dr. Ertürk, üç yaşına kadar olan çocuklar için akıllı telefonlar ve tablet kullanımının kesinlikle önlenmesini açıklayarak şunları kaydetti:
“Yakın aktivitelerin olabildiğince kısıtlanması, 20 dakikada bir 20 saniye mola vermek ve uzaklara bakarak gözü dinlendirmek, günde en az bir saat açık havada gün ışığında vakit geçirmek, evde çocuğun çalışma odasının iyi aydınlatılması, loş olmaması, çocukların akıllı telefonlar ve tablet kullanım süreleri sınırlanmalı ve kullanım süresi 30-45 dakikayı aşmamalı. Üç yaşına kadar olan çocuklar için akıllı telefonlar ve tablet kullanımı kesinlikle önlenmelidir. Dört-altı yaş grubunda ise akıllı telefon ve tablet kullanımı 45 dakikayı aşmamalı, ilkokul çağında günde en fazla bir saat ile sınırlandırılmalıdır. Bu sürelerin aşımı miyop riskini artırmasının yanı sıra çocukların gözlerini tahriş edebilir, göz kuruluğuna neden olabilir ve bulanık görmeyi tetikleyebilir.”
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