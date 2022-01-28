https://tr.sputniknews.com/20220128/peskov-nulandin-kuzey-akim-2den-vodka-aksa-kotu-olmaz-sakasini-degerlendirdi-1053255236.html

Peskov, Nuland'ın 'Kuzey Akım-2'den vodka aksa kötü olmaz' şakasını değerlendirdi

Peskov, Nuland'ın 'Kuzey Akım-2'den vodka aksa kötü olmaz' şakasını değerlendirdi

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuland'ın, Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattıyla ilgili esprili ifadesini değerlendiren Kremlim Sözcüsü Peskov, ABD'li... 28.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-28T23:38+0300

2022-01-28T23:38+0300

2022-01-28T23:38+0300

ukrayna krizi

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rusya

ukrayna

kremlin

dmitriy peskov

victoria nuland

kuzey akım-2

şaka

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ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland, dün gazeteci Matthew Lee'nin Kuzey Akım-2’nin vodka dahi pompalamaya hazır olduğu şeklindeki sözlerine, "Vodka kötü olmazdı" diyerek karışılık verdi.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında Nuland'ın ifadesiyle ilgili soruya, "Bakın, en azından şaka yapmaya çalışıyorlar, bu bile son durum için olumlu bir gelişme. Avrupa’da gerilim tırmandırmaktansa şaka yapsalar daha iyi. Ben Bayan Nuland’ı savuma eğiliminde değilim, büyük dostlarımız arasında yer almıyor, daha ziyade büyük eleştirmenler arasında yer alıyor. Ancak yine de böyle bir açıklama yapmadı. Gazetecinin sözlerine şakayla karşılık verdi o kadar. Bu bir açıklama değil. Kendinden geçmeye gerek yok" dedi.Nuland: Rusya Urkayna’ya saldırırsa Kuzey Akım-2 dururÖte yandan ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuland, bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Açık söylemek istiyorum; Rusya Ukrayna'ya saldırırsa her halükarda Kuzey Akım-2 çalışmayacak. Ülkemiz ve müttefiklerimiz, çatışmanın kopması durumunda Rusya’ya hızlı ve sert karşılık verme konusunda birleşti" ifadelerini kullandı.Bu konuda Almanya’yla 'çok ciddi ve net' istişareler yürütmeye devam ettiklerini kaydeden ABD’li diplomat, “Rusya’nın müzakere masasına oturmaya ve güncel sorunları görüşmeye karar vermesi çok önemli. Diyaloga fazlasıyla hazırız” diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220128/wsj-abd-rus-bankalarina-ve-devlet-sirketlerine-yaptirimi-gozden-geciriyor-1053253244.html

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abd, rusya, ukrayna, kremlin, dmitriy peskov, victoria nuland, kuzey akım-2, şaka