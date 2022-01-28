https://tr.sputniknews.com/20220128/prenses-coken-seranin-altinda-kalan-yavrularinin-basindan-ayrilmadi-1053226942.html
'Prenses', enkaz altında kalan yavrularının başından ayrılmadı
'Prenses', enkaz altında kalan yavrularının başından ayrılmadı
Amasya’da 'Prenses' isimli kangal cinsi anne köpek, biriken kar nedeniyle çöken seranın altında kalıp telef olan yavrularının başından ayrılmadı. 28.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-28T11:08+0300
2022-01-28T11:08+0300
2022-01-28T11:16+0300
yaşam
köpek
kar yağışı
amasya
kar
ölüm
vefat
anne
yavru köpek
yavru
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1c/1053227020_0:0:880:495_1920x0_80_0_0_2e8faffd65bcf466d019c5a40f1c8020.jpg
Amasya’da etkili olan yoğun kar yağışı köylerde maddi hasara yol açtı. Bölgede karla kaplı seralar çöktü. Kızılca köyünde ‘Prenses’ adlı kangal köpeği ve yavruları, çöken seranın enkazında kaldı. 4 yavru ölürken aç ve susuz kalan anneleri ise serayı terk etmedi.Hicabi Bağçuvan isimli vatandaş, “Dört yavrusu telef oldu. Prenses ise onların başında bekliyor. Gözleri kan kırmızı olmuştu. Çok üzüldük” dedi.Çoban Müslüm Dağ ise “Bütün seralarımız yıkıldı. Beş koyunumuz telef oldu. Bir o kadarı da hasta” diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220124/elazigda-anne-kopek-olen-yavrusunun-basindan-ayrilmadi-1053084043.html
amasya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1c/1053227020_110:0:770:495_1920x0_80_0_0_beb4bc9e7bab8ff193698921f8224185.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
köpek, kar yağışı, amasya, kar, ölüm, vefat, anne, yavru köpek, yavru, sera
'Prenses', enkaz altında kalan yavrularının başından ayrılmadı
11:08 28.01.2022 (güncellendi: 11:16 28.01.2022)
Amasya’da 'Prenses' isimli kangal cinsi anne köpek, biriken kar nedeniyle çöken seranın altında kalıp telef olan yavrularının başından ayrılmadı.
Amasya’da etkili olan yoğun kar yağışı köylerde maddi hasara yol açtı. Bölgede karla kaplı seralar çöktü. Kızılca köyünde ‘Prenses’ adlı kangal köpeği ve yavruları, çöken seranın enkazında kaldı. 4 yavru ölürken aç ve susuz kalan anneleri ise serayı terk etmedi.
Hicabi Bağçuvan isimli vatandaş, “Dört yavrusu telef oldu. Prenses ise onların başında bekliyor. Gözleri kan kırmızı olmuştu. Çok üzüldük” dedi.
Çoban Müslüm Dağ ise “Bütün seralarımız yıkıldı. Beş koyunumuz telef oldu. Bir o kadarı da hasta” diye konuştu.