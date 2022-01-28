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'Prenses', enkaz altında kalan yavrularının başından ayrılmadı
'Prenses', enkaz altında kalan yavrularının başından ayrılmadı
Amasya’da 'Prenses' isimli kangal cinsi anne köpek, biriken kar nedeniyle çöken seranın altında kalıp telef olan yavrularının başından ayrılmadı. 28.01.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
köpek
kar yağışı
amasya
kar
ölüm
vefat
anne
yavru köpek
yavru
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Amasya’da etkili olan yoğun kar yağışı köylerde maddi hasara yol açtı. Bölgede karla kaplı seralar çöktü. Kızılca köyünde ‘Prenses’ adlı kangal köpeği ve yavruları, çöken seranın enkazında kaldı. 4 yavru ölürken aç ve susuz kalan anneleri ise serayı terk etmedi.Hicabi Bağçuvan isimli vatandaş, “Dört yavrusu telef oldu. Prenses ise onların başında bekliyor. Gözleri kan kırmızı olmuştu. Çok üzüldük” dedi.Çoban Müslüm Dağ ise “Bütün seralarımız yıkıldı. Beş koyunumuz telef oldu. Bir o kadarı da hasta” diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220124/elazigda-anne-kopek-olen-yavrusunun-basindan-ayrilmadi-1053084043.html
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köpek, kar yağışı, amasya, kar, ölüm, vefat, anne, yavru köpek, yavru, sera

'Prenses', enkaz altında kalan yavrularının başından ayrılmadı

11:08 28.01.2022 (güncellendi: 11:16 28.01.2022)
© İHA'Prenses', ölen yavrularının başından ayrılmadı
'Prenses', ölen yavrularının başından ayrılmadı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2022
© İHA
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Amasya’da 'Prenses' isimli kangal cinsi anne köpek, biriken kar nedeniyle çöken seranın altında kalıp telef olan yavrularının başından ayrılmadı.
Amasya’da etkili olan yoğun kar yağışı köylerde maddi hasara yol açtı. Bölgede karla kaplı seralar çöktü. Kızılca köyünde ‘Prenses’ adlı kangal köpeği ve yavruları, çöken seranın enkazında kaldı. 4 yavru ölürken aç ve susuz kalan anneleri ise serayı terk etmedi.
Hicabi Bağçuvan isimli vatandaş, “Dört yavrusu telef oldu. Prenses ise onların başında bekliyor. Gözleri kan kırmızı olmuştu. Çok üzüldük” dedi.
Çoban Müslüm Dağ ise “Bütün seralarımız yıkıldı. Beş koyunumuz telef oldu. Bir o kadarı da hasta” diye konuştu.
Anne köpek, ölen yavrusunun başından ayrılmadı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2022
YAŞAM
Elazığ'da anne köpek, ölen yavrusunun başından ayrılmadı
24 Ocak, 22:47
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