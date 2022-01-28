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Putin, çocuğun cinsel istismarına karşı müebbet hapis cezası içeren yasayı onayladı
Putin, çocuğun cinsel istismarına karşı müebbet hapis cezası içeren yasayı onayladı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çocuğun cinsel dokunulmazlığına karşı suç işleyenlerin müebbet hapis cezasına çarptırılmasını içeren yasayı onayladı. 28.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-28T15:11+0300
2022-01-28T17:19+0300
rusya
vladimir putin
duma
cinsel istismar
çocuk
ceza
yasa
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Rusya lideri Putin çocuklara karşı cinsel istismar suçu işleyenlere verilen cezaların ağırlaştırılmasına ilişkin yasayı imzaladı. Söz konusu yasa, çocuk istismarcılarına verilen cezanın süresinin azami düzeye çekilmesini içeriyor. Yeni yasaya göre 18 yaşın altındaki herhangi birine karşı cinsel saldırıda bulunmaktan daha önce hüküm giymiş, yani suçu mükerrer olan kişilere müebbet hapis cezası verilebilecek. Önceki yasaya göreyse 14 yaşın altındaki birine karşı cinsel istismarda bulunan ve geçmişte de benzer bir suçtan hüküm giymiş kişiler müebbet hapis cezasına çarptırılabiliyordu. Bunun yanında yeni yasaya göre çocuğun cinsel dokunulmazlığı kapsamına girmese de geçmişte başka bir ağır suç işlemiş çocuk istismarcıları da müebbet hapis istemiyle yargılanabilecek. Birden fazla çocuğa cinsel tacizde bulunduğu belirlenen kişilere ise, suçun mükerrer olması şartı aranmadan müebbet hapis cezası verilebilecek. Rusya parlamentosunda anayasal çoğunluğu elinde bulunduran Birleşik Rusya partisinin vekilleri tarafından hazırlanan yasa taslağı, Devlet Başkanı tarafından onaylanmadan önce, parlamentonun alt kanadı Duma’da 18 Ocak’ta, üst kanadı Federasyon Konseyi’ndeyse 26 Ocak’ta kabul edilmişti.
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rusya, vladimir putin, duma, cinsel istismar, çocuk, ceza, yasa

Putin, çocuğun cinsel istismarına karşı müebbet hapis cezası içeren yasayı onayladı

15:11 28.01.2022 (güncellendi: 17:19 28.01.2022)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2022
© Sputnik
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çocuğun cinsel dokunulmazlığına karşı suç işleyenlerin müebbet hapis cezasına çarptırılmasını içeren yasayı onayladı.
Rusya lideri Putin çocuklara karşı cinsel istismar suçu işleyenlere verilen cezaların ağırlaştırılmasına ilişkin yasayı imzaladı. Söz konusu yasa, çocuk istismarcılarına verilen cezanın süresinin azami düzeye çekilmesini içeriyor.
Yeni yasaya göre 18 yaşın altındaki herhangi birine karşı cinsel saldırıda bulunmaktan daha önce hüküm giymiş, yani suçu mükerrer olan kişilere müebbet hapis cezası verilebilecek. Önceki yasaya göreyse 14 yaşın altındaki birine karşı cinsel istismarda bulunan ve geçmişte de benzer bir suçtan hüküm giymiş kişiler müebbet hapis cezasına çarptırılabiliyordu.
Bunun yanında yeni yasaya göre çocuğun cinsel dokunulmazlığı kapsamına girmese de geçmişte başka bir ağır suç işlemiş çocuk istismarcıları da müebbet hapis istemiyle yargılanabilecek. Birden fazla çocuğa cinsel tacizde bulunduğu belirlenen kişilere ise, suçun mükerrer olması şartı aranmadan müebbet hapis cezası verilebilecek.
Rusya parlamentosunda anayasal çoğunluğu elinde bulunduran Birleşik Rusya partisinin vekilleri tarafından hazırlanan yasa taslağı, Devlet Başkanı tarafından onaylanmadan önce, parlamentonun alt kanadı Duma’da 18 Ocak’ta, üst kanadı Federasyon Konseyi’ndeyse 26 Ocak’ta kabul edilmişti.
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