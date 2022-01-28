https://tr.sputniknews.com/20220128/putin-cocugun-cinsel-istismarina-karsi-muebbet-hapis-cezasi-iceren-yasayi-onayladi--1053239493.html

Putin, çocuğun cinsel istismarına karşı müebbet hapis cezası içeren yasayı onayladı

Putin, çocuğun cinsel istismarına karşı müebbet hapis cezası içeren yasayı onayladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çocuğun cinsel dokunulmazlığına karşı suç işleyenlerin müebbet hapis cezasına çarptırılmasını içeren yasayı onayladı. 28.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-28T15:11+0300

2022-01-28T15:11+0300

2022-01-28T17:19+0300

rusya

vladimir putin

duma

cinsel istismar

çocuk

ceza

yasa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1c/1053239743_0:0:2807:1580_1920x0_80_0_0_25539d4ad0937c2922bee26c1e545551.jpg

Rusya lideri Putin çocuklara karşı cinsel istismar suçu işleyenlere verilen cezaların ağırlaştırılmasına ilişkin yasayı imzaladı. Söz konusu yasa, çocuk istismarcılarına verilen cezanın süresinin azami düzeye çekilmesini içeriyor. Yeni yasaya göre 18 yaşın altındaki herhangi birine karşı cinsel saldırıda bulunmaktan daha önce hüküm giymiş, yani suçu mükerrer olan kişilere müebbet hapis cezası verilebilecek. Önceki yasaya göreyse 14 yaşın altındaki birine karşı cinsel istismarda bulunan ve geçmişte de benzer bir suçtan hüküm giymiş kişiler müebbet hapis cezasına çarptırılabiliyordu. Bunun yanında yeni yasaya göre çocuğun cinsel dokunulmazlığı kapsamına girmese de geçmişte başka bir ağır suç işlemiş çocuk istismarcıları da müebbet hapis istemiyle yargılanabilecek. Birden fazla çocuğa cinsel tacizde bulunduğu belirlenen kişilere ise, suçun mükerrer olması şartı aranmadan müebbet hapis cezası verilebilecek. Rusya parlamentosunda anayasal çoğunluğu elinde bulunduran Birleşik Rusya partisinin vekilleri tarafından hazırlanan yasa taslağı, Devlet Başkanı tarafından onaylanmadan önce, parlamentonun alt kanadı Duma’da 18 Ocak’ta, üst kanadı Federasyon Konseyi’ndeyse 26 Ocak’ta kabul edilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220120/munih-katolik-kilisesindeki-cocuk-istismari-raporu-papa-16-benedict-sessiz-kalip-harekete-gecmedi-1052951094.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, vladimir putin, duma, cinsel istismar, çocuk, ceza, yasa