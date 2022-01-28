https://tr.sputniknews.com/20220128/putinden-macrona-nato-tekliflerimize-yanitinda-esas-guvenlik-endiselerimizi-dikkate-almadi-1053245959.html

Putin’den Macron'a: NATO, tekliflerimize yanıtında esas güvenlik endişelerimizi dikkate almadı

Putin’den Macron'a: NATO, tekliflerimize yanıtında esas güvenlik endişelerimizi dikkate almadı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesinde, ülkesinin güvenlik konusundaki tekliflerine ABD ile NATO’nun... 28.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-28T17:15+0300

2022-01-28T17:15+0300

2022-01-28T17:15+0300

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Kremlin yetkililerinin, Rusya lideri Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un telefon görüşmesinin içeriğine ilişkin açıklamalarında, “Görüşmenin esas konusu, Rusya’ya uzun süreli, hukuki bağlayıcılığı olan güvenlik garantileri verilmesiydi” denildi.Açıklamaya göre Putin görüşme sırasında, ‘Rusya tarafının, kendi sunduğu güvenlik garantisi anlaşması taslaklarına 26 Ocak’ta ABD ile NATO’nun verdiği yazılı yanıtları dikkatli bir biçimde inceleyeceğini, sonraki adımlarına bu incelemenin ardından karar vereceğini’ kaydetti.Bununla beraber Rusya lideri, ABD ile NATO’nun verdiği yanıtlarda; NATO’nun genişmelesinin durdurulması, Rusya sınırları yakınına saldırı silahlarının konuşlandırılmasından vazgeçilmesi ve İttifakın Avrupa’daki askeri potansiyeli ile altyapısının 1997’deki durumuna geri döndürülmesi gibi Rusya’nın esas endişelerini oluşturan maddelerin dikkate alınmadığını belirtti.Rusya, 1997’yi, Rusya ile NATO ilişkilerinin dayanağı olan ‘Karşılıklı İlişkiler, İşbirliği ve Güvenliğe Dair Antlaşma’nın imzalandığı sene olması nedeniyle referans alıyor.

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abd, rusya, fransa, vladimir putin, ukrayna, nato, emmanuel macron