Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220128/putinden-macrona-nato-tekliflerimize-yanitinda-esas-guvenlik-endiselerimizi-dikkate-almadi-1053245959.html
Putin’den Macron'a: NATO, tekliflerimize yanıtında esas güvenlik endişelerimizi dikkate almadı
Putin’den Macron'a: NATO, tekliflerimize yanıtında esas güvenlik endişelerimizi dikkate almadı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesinde, ülkesinin güvenlik konusundaki tekliflerine ABD ile NATO’nun... 28.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-28T17:15+0300
2022-01-28T17:15+0300
ukrayna krizi
abd
rusya
fransa
vladimir putin
ukrayna
nato
emmanuel macron
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/12/1042675466_0:157:3012:1851_1920x0_80_0_0_ad8a61b0cbad0b3ff9a895f908f9fa66.jpg
Kremlin yetkililerinin, Rusya lideri Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un telefon görüşmesinin içeriğine ilişkin açıklamalarında, “Görüşmenin esas konusu, Rusya’ya uzun süreli, hukuki bağlayıcılığı olan güvenlik garantileri verilmesiydi” denildi.Açıklamaya göre Putin görüşme sırasında, ‘Rusya tarafının, kendi sunduğu güvenlik garantisi anlaşması taslaklarına 26 Ocak’ta ABD ile NATO’nun verdiği yazılı yanıtları dikkatli bir biçimde inceleyeceğini, sonraki adımlarına bu incelemenin ardından karar vereceğini’ kaydetti.Bununla beraber Rusya lideri, ABD ile NATO’nun verdiği yanıtlarda; NATO’nun genişmelesinin durdurulması, Rusya sınırları yakınına saldırı silahlarının konuşlandırılmasından vazgeçilmesi ve İttifakın Avrupa’daki askeri potansiyeli ile altyapısının 1997’deki durumuna geri döndürülmesi gibi Rusya’nın esas endişelerini oluşturan maddelerin dikkate alınmadığını belirtti.Rusya, 1997’yi, Rusya ile NATO ilişkilerinin dayanağı olan ‘Karşılıklı İlişkiler, İşbirliği ve Güvenliğe Dair Antlaşma’nın imzalandığı sene olması nedeniyle referans alıyor.
rusya
fransa
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/12/1042675466_168:0:2845:2008_1920x0_80_0_0_36d5e7585d7279d40d2ba69952875e78.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, rusya, fransa, vladimir putin, ukrayna, nato, emmanuel macron

Putin’den Macron'a: NATO, tekliflerimize yanıtında esas güvenlik endişelerimizi dikkate almadı

17:15 28.01.2022
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girPutin, Macron, Rusya, Fransa
Putin, Macron, Rusya, Fransa - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2022
© Sputnik
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesinde, ülkesinin güvenlik konusundaki tekliflerine ABD ile NATO’nun verdikleri yanıtta, Moskova’nın asıl güvenlik endişelerine değinilmediğini belirtti.
Kremlin yetkililerinin, Rusya lideri Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un telefon görüşmesinin içeriğine ilişkin açıklamalarında, “Görüşmenin esas konusu, Rusya’ya uzun süreli, hukuki bağlayıcılığı olan güvenlik garantileri verilmesiydi” denildi.
Açıklamaya göre Putin görüşme sırasında, ‘Rusya tarafının, kendi sunduğu güvenlik garantisi anlaşması taslaklarına 26 Ocak’ta ABD ile NATO’nun verdiği yazılı yanıtları dikkatli bir biçimde inceleyeceğini, sonraki adımlarına bu incelemenin ardından karar vereceğini’ kaydetti.
Bununla beraber Rusya lideri, ABD ile NATO’nun verdiği yanıtlarda; NATO’nun genişmelesinin durdurulması, Rusya sınırları yakınına saldırı silahlarının konuşlandırılmasından vazgeçilmesi ve İttifakın Avrupa’daki askeri potansiyeli ile altyapısının 1997’deki durumuna geri döndürülmesi gibi Rusya’nın esas endişelerini oluşturan maddelerin dikkate alınmadığını belirtti.
Rusya, 1997’yi, Rusya ile NATO ilişkilerinin dayanağı olan ‘Karşılıklı İlişkiler, İşbirliği ve Güvenliğe Dair Antlaşma’nın imzalandığı sene olması nedeniyle referans alıyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce