https://tr.sputniknews.com/20220128/rahatsizlanan-yolcuyu-otobus-soforu-hastaneye-yetistirdi-1053254822.html

Rahatsızlanan yolcuyu otobüs şoförü hastaneye yetiştirdi

Rahatsızlanan yolcuyu otobüs şoförü hastaneye yetiştirdi

Düzce'de halk otobüsü şoförü, araçta rahatsızlanan yolcuyu hastaneye ulaştırdı. 28.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-28T23:21+0300

2022-01-28T23:21+0300

2022-01-28T23:21+0300

ukrayna krizi

otobüs

şoför

düzce ziraat odası

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Konuralp’ten Düzce’ye gitmek için halk otobüsüne binen bir kadının rahatsızlandığını fark eden araçtaki diğer yolcular, şoför Cabbar Parlak’a bilgi verdi. Parlak, D-655 Karayolu Özdilek mevkiinde aracı durdururken, yolcuya ilk müdahale araç içerisinde bulunan sağlıkçılar tarafından gerçekleştirildi. Araç içerisinde yapılan ilk müdahalenin ardından şoför Cabbar Parlak, direksiyonu vakit kaybetmeden hastaneye çevirdi. Kadın yolcu kısa sürede Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne yetiştirildi. Yaşananlar ise saniye saniye aracın güvenlik kameralarına yansıdı.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

otobüs, şoför, düzce ziraat odası