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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220128/rahatsizlanan-yolcuyu-otobus-soforu-hastaneye-yetistirdi-1053254822.html
Rahatsızlanan yolcuyu otobüs şoförü hastaneye yetiştirdi
Rahatsızlanan yolcuyu otobüs şoförü hastaneye yetiştirdi
Düzce'de halk otobüsü şoförü, araçta rahatsızlanan yolcuyu hastaneye ulaştırdı. 28.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-28T23:21+0300
2022-01-28T23:21+0300
ukrayna krizi
otobüs
şoför
düzce ziraat odası
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Konuralp’ten Düzce’ye gitmek için halk otobüsüne binen bir kadının rahatsızlandığını fark eden araçtaki diğer yolcular, şoför Cabbar Parlak’a bilgi verdi. Parlak, D-655 Karayolu Özdilek mevkiinde aracı durdururken, yolcuya ilk müdahale araç içerisinde bulunan sağlıkçılar tarafından gerçekleştirildi. Araç içerisinde yapılan ilk müdahalenin ardından şoför Cabbar Parlak, direksiyonu vakit kaybetmeden hastaneye çevirdi. Kadın yolcu kısa sürede Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne yetiştirildi. Yaşananlar ise saniye saniye aracın güvenlik kameralarına yansıdı.
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otobüs, şoför, düzce ziraat odası

Rahatsızlanan yolcuyu otobüs şoförü hastaneye yetiştirdi

23:21 28.01.2022
© İHA / ALİ YILDIZDüzce'de halk otobüsünde fenalaşan kadın yolcu, şoför tarafından hastaneye yetiştirildi.
Düzce'de halk otobüsünde fenalaşan kadın yolcu, şoför tarafından hastaneye yetiştirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2022
© İHA / ALİ YILDIZ
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Düzce'de halk otobüsü şoförü, araçta rahatsızlanan yolcuyu hastaneye ulaştırdı.
Konuralp’ten Düzce’ye gitmek için halk otobüsüne binen bir kadının rahatsızlandığını fark eden araçtaki diğer yolcular, şoför Cabbar Parlak’a bilgi verdi.
Parlak, D-655 Karayolu Özdilek mevkiinde aracı durdururken, yolcuya ilk müdahale araç içerisinde bulunan sağlıkçılar tarafından gerçekleştirildi.
Araç içerisinde yapılan ilk müdahalenin ardından şoför Cabbar Parlak, direksiyonu vakit kaybetmeden hastaneye çevirdi. Kadın yolcu kısa sürede Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne yetiştirildi.
Yaşananlar ise saniye saniye aracın güvenlik kameralarına yansıdı.
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