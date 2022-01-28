https://tr.sputniknews.com/20220128/rus-disislerinin-ukrayna-gerilimine-iliskin-aciklamalarinin-ardindan-ruble-yukselise-gecti-1053217849.html
Rus Dışişleri'nin Ukrayna gerilimine ilişkin açıklamalarının ardından ruble yükselişe geçti
Rus Dışişleri'nin Ukrayna gerilimine ilişkin açıklamalarının ardından ruble yükselişe geçti
Rus Dışişleri Bakanlığı’nın ‘Ukrayna ve Rusya arasında savaş fikri bile kabul edilemez’ şeklindeki açıklamasının ardından Moskova Borsası'nda ruble, dolar ve... 28.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-28T01:53+0300
2022-01-28T01:53+0300
2022-01-28T01:53+0300
ekonomi
rusya dışişleri bakanlığı
ruble
kur
yükseliş
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Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasının ardından dolar, saat 15.55 itibariyle 83 kopek düşerek 78.05 rubleye, euro 94 kopek değer kaybederek 87.08 rubleye geriledi.Rus basınına konuşan uzmanlar, Dışişleri Bakanlığı'nın Rusya’nın mevcut dış politikası ve Ukrayna ile savaş fikrinin kabul edilemezliğine ilişkin açıklamalarının rublenin dolar ve euro karşısında büyüme oranlarını büyük ölçüde hızlandırdığını kaydetti.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Aleksey Zaytsev, bugünkü basın toplantısında, “Moskova’nın kimseye saldırma niyetinde olmadığını defalarca dile getirdik. Halklarımız arasında savaş fikrinin bile kabul edilemez olarak görüyoruz” ifadelerini kullanmıştı.Zaytsev ayrıca, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in, ‘ittifakın doğu kanadındaki güçlerini artırabilecekleri’ yönündeki sözlerininin güvenlik garantileriyle ilgili diyalog için uygun olmayan zemin oluşturduğuna vurgu yapmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220128/avrupa-birliginden-rusyaya-her-yaptirim-secenegi-masada-tehdidi-1053216190.html
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rusya dışişleri bakanlığı, ruble, kur, yükseliş
Rus Dışişleri'nin Ukrayna gerilimine ilişkin açıklamalarının ardından ruble yükselişe geçti
Rus Dışişleri Bakanlığı’nın ‘Ukrayna ve Rusya arasında savaş fikri bile kabul edilemez’ şeklindeki açıklamasının ardından Moskova Borsası'nda ruble, dolar ve euroya karşı yükselişe geçti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasının ardından dolar, saat 15.55 itibariyle 83 kopek düşerek 78.05 rubleye, euro 94 kopek değer kaybederek 87.08 rubleye geriledi.
Rus basınına konuşan uzmanlar, Dışişleri Bakanlığı'nın Rusya’nın mevcut dış politikası ve Ukrayna ile savaş fikrinin kabul edilemezliğine ilişkin açıklamalarının rublenin dolar ve euro karşısında büyüme oranlarını büyük ölçüde hızlandırdığını kaydetti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Aleksey Zaytsev, bugünkü basın toplantısında, “Moskova’nın kimseye saldırma niyetinde olmadığını defalarca dile getirdik. Halklarımız arasında savaş fikrinin bile kabul edilemez olarak görüyoruz” ifadelerini kullanmıştı.
Zaytsev ayrıca, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in, ‘ittifakın doğu kanadındaki güçlerini artırabilecekleri’ yönündeki sözlerininin güvenlik garantileriyle ilgili diyalog için uygun olmayan zemin oluşturduğuna vurgu yapmıştı.