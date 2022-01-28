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https://tr.sputniknews.com/20220128/rus-senator-puskov-abdnin-hegemon-statusunden-vazgecmesi-rusyayla-iliskileri-normallestirir-1053214498.html
Rus senatör Puşkov: ABD’nin hegemon statüsünden vazgeçmesi Rusya’yla ilişkileri normalleştirir
Rus senatör Puşkov: ABD’nin hegemon statüsünden vazgeçmesi Rusya’yla ilişkileri normalleştirir
Rus senatör Puşkov, ABD’nin dominant konumunu kaybedeceği yeni dünya düzeni kuruluncaya kadar Rusya-ABD ilişkilerinin değişmeyeceğini söyledi. 28.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-28T00:00+0300
2022-01-28T00:00+0300
dünya
abd
rusya
nato
aleksey puşkov
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Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi üyesi Aleksey Puşkov, Rus medyasına yaptığı açıklamada, “ABD, dünyadaki pozisyonlarını yavaş yavaş kaybeden bir hegemon. Neredeyse tüm Avrupa’yı boyunduruk altına almak ve Rusya’yı kenara itmek istiyorlar. Tam da bu yüzden Ukrayna’ya ihtiyaçları var. Bir sonraki aşama, Çin’le cepheleşme olacak” ifadelerini kullandı.Azalan imkanların ABD’yi, askeri araçları daha ısrarlı kullanmaya ittiğini söyleyen Puşkov, “Bu da ülke içinde ve dışındaki durumu geriyor” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220127/medvedev-nato-ile-dogrudan-catisma-felaket-olur-1053212023.html
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abd, rusya, nato, aleksey puşkov

Rus senatör Puşkov: ABD’nin hegemon statüsünden vazgeçmesi Rusya’yla ilişkileri normalleştirir

00:00 28.01.2022
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girAleksey Puşkov
Aleksey Puşkov - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2022
© Sputnik
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Rus senatör Puşkov, ABD’nin dominant konumunu kaybedeceği yeni dünya düzeni kuruluncaya kadar Rusya-ABD ilişkilerinin değişmeyeceğini söyledi.
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi üyesi Aleksey Puşkov, Rus medyasına yaptığı açıklamada, “ABD, dünyadaki pozisyonlarını yavaş yavaş kaybeden bir hegemon. Neredeyse tüm Avrupa’yı boyunduruk altına almak ve Rusya’yı kenara itmek istiyorlar. Tam da bu yüzden Ukrayna’ya ihtiyaçları var. Bir sonraki aşama, Çin’le cepheleşme olacak” ifadelerini kullandı.
Azalan imkanların ABD’yi, askeri araçları daha ısrarlı kullanmaya ittiğini söyleyen Puşkov, “Bu da ülke içinde ve dışındaki durumu geriyor” dedi.
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