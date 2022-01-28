Rus senatör Puşkov: ABD’nin hegemon statüsünden vazgeçmesi Rusya’yla ilişkileri normalleştirir

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi üyesi Aleksey Puşkov, Rus medyasına yaptığı açıklamada, “ABD, dünyadaki pozisyonlarını yavaş yavaş kaybeden bir hegemon. Neredeyse tüm Avrupa’yı boyunduruk altına almak ve Rusya’yı kenara itmek istiyorlar. Tam da bu yüzden Ukrayna’ya ihtiyaçları var. Bir sonraki aşama, Çin’le cepheleşme olacak” ifadelerini kullandı.Azalan imkanların ABD’yi, askeri araçları daha ısrarlı kullanmaya ittiğini söyleyen Puşkov, “Bu da ülke içinde ve dışındaki durumu geriyor” dedi.
Rus senatör Puşkov, ABD’nin dominant konumunu kaybedeceği yeni dünya düzeni kuruluncaya kadar Rusya-ABD ilişkilerinin değişmeyeceğini söyledi.
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi üyesi Aleksey Puşkov, Rus medyasına yaptığı açıklamada, “ABD, dünyadaki pozisyonlarını yavaş yavaş kaybeden bir hegemon. Neredeyse tüm Avrupa’yı boyunduruk altına almak ve Rusya’yı kenara itmek istiyorlar. Tam da bu yüzden Ukrayna’ya ihtiyaçları var. Bir sonraki aşama, Çin’le cepheleşme olacak” ifadelerini kullandı.
Azalan imkanların ABD’yi, askeri araçları daha ısrarlı kullanmaya ittiğini söyleyen Puşkov, “Bu da ülke içinde ve dışındaki durumu geriyor” dedi.