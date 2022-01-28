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Rus tur şirketi İnturist, Rusya'nın 10 kentinden Türkiye'ye aşı turlarını başlattı
Rus tur şirketi İnturist, Rusya'nın 10 kentinden Türkiye'ye aşı turlarını başlattı
Rus tur şirketi İnturist, bir ilk olarak Rusya’nın 10 kentinden Türkiye’ye aşı turu başlattı. Daha önce bu tür turlar yalnızca sağlık turizmi ile uğraşan... 28.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-28T13:38+0300
2022-01-28T13:41+0300
türkiye
koronavirüs
rusya
rus turist
aşı
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Ankara’nın bu yıl itibarıyla yabancılara ücret karşılığında Türkiye’deki aşıları yaptırma imkanı tanımasının ardından Rus turizm sektörünün büyüklerinden olan İnturist şirketinden atılım geldi.Tur şirketinin basın dairesinden Sputnik’e yapılan açıklamada, “Aşılama sırasında refakatçilik hizmeti ve aşı turizmi talep edilen bir ürün haline geldi. Tarafımıza, özellikle de Türkiye’de yurtdışında üretilen aşıları yaptırma olasılığı ile ilgili çok sayıda soru geldi. Bu nedenle İstanbul’daki ofislerle birlikte bu tür turların başlatılması yönünde karar alındı. Ürünün piyasaya sürülmesine ilişkin prosedürler biraz vakit aldı, sonra da turlar başlatıldı” ifadeleri kullanıldı.Şirketin açıklamasında ayrıca “İstanbul’a aşı turu paketleri Rusya’nın 10 kentinden kalkışlı olarak planlanıyor. Bu şehirler arasında Moskova, St. Petersburg, Ufa, Kazan, Rostov-na-Donu, Yekaterinburg, Samara, Krasnodar, Mineralnye Vodı, Nizhnıy Novgorod yer alıyor” ifadelerine yer verildi.İstanbul’da daha çok vakit geçirip alışveriş yapmak, turistik yerleri gezmek isteyenler için de seçenek sunan şirket, aşı hizmetinin herhangi bir tura eklenebileceğini de bildirdi.Açıklamaya göre aşı turu paketlerine uçuşlar, transfer, konaklama, kahvaltı, rehberlik, aşının ilk dozu ve kayıt ücreti ödemesini kapsıyor. Turist ikinci aşı için kendi başına gidebileceği gibi yeniden tur talep edebiliyor.12 yaş üstü kişiler aşı yaptırabiliyor. Turistin yalnızca pasaportunun yanında olması yeterli oluyor. Aşı turlarının özellikle de Avrupa ülkeleri ve ABD’yi ziyaret etmek isteyenlerin ilgisini çekeceği düşünülüyor.Turistler 400 TL (2.2 bin ruble) karşılığında Türkiye’de yaptırabilecek.
https://tr.sputniknews.com/20210916/rusya-turistlerin-turkiyeye-girislerinde-uygulanacak-yeni-kurallara-dair-resmi-aciklama-bekliyoruz-1048962184.html
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türkiye, rusya, rus turist, aşı

Rus tur şirketi İnturist, Rusya'nın 10 kentinden Türkiye'ye aşı turlarını başlattı

13:38 28.01.2022 (güncellendi: 13:41 28.01.2022)
© Sputnik / Alexey Sukhorukov / Fotoğraf bankasına girRusya, aşı, koronavirüs aşısı
Rusya, aşı, koronavirüs aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2022
© Sputnik / Alexey Sukhorukov
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Rus tur şirketi İnturist, bir ilk olarak Rusya’nın 10 kentinden Türkiye’ye aşı turu başlattı. Daha önce bu tür turlar yalnızca sağlık turizmi ile uğraşan şirketlerce gerçekleştiriliyordu.
Ankara’nın bu yıl itibarıyla yabancılara ücret karşılığında Türkiye’deki aşıları yaptırma imkanı tanımasının ardından Rus turizm sektörünün büyüklerinden olan İnturist şirketinden atılım geldi.
Tur şirketinin basın dairesinden Sputnik’e yapılan açıklamada, “Aşılama sırasında refakatçilik hizmeti ve aşı turizmi talep edilen bir ürün haline geldi. Tarafımıza, özellikle de Türkiye’de yurtdışında üretilen aşıları yaptırma olasılığı ile ilgili çok sayıda soru geldi. Bu nedenle İstanbul’daki ofislerle birlikte bu tür turların başlatılması yönünde karar alındı. Ürünün piyasaya sürülmesine ilişkin prosedürler biraz vakit aldı, sonra da turlar başlatıldı” ifadeleri kullanıldı.
Şirketin açıklamasında ayrıca İstanbul’a aşı turu paketleri Rusya’nın 10 kentinden kalkışlı olarak planlanıyor. Bu şehirler arasında Moskova, St. Petersburg, Ufa, Kazan, Rostov-na-Donu, Yekaterinburg, Samara, Krasnodar, Mineralnye Vodı, Nizhnıy Novgorod yer alıyor” ifadelerine yer verildi.
İstanbul’da daha çok vakit geçirip alışveriş yapmak, turistik yerleri gezmek isteyenler için de seçenek sunan şirket, aşı hizmetinin herhangi bir tura eklenebileceğini de bildirdi.
Açıklamaya göre aşı turu paketlerine uçuşlar, transfer, konaklama, kahvaltı, rehberlik, aşının ilk dozu ve kayıt ücreti ödemesini kapsıyor. Turist ikinci aşı için kendi başına gidebileceği gibi yeniden tur talep edebiliyor.
12 yaş üstü kişiler aşı yaptırabiliyor. Turistin yalnızca pasaportunun yanında olması yeterli oluyor. Aşı turlarının özellikle de Avrupa ülkeleri ve ABD’yi ziyaret etmek isteyenlerin ilgisini çekeceği düşünülüyor.
Turistler 400 TL (2.2 bin ruble) karşılığında Türkiye’de yaptırabilecek.
Rus turist, Türkiye, pasaport, koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2021
GÖRÜŞ
Rusya: Turistlerin Türkiye'ye girişlerinde uygulanacak yeni kurallara dair resmi açıklama bekliyoruz
16 Eylül 2021, 14:14
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