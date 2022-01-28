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https://tr.sputniknews.com/20220128/rusya-disisleri-bakanligi-donbass-sakinlerine-destek-ve-yardim-sunmaya-devam-edecegiz-1053245228.html
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Donbass sakinlerine destek ve yardım sunmaya devam edeceğiz
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Donbass sakinlerine destek ve yardım sunmaya devam edeceğiz
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Rusya'nın Donbass sakinlerine destek ve yardım sunmaya devam edeceğini söyledi. 28.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-28T17:01+0300
2022-01-28T17:01+0300
dünya
rusya
donbass
ukrayna
rusya dışişleri bakanlığı
andrey rudenko
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Rus basınına demeç veren Rudenko, "Kiev rejiminin Ukrayna'nın güneydoğusundaki sivil nüfusa karşı sekiz yıldır sürdürdüğü savaşın tüm zorluklarını ve yoksunluklarını yaşayan Donbass sakinlerine destek ve yardım sağlamaya devam edeceğiz" dedi.Şu anda Donetsk ve Lugansk bölgelerinin belirli yerleşimlerinde yaşayan Rus vatandaşlarını korumak için hangi imkanların değerlendirildiği sorusu karşısında Rudenko, "Rusya, sadece Ruslara değil, silahlı darbe sonrası Şubat 2014'te Kiev'de iktidara gelen Ukraynalı milliyetçiler tarafından başlatılan silahlı saldırganlığın ilk aylarından itibaren Donbass sakinlerinin neredeyse tamamına insani yardım sağlıyor" yanıtını verdi."Bölgeye düzenli olarak insani yardım konvoyları gönderiyoruz, özellikle Ukrayna'nın güneydoğuya uyguladığı ekonomi ve ulaşım ablukası koşullarında çok fazla ihtiyaç duyulan ilaçlar, tıbbi malzemeler, gıda ürünleri, çocuk eşyaları, oyuncakları bölge sakinlerine ulaştırıyoruz" diye devam eden Rudenko, Aralık 2021'de Donbass'a Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın 105. insani yardım konvoyunun gittiğini belirtti.Rudenko, 15 Kasım 2021 tarihli Ukrayna'nın Donetsk ve Lugansk Bölgelerindeki Bazı Yerleşimlerin Sakinlerine İnsani Yardım Sunulmasına İlişkin Rusya Devlet Başkanlığı Kararnamesi'nin yerel işletmeler tarafından üretilen ürünlerin Rusya pazarına giriş koşullarını yumuşattığına ve Donbass'taki sosyo-ekonomik durumu niteliksel olarak daha iyiye doğru değiştirmeyi amaçladığına da vurgu yaptı.
https://tr.sputniknews.com/20211220/abdden-vatandaslarina-ukraynaya-seyahat-etmeyin-uyarisi-1051953121.html
https://tr.sputniknews.com/20211213/kremlin-donbass-ile-ilgili-referandum-ukraynanin-ic-meselesidir--1051719918.html
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rusya, donbass, ukrayna, rusya dışişleri bakanlığı, andrey rudenko

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Donbass sakinlerine destek ve yardım sunmaya devam edeceğiz

17:01 28.01.2022
© Sputnik / МИД РФRusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2022
© Sputnik / МИД РФ
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Rusya'nın Donbass sakinlerine destek ve yardım sunmaya devam edeceğini söyledi.
Rus basınına demeç veren Rudenko, "Kiev rejiminin Ukrayna'nın güneydoğusundaki sivil nüfusa karşı sekiz yıldır sürdürdüğü savaşın tüm zorluklarını ve yoksunluklarını yaşayan Donbass sakinlerine destek ve yardım sağlamaya devam edeceğiz" dedi.
Şu anda Donetsk ve Lugansk bölgelerinin belirli yerleşimlerinde yaşayan Rus vatandaşlarını korumak için hangi imkanların değerlendirildiği sorusu karşısında Rudenko, "Rusya, sadece Ruslara değil, silahlı darbe sonrası Şubat 2014'te Kiev'de iktidara gelen Ukraynalı milliyetçiler tarafından başlatılan silahlı saldırganlığın ilk aylarından itibaren Donbass sakinlerinin neredeyse tamamına insani yardım sağlıyor" yanıtını verdi.
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"Bölgeye düzenli olarak insani yardım konvoyları gönderiyoruz, özellikle Ukrayna'nın güneydoğuya uyguladığı ekonomi ve ulaşım ablukası koşullarında çok fazla ihtiyaç duyulan ilaçlar, tıbbi malzemeler, gıda ürünleri, çocuk eşyaları, oyuncakları bölge sakinlerine ulaştırıyoruz" diye devam eden Rudenko, Aralık 2021'de Donbass'a Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın 105. insani yardım konvoyunun gittiğini belirtti.
Rudenko, 15 Kasım 2021 tarihli Ukrayna'nın Donetsk ve Lugansk Bölgelerindeki Bazı Yerleşimlerin Sakinlerine İnsani Yardım Sunulmasına İlişkin Rusya Devlet Başkanlığı Kararnamesi'nin yerel işletmeler tarafından üretilen ürünlerin Rusya pazarına giriş koşullarını yumuşattığına ve Donbass'taki sosyo-ekonomik durumu niteliksel olarak daha iyiye doğru değiştirmeyi amaçladığına da vurgu yaptı.
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