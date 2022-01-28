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https://tr.sputniknews.com/20220128/rusya-rtnin-almanyada-yasadigi-ayrimciliga-karsilik-verebilir-1053251258.html
‘Rusya, RT’nin Almanya’da yaşadığı ayrımcılığa karşılık verebilir’
‘Rusya, RT’nin Almanya’da yaşadığı ayrımcılığa karşılık verebilir’
Rusya’nın, Russia Today Almanca (RT DE) televizyonunun Almanya’da yaşadığı ayrımcılığa karşılık verebileceği bildirildi. Tedbirin, Rusya’da faaliyet gösteren... 28.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-28T20:30+0300
2022-01-28T20:31+0300
dünya
rusya
almanya
basın özgürlüğü
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Rusya hükümetinden bir kaynak, RIA Novosti haber ajansına yaptığı açıklamada, “Almanya’da RT DE kanalına uygulanan ayrımcılığa karşılık verilebilir. Tedbirler, Rusya’da çalışan Alman gazetecileri etkileyebilir” ifadesini kullandı.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Alman mevkidaşı Baerbock’la görüşmenin ardından, RT DE kanalına yönelik baskılarda Alman hükümetinin doğrudan eli olduğunu düşünmek için sebepleri olduğunu belirterek ayrımcılığa son verilmesi için tedbirlerin alınacağı umudunu dile getirdi. Lavrov, Rusya’daki Alman gazetecilerin faaliyetine engel olmak istemediklerini, ama RT’nin Almanya’da yaşadığı sorunun çözüme kavuşturulmaması halinde bunu yapmak zorunda kalacaklarını kaydetti.Russia Today (RT) geçen aralık ayında, 7/24 Almanca yayın yapan yeni haber kanalı RT DE’yi hizmete açmıştı. Kanalın haber stüdyoları Moskova ve Berlin’de bulunuyor. RT DE canlı yayında haber, talk show ve belgesel yayınlıyor.Fakat Almanya radyo ve televizyon düzenleme kurumu MABB, RT DE’yi Avrupa genelinde yayından kaldırmıştı.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Almanya’nın bu adımının hiçbir yasal dayanağı olmadığının altını çizmişti
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rusya, almanya, basın özgürlüğü

‘Rusya, RT’nin Almanya’da yaşadığı ayrımcılığa karşılık verebilir’

20:30 28.01.2022 (güncellendi: 20:31 28.01.2022)
© Sputnik / Евгений БиятовRussia Today
Russia Today - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2022
© Sputnik / Евгений Биятов
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Rusya’nın, Russia Today Almanca (RT DE) televizyonunun Almanya’da yaşadığı ayrımcılığa karşılık verebileceği bildirildi. Tedbirin, Rusya’da faaliyet gösteren Alman gazetecileri hedef alabileceği belirtildi.
Rusya hükümetinden bir kaynak, RIA Novosti haber ajansına yaptığı açıklamada, “Almanya’da RT DE kanalına uygulanan ayrımcılığa karşılık verilebilir. Tedbirler, Rusya’da çalışan Alman gazetecileri etkileyebilir” ifadesini kullandı.
Daha önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Alman mevkidaşı Baerbock’la görüşmenin ardından, RT DE kanalına yönelik baskılarda Alman hükümetinin doğrudan eli olduğunu düşünmek için sebepleri olduğunu belirterek ayrımcılığa son verilmesi için tedbirlerin alınacağı umudunu dile getirdi. Lavrov, Rusya’daki Alman gazetecilerin faaliyetine engel olmak istemediklerini, ama RT’nin Almanya’da yaşadığı sorunun çözüme kavuşturulmaması halinde bunu yapmak zorunda kalacaklarını kaydetti.
Russia Today (RT) geçen aralık ayında, 7/24 Almanca yayın yapan yeni haber kanalı RT DE’yi hizmete açmıştı. Kanalın haber stüdyoları Moskova ve Berlin’de bulunuyor. RT DE canlı yayında haber, talk show ve belgesel yayınlıyor.
Fakat Almanya radyo ve televizyon düzenleme kurumu MABB, RT DE’yi Avrupa genelinde yayından kaldırmıştı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Almanya’nın bu adımının hiçbir yasal dayanağı olmadığının altını çizmişti
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