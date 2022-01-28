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Rusya'dan çağrı: Suriye'de yasadışı varlık gösteren tüm yabancı güçler ülkeyi derhal terk etsin
Rusya'dan çağrı: Suriye'de yasadışı varlık gösteren tüm yabancı güçler ülkeyi derhal terk etsin
Haseke'de YPG kontrolündeki cezaevine düzenlenen saldırı sonucu cezaevindeki IŞİD militanlarının kaçmasını değerlendiren Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı... 28.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-28T13:13+0300
2022-01-28T13:20+0300
rusya
suriye
bm
ypg
dmitriy polyanskiy
işid
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BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Polyanskiy, "ABD'nin terörle küresel ölçeği bir kenara bırakın, yerel ölçekte bile mücadele etmediği aşikar. Haseke'deki cezaevine saldırıdan sonra IŞİD militanlarının kaçması, bunu açıkça ortaya koyuyor" dedi. IŞİD militanlarının yaklaşık 5 bin cihatçının bulunduğu cezaevini ele geçirmesinin ABD'nin Suriye'deki terörist unsurlarla devam eden flörtünün sonucu olduğunu vurgulayan Polyanskiy, "Tarih size hiçbir şey öğretmiyor. Tıpkı kendi hatalarınız gibi. Terörist unsurlara yataklık etmenin nelere yol açabileceği konusunda defalarca uyarıda bulunduk" diye konuştu. 'Suriye'nin kuzeydoğusunda 'kanunsuz bölge' oluştu' ABD askerlerinin Suriye topraklarındaki hukuka aykırı varlığının ülkenin kuzeydoğusunda yabancı teröristlerin silahlandırıldığı bir 'kanunsuz bölge' oluşmasına yol açtığını kaydeden Polyanskiy, "Bu bölgelerde anarşi ve şiddet hüküm sürüyor. Tam da bu tür yerlerde, teröristler hakimiyeti elinde bulunduran sahipleri tarafından 'iyi ve kötü' olmak üzere ayrılıyor, belirli bir hoşgörüyü içeren 'ikinci şans' elde ediyor ve aktif şekilde halkı radikalleştirme çalışmaları yürütüyor" ifadelerini kullandı. Rus diplomat, bu durumun ABD askerlerinin varlık gösterdiği tüm yerlerde yaşandığına ve bunun son örneğinin Afganistan olduğuna dikkat çekti. 'Rusya ve Suriye, terörle mücadele çalışmalarına son vermedi' Suriye'de IŞİD militanlarının yok edildiğini ve hükümetin kontrolündeki topraklardan kaçmaya zorlandığını anımsatan Polyanskiy, sözlerini şöyle sürdürdü: "Özellikle ABD'nin yasal boşluk oluşturduğu, egemen devletin topraklarının yabancı birlikler tarafından işgal edildiği yerlerde sorunlar devam ediyor. Rusya, terörle mücadele çalışmalarına son vermedi. Suriye ordusu, Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nin desteğiyle IŞİD militanlarını aramayı ve imha etmeyi sürdürüyor." Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Haseke’de YPG kontrolündeki cezaevine düzenlenen saldırı sonucu, cezaevinde tutulan teröristlerin kaçmayı başardığını belirtmişti. Suriye'de YPG'nin başını çektiği Demokratik Suriye Güçleri, son günlerde Haseke kentindeki cezaevine saldıran IŞİD militanlarından yaklaşık 300'ünün teslim olduğunu duyurmuştu. Ankara, YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili DSG'nin de ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, YPG/DSG'ye silah verilmesine de sert şekilde karşı çıkıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220126/esaddan-ulke-icinde-ve-disindaki-asker-kacaklari-icin-af-ilani-1053125996.html
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rusya, suriye, bm, ypg, dmitriy polyanskiy, işid

Rusya'dan çağrı: Suriye'de yasadışı varlık gösteren tüm yabancı güçler ülkeyi derhal terk etsin

13:13 28.01.2022 (güncellendi: 13:20 28.01.2022)
© AP Photo / Baderkhan AhmadABD güçleri- Suriye
ABD güçleri- Suriye - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2022
© AP Photo / Baderkhan Ahmad
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Haseke'de YPG kontrolündeki cezaevine düzenlenen saldırı sonucu cezaevindeki IŞİD militanlarının kaçmasını değerlendiren Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Moskova'nın Suriye'de hukuka aykırı şekilde varlık gösteren tüm yabancı güçlerin ülkeyi derhal terk etmesini talep ettiğini söyledi.
BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Polyanskiy, "ABD'nin terörle küresel ölçeği bir kenara bırakın, yerel ölçekte bile mücadele etmediği aşikar. Haseke'deki cezaevine saldırıdan sonra IŞİD militanlarının kaçması, bunu açıkça ortaya koyuyor" dedi.
IŞİD militanlarının yaklaşık 5 bin cihatçının bulunduğu cezaevini ele geçirmesinin ABD'nin Suriye'deki terörist unsurlarla devam eden flörtünün sonucu olduğunu vurgulayan Polyanskiy, "Tarih size hiçbir şey öğretmiyor. Tıpkı kendi hatalarınız gibi. Terörist unsurlara yataklık etmenin nelere yol açabileceği konusunda defalarca uyarıda bulunduk" diye konuştu.

'Suriye'nin kuzeydoğusunda 'kanunsuz bölge' oluştu'

ABD askerlerinin Suriye topraklarındaki hukuka aykırı varlığının ülkenin kuzeydoğusunda yabancı teröristlerin silahlandırıldığı bir 'kanunsuz bölge' oluşmasına yol açtığını kaydeden Polyanskiy, "Bu bölgelerde anarşi ve şiddet hüküm sürüyor. Tam da bu tür yerlerde, teröristler hakimiyeti elinde bulunduran sahipleri tarafından 'iyi ve kötü' olmak üzere ayrılıyor, belirli bir hoşgörüyü içeren 'ikinci şans' elde ediyor ve aktif şekilde halkı radikalleştirme çalışmaları yürütüyor" ifadelerini kullandı.
Rus diplomat, bu durumun ABD askerlerinin varlık gösterdiği tüm yerlerde yaşandığına ve bunun son örneğinin Afganistan olduğuna dikkat çekti.
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'Rusya ve Suriye, terörle mücadele çalışmalarına son vermedi'

Suriye'de IŞİD militanlarının yok edildiğini ve hükümetin kontrolündeki topraklardan kaçmaya zorlandığını anımsatan Polyanskiy, sözlerini şöyle sürdürdü: "Özellikle ABD'nin yasal boşluk oluşturduğu, egemen devletin topraklarının yabancı birlikler tarafından işgal edildiği yerlerde sorunlar devam ediyor. Rusya, terörle mücadele çalışmalarına son vermedi. Suriye ordusu, Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nin desteğiyle IŞİD militanlarını aramayı ve imha etmeyi sürdürüyor."
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Haseke’de YPG kontrolündeki cezaevine düzenlenen saldırı sonucu, cezaevinde tutulan teröristlerin kaçmayı başardığını belirtmişti. Suriye'de YPG'nin başını çektiği Demokratik Suriye Güçleri, son günlerde Haseke kentindeki cezaevine saldıran IŞİD militanlarından yaklaşık 300'ünün teslim olduğunu duyurmuştu.
Ankara, YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili DSG'nin de ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, YPG/DSG'ye silah verilmesine de sert şekilde karşı çıkıyor.
YPG- DSG - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2022
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Rusya: Saldırı sonucu YPG kontrolündeki cezaevinden teröristler kaçtı
22 Ocak, 00:21
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