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Rusya’nın İstanbul Başkonsolosu, Rus üniversitelerinin öğrenci ve mezunlarıyla buluştu
Rusya’nın İstanbul Başkonsolosu, Rus üniversitelerinin öğrenci ve mezunlarıyla buluştu
Diplomasi Çalışanları Günü öncesinde Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu’nda bugün Başkonsolos Andrey Buravov Rusya Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi... 28.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-28T17:30+0300
2022-01-28T17:30+0300
türkiye
istanbul
andrey buravov
rusya diplomasi çalışanları günü
rusya’nın istanbul başkonsolosluğu
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Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu’nun Facebook’tan yapılan açıklamasına göre, 10 Şubat Diplomasi Çalışanları Günü öncesinde Buravov bugün, Rusya Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Diplomasi Akademisi, MGİMO ve diğer üniversitelerden öğrenci ve mezunlarla görüştü.Öğrenci ve mezunlara Doğu Araştırmaları ve Uluslararası İletişim Merkezi Direktörü Vladimir Avatkov başkanlık etti.Görüşme sırasında Başkonsolos Buravov, Rus temsilciliklerinin faaliyetleriyle ilgili ayrıntılar, Rusya-Türkiye ilişkileri, Türkiye’nin iç ve dış politikası hakkında konuştu.
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istanbul, andrey buravov, rusya diplomasi çalışanları günü, rusya’nın istanbul başkonsolosluğu

Rusya’nın İstanbul Başkonsolosu, Rus üniversitelerinin öğrenci ve mezunlarıyla buluştu

17:30 28.01.2022
© Facebook/Rusya’nın İstanbul BaşkonsolosluğuRusya’nın İstanbul Başkonsolosu, Rus üniversitelerinin öğrenci ve mezunlarıyla buluştu
Rusya’nın İstanbul Başkonsolosu, Rus üniversitelerinin öğrenci ve mezunlarıyla buluştu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2022
© Facebook/Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu
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Diplomasi Çalışanları Günü öncesinde Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu’nda bugün Başkonsolos Andrey Buravov Rusya Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi, Moskova Devlet Diplomasi Enstitüsü (MGİMO) ve başka Rus üniversitelerinden öğrenci ve mezunlarla bir araya geldi.
Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu’nun Facebook’tan yapılan açıklamasına göre, 10 Şubat Diplomasi Çalışanları Günü öncesinde Buravov bugün, Rusya Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Diplomasi Akademisi, MGİMO ve diğer üniversitelerden öğrenci ve mezunlarla görüştü.
Öğrenci ve mezunlara Doğu Araştırmaları ve Uluslararası İletişim Merkezi Direktörü Vladimir Avatkov başkanlık etti.
Görüşme sırasında Başkonsolos Buravov, Rus temsilciliklerinin faaliyetleriyle ilgili ayrıntılar, Rusya-Türkiye ilişkileri, Türkiye’nin iç ve dış politikası hakkında konuştu.
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