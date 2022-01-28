Rusya’nın İstanbul Başkonsolosu, Rus üniversitelerinin öğrenci ve mezunlarıyla buluştu

Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu’nun Facebook’tan yapılan açıklamasına göre, 10 Şubat Diplomasi Çalışanları Günü öncesinde Buravov bugün, Rusya Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Diplomasi Akademisi, MGİMO ve diğer üniversitelerden öğrenci ve mezunlarla görüştü.Öğrenci ve mezunlara Doğu Araştırmaları ve Uluslararası İletişim Merkezi Direktörü Vladimir Avatkov başkanlık etti.Görüşme sırasında Başkonsolos Buravov, Rus temsilciliklerinin faaliyetleriyle ilgili ayrıntılar, Rusya-Türkiye ilişkileri, Türkiye’nin iç ve dış politikası hakkında konuştu.
Diplomasi Çalışanları Günü öncesinde Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu’nda bugün Başkonsolos Andrey Buravov Rusya Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi, Moskova Devlet Diplomasi Enstitüsü (MGİMO) ve başka Rus üniversitelerinden öğrenci ve mezunlarla bir araya geldi.
Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu’nun Facebook’tan yapılan açıklamasına göre, 10 Şubat Diplomasi Çalışanları Günü öncesinde Buravov bugün, Rusya Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Diplomasi Akademisi, MGİMO ve diğer üniversitelerden öğrenci ve mezunlarla görüştü.
Öğrenci ve mezunlara Doğu Araştırmaları ve Uluslararası İletişim Merkezi Direktörü Vladimir Avatkov başkanlık etti.
Görüşme sırasında Başkonsolos Buravov, Rus temsilciliklerinin faaliyetleriyle ilgili ayrıntılar, Rusya-Türkiye ilişkileri, Türkiye’nin iç ve dış politikası hakkında konuştu.