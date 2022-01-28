https://tr.sputniknews.com/20220128/rusyanin-istanbul-baskonsolosu-rus-universitelerinin-ogrenci-ve-mezunlariyla-bulustu-1053246762.html

Rusya’nın İstanbul Başkonsolosu, Rus üniversitelerinin öğrenci ve mezunlarıyla buluştu

Rusya’nın İstanbul Başkonsolosu, Rus üniversitelerinin öğrenci ve mezunlarıyla buluştu

Diplomasi Çalışanları Günü öncesinde Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu’nda bugün Başkonsolos Andrey Buravov Rusya Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi... 28.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-28T17:30+0300

2022-01-28T17:30+0300

2022-01-28T17:30+0300

türkiye

istanbul

andrey buravov

rusya diplomasi çalışanları günü

rusya’nın istanbul başkonsolosluğu

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Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu’nun Facebook’tan yapılan açıklamasına göre, 10 Şubat Diplomasi Çalışanları Günü öncesinde Buravov bugün, Rusya Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Diplomasi Akademisi, MGİMO ve diğer üniversitelerden öğrenci ve mezunlarla görüştü.Öğrenci ve mezunlara Doğu Araştırmaları ve Uluslararası İletişim Merkezi Direktörü Vladimir Avatkov başkanlık etti.Görüşme sırasında Başkonsolos Buravov, Rus temsilciliklerinin faaliyetleriyle ilgili ayrıntılar, Rusya-Türkiye ilişkileri, Türkiye’nin iç ve dış politikası hakkında konuştu.

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istanbul, andrey buravov, rusya diplomasi çalışanları günü, rusya’nın istanbul başkonsolosluğu