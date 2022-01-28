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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı duyurdu: Sanayide elektrik kesintisi yarın bitecek
19:18 28.01.2022 (güncellendi: 19:29 28.01.2022)
© İHA / HALİL DAĞ-AW479535Tekirdağ'da şiddetli fırtına enerji nakil hatlarını ve elektrik direklerini yıktı
© İHA / HALİL DAĞ-AW479535
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre sanayide elektrik kesintisi yarın bitecek.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı sanayi tesislerine uygulanan elektrik kısıtlamasının yarından itibaren son bulacağını açıkladı.
Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Sanayi tesislerine uygulanan elektrik kısıtlaması 29 Ocak itibariyle kaldırılarak son bulacak.
Doğalgazda uygulanan kısıntı ise 31 Ocak’tan itibaren yüzde 40’tan yüzde 20’ye düşürülecek.
Sanayicilerimize bu süreçte göstermiş oldukları anlayış ve iş birliğinden ötürü teşekkür ederiz.
Sanayi tesislerine uygulanan elektrik kısıtlaması 29 Ocak itibariyle kaldırılarak son bulacak.— Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (@TCEnerji) January 28, 2022
Doğalgazda uygulanan kısıntı ise 31 Ocak’tan itibaren %40’tan %20’ye düşürülecek.
Sanayicilerimize bu süreçte göstermiş oldukları anlayış ve iş birliğinden ötürü teşekkür ederiz.