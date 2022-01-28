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https://tr.sputniknews.com/20220128/sanayi-tesislerine-uygulanan-elektrik-kisitlamasi-29-ocak-itibariyle-kaldirilarak-son-bulacak-1053249719.html
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı duyurdu: Sanayide elektrik kesintisi yarın bitecek
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı duyurdu: Sanayide elektrik kesintisi yarın bitecek
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre sanayide elektrik kesintisi yarın bitecek. 28.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-28T19:18+0300
2022-01-28T19:29+0300
elektrik
türkiye
doğalgaz
enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı
sanayi
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı sanayi tesislerine uygulanan elektrik kısıtlamasının yarından itibaren son bulacağını açıkladı.Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
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elektrik, doğalgaz, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, sanayi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı duyurdu: Sanayide elektrik kesintisi yarın bitecek

19:18 28.01.2022 (güncellendi: 19:29 28.01.2022)
© İHA / HALİL DAĞ-AW479535Tekirdağ'da şiddetli fırtına enerji nakil hatlarını ve elektrik direklerini yıktı
Tekirdağ'da şiddetli fırtına enerji nakil hatlarını ve elektrik direklerini yıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2022
© İHA / HALİL DAĞ-AW479535
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre sanayide elektrik kesintisi yarın bitecek.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı sanayi tesislerine uygulanan elektrik kısıtlamasının yarından itibaren son bulacağını açıkladı.
Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Sanayi tesislerine uygulanan elektrik kısıtlaması 29 Ocak itibariyle kaldırılarak son bulacak.
Doğalgazda uygulanan kısıntı ise 31 Ocak’tan itibaren yüzde 40’tan yüzde 20’ye düşürülecek.
Sanayicilerimize bu süreçte göstermiş oldukları anlayış ve iş birliğinden ötürü teşekkür ederiz.
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