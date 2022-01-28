https://tr.sputniknews.com/20220128/sanayi-tesislerine-uygulanan-elektrik-kisitlamasi-29-ocak-itibariyle-kaldirilarak-son-bulacak-1053249719.html

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı duyurdu: Sanayide elektrik kesintisi yarın bitecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı duyurdu: Sanayide elektrik kesintisi yarın bitecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre sanayide elektrik kesintisi yarın bitecek. 28.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-28T19:18+0300

2022-01-28T19:18+0300

2022-01-28T19:29+0300

elektrik

türkiye

doğalgaz

enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı

sanayi

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı sanayi tesislerine uygulanan elektrik kısıtlamasının yarından itibaren son bulacağını açıkladı.Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

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elektrik, doğalgaz, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, sanayi