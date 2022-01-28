Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220128/sarigulun-ilce-baskanina-kizdigi-video-gundem-oldu-koca-bodrumda-170-uye-mi-olur-1053253490.html
Sarıgül'ün ilçe başkanına 'kızdığı' video, gündem oldu: 'Koca Bodrum'da 170 üye mi olur?'
Sarıgül'ün ilçe başkanına 'kızdığı' video, gündem oldu: 'Koca Bodrum'da 170 üye mi olur?'
TDP Genel Başkanı Sarıgül'ün TikTok platformunda paylaştığı ve partisinin ilçe başkanına, "Koca Bodrum'da 170 üye mi olur?" diyerek kızdığı video, sosyal... 28.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-28T22:48+0300
2022-01-28T22:49+0300
yaşam
mustafa sarıgül
bodrum
ilçe başkanı
tiktok
türkiye değişim partisi (tdp)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1a/1049261818_0:34:639:393_1920x0_80_0_0_e4da905f70a232684e106af6be36702b.jpg
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’ün paylaştığı son TikTok videosu yine gündem oldu.Sarıgül, paylaştığı videoda üye sayısını az bulduğu için partisinin ilçe başkanına kızdı.Sarıgül, 170 üye yaptığı için Bodrum İlçe Başkanı’nı azarladığı videoda ilçe başkanına “Koca Bodrum’da 170 üye olur mu” diyerek kızdı. Sarıgül, ilçe başkanına “Mayıs ayında geldiğim zaman, 170’in yanına bir sıfır daha koymuş olacaksın!” talimatını verdi.TDP adı altında çalışmalarına devam eden Sarıgül, sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220121/tdp-genel-baskani-sarigul-pirlantadan-alinmayan-verginin-ekmekten-alinmasini-dogru-bulmuyoruz-1052982598.html
bodrum
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1a/1049261818_36:0:604:426_1920x0_80_0_0_ebf25cfd13f9d9e2d9664a6cdd916926.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mustafa sarıgül, bodrum, ilçe başkanı, tiktok, türkiye değişim partisi (tdp)

Sarıgül'ün ilçe başkanına 'kızdığı' video, gündem oldu: 'Koca Bodrum'da 170 üye mi olur?'

22:48 28.01.2022 (güncellendi: 22:49 28.01.2022)
© AAMustafa Sarıgül
Mustafa Sarıgül - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2022
© AA
Abone ol
TDP Genel Başkanı Sarıgül'ün TikTok platformunda paylaştığı ve partisinin ilçe başkanına, "Koca Bodrum'da 170 üye mi olur?" diyerek kızdığı video, sosyal medyada gündem oldu.
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’ün paylaştığı son TikTok videosu yine gündem oldu.
Sarıgül, paylaştığı videoda üye sayısını az bulduğu için partisinin ilçe başkanına kızdı.
Sarıgül, 170 üye yaptığı için Bodrum İlçe Başkanı’nı azarladığı videoda ilçe başkanına “Koca Bodrum’da 170 üye olur mu” diyerek kızdı. Sarıgül, ilçe başkanına “Mayıs ayında geldiğim zaman, 170’in yanına bir sıfır daha koymuş olacaksın!” talimatını verdi.
TDP adı altında çalışmalarına devam eden Sarıgül, sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor.
Mustafa Sarıgül - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
POLİTİKA
TDP Genel Başkanı Sarıgül: Pırlantadan alınmayan verginin ekmekten alınmasını doğru bulmuyoruz
21 Ocak, 14:45
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce