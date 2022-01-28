https://tr.sputniknews.com/20220128/sarigulun-ilce-baskanina-kizdigi-video-gundem-oldu-koca-bodrumda-170-uye-mi-olur-1053253490.html
Sarıgül'ün ilçe başkanına 'kızdığı' video, gündem oldu: 'Koca Bodrum'da 170 üye mi olur?'
Sarıgül'ün ilçe başkanına 'kızdığı' video, gündem oldu: 'Koca Bodrum'da 170 üye mi olur?'
TDP Genel Başkanı Sarıgül'ün TikTok platformunda paylaştığı ve partisinin ilçe başkanına, "Koca Bodrum'da 170 üye mi olur?" diyerek kızdığı video, sosyal... 28.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-28T22:48+0300
2022-01-28T22:48+0300
2022-01-28T22:49+0300
yaşam
mustafa sarıgül
bodrum
ilçe başkanı
tiktok
türkiye değişim partisi (tdp)
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Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’ün paylaştığı son TikTok videosu yine gündem oldu.Sarıgül, paylaştığı videoda üye sayısını az bulduğu için partisinin ilçe başkanına kızdı.Sarıgül, 170 üye yaptığı için Bodrum İlçe Başkanı’nı azarladığı videoda ilçe başkanına “Koca Bodrum’da 170 üye olur mu” diyerek kızdı. Sarıgül, ilçe başkanına “Mayıs ayında geldiğim zaman, 170’in yanına bir sıfır daha koymuş olacaksın!” talimatını verdi.TDP adı altında çalışmalarına devam eden Sarıgül, sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220121/tdp-genel-baskani-sarigul-pirlantadan-alinmayan-verginin-ekmekten-alinmasini-dogru-bulmuyoruz-1052982598.html
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mustafa sarıgül, bodrum, ilçe başkanı, tiktok, türkiye değişim partisi (tdp)
Sarıgül'ün ilçe başkanına 'kızdığı' video, gündem oldu: 'Koca Bodrum'da 170 üye mi olur?'
22:48 28.01.2022 (güncellendi: 22:49 28.01.2022)
TDP Genel Başkanı Sarıgül'ün TikTok platformunda paylaştığı ve partisinin ilçe başkanına, "Koca Bodrum'da 170 üye mi olur?" diyerek kızdığı video, sosyal medyada gündem oldu.
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’ün paylaştığı son TikTok videosu yine gündem oldu.
Sarıgül, paylaştığı videoda üye sayısını az bulduğu için partisinin ilçe başkanına kızdı.
Sarıgül, 170 üye yaptığı için Bodrum İlçe Başkanı’nı azarladığı videoda ilçe başkanına “Koca Bodrum’da 170 üye olur mu” diyerek kızdı. Sarıgül, ilçe başkanına “Mayıs ayında geldiğim zaman, 170’in yanına bir sıfır daha koymuş olacaksın!” talimatını verdi.
TDP adı altında çalışmalarına devam eden Sarıgül, sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor.