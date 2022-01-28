https://tr.sputniknews.com/20220128/sean-penn-erkeklerin-kot-pantolonlarini-birakip-etek-giymelerine-korkaklik-genleri-sebep-oluyor-1053237235.html

Sean Penn: Erkeklerin kot pantolonlarını bırakıp etek giymelerine korkaklık genleri sebep oluyor

Sean Penn: Erkeklerin kot pantolonlarını bırakıp etek giymelerine korkaklık genleri sebep oluyor

Ünlü oyuncu Sean Penn, verdiği bir röportajda maskülenliğe ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, bazı erkek oyuncuların etek giyerek kırmızı halıda poz... 28.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-28T14:29+0300

2022-01-28T14:29+0300

2022-01-28T14:29+0300

yaşam

sean penn

kadın

pantolon

etek

oyuncu

erkek

maskülenlik

maskülen

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Dead Man Walking, Sweet and Lowdown, I Am Sam ve Mystic River gibi filmlere imza atan ünlü oyuncu Sean Penn, çarpıcı açıklamalarda bulundu. 61 yaşındaki oyuncu, daha önce dile getirdiği "Amerikan kültüründe erkeklerin vahşice feminenleştiğine inananlardanım. Kadınlara adil davranmak için kadına dönüşmemiz gerektiğini düşünmüyorum" sözlerine ilişkin Independent gazetesinin sorularını yanıtladı.Çevresinde 'maskülenliği kadınlara karşı bir baskı işareti olarak görmeyen' çok sayıda güçlü kadın olduğunu belirten Penn, şu ifadeleri kullandı:Son yıllarda aralarında Harry Styles ve Billy Porter gibi isimlerin yer aldığı birçok erkek ünlü, etek giyerek kameralara poz vermişti.

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