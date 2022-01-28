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https://tr.sputniknews.com/20220128/sean-penn-erkeklerin-kot-pantolonlarini-birakip-etek-giymelerine-korkaklik-genleri-sebep-oluyor-1053237235.html
Sean Penn: Erkeklerin kot pantolonlarını bırakıp etek giymelerine korkaklık genleri sebep oluyor
Sean Penn: Erkeklerin kot pantolonlarını bırakıp etek giymelerine korkaklık genleri sebep oluyor
Ünlü oyuncu Sean Penn, verdiği bir röportajda maskülenliğe ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, bazı erkek oyuncuların etek giyerek kırmızı halıda poz... 28.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-28T14:29+0300
2022-01-28T14:29+0300
yaşam
sean penn
kadın
pantolon
etek
oyuncu
erkek
maskülenlik
maskülen
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Dead Man Walking, Sweet and Lowdown, I Am Sam ve Mystic River gibi filmlere imza atan ünlü oyuncu Sean Penn, çarpıcı açıklamalarda bulundu. 61 yaşındaki oyuncu, daha önce dile getirdiği "Amerikan kültüründe erkeklerin vahşice feminenleştiğine inananlardanım. Kadınlara adil davranmak için kadına dönüşmemiz gerektiğini düşünmüyorum" sözlerine ilişkin Independent gazetesinin sorularını yanıtladı.Çevresinde 'maskülenliği kadınlara karşı bir baskı işareti olarak görmeyen' çok sayıda güçlü kadın olduğunu belirten Penn, şu ifadeleri kullandı:Son yıllarda aralarında Harry Styles ve Billy Porter gibi isimlerin yer aldığı birçok erkek ünlü, etek giyerek kameralara poz vermişti.
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sean penn, kadın, pantolon, etek, oyuncu, erkek, maskülenlik, maskülen

Sean Penn: Erkeklerin kot pantolonlarını bırakıp etek giymelerine korkaklık genleri sebep oluyor

14:29 28.01.2022
© AFP 2021 / Beril ÖzkanSean Penn
Sean Penn - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2022
© AFP 2021 / Beril Özkan
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Ünlü oyuncu Sean Penn, verdiği bir röportajda maskülenliğe ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, bazı erkek oyuncuların etek giyerek kırmızı halıda poz vermesine işaret ederek, buna 'korkaklık geninin' sebep olduğunu ileri sürdü.
Dead Man Walking, Sweet and Lowdown, I Am Sam ve Mystic River gibi filmlere imza atan ünlü oyuncu Sean Penn, çarpıcı açıklamalarda bulundu.
61 yaşındaki oyuncu, daha önce dile getirdiği "Amerikan kültüründe erkeklerin vahşice feminenleştiğine inananlardanım. Kadınlara adil davranmak için kadına dönüşmemiz gerektiğini düşünmüyorum" sözlerine ilişkin Independent gazetesinin sorularını yanıtladı.
Çevresinde 'maskülenliği kadınlara karşı bir baskı işareti olarak görmeyen' çok sayıda güçlü kadın olduğunu belirten Penn, şu ifadeleri kullandı:
"Maskülenliği kendilerine karşı bir baskı işareti olarak görmeyen çok güçlü kadınlar var hayatımda. Erkeklerin kot pantolonlarını bırakıp etek giymelerine yol açan pek çok korkaklık geni olduğunu düşünüyorum."
Son yıllarda aralarında Harry Styles ve Billy Porter gibi isimlerin yer aldığı birçok erkek ünlü, etek giyerek kameralara poz vermişti.
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