Sedef Kabaş'tan Adalet Bakanı Gül hakkında suç duyurusu

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Erdoğan hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle hedef gösterilen gazeteci Sedef Kabaş tutuklanmadan önce, “Milletimizin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımızı hedef alan, edepten nasipsiz, çirkin sözleri lanetliyorum. Haset ve nefretten doğan bu hadsiz ve hukuksuz ifadeler, milletin vicdanında ve adalet önünde hak ettiği karşılığı bulacaktır” ifadelerini kullanmış, Gül'ün açıklamaları 'yargıya müdahale' olarak değerlendirilmişti.Avukat Uğur Poyraz, ‘cumhurbaşkanına hakaret’ iddiasıyla cezaevinde bulunan müvekkili gazeteci Sedef Kabaş için Adalet Bakanı Abdulhamit Gül hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.'Bakalım Savcılık ne yapacak?'Poyraz, Twitter hesabından konuya ilişkin şunları yazdı: “Herkes konuşsa bile susması gereken Adalet Bakanı konuşunca Sedef Kabaş’ın özgürlüğü haksız ve hukuksuz kararlarla elinden alındı. Bugün müvekkilem adına @abdulhamitgul hakkında İstanbul C. Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundum. Bakalım savcılık ne yapacak?”
Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş, kendisi hakkında tweet atan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül hakkında suç duyurusunda bulundu.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Erdoğan hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle hedef gösterilen gazeteci Sedef Kabaş tutuklanmadan önce, “Milletimizin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımızı hedef alan, edepten nasipsiz, çirkin sözleri lanetliyorum. Haset ve nefretten doğan bu hadsiz ve hukuksuz ifadeler, milletin vicdanında ve adalet önünde hak ettiği karşılığı bulacaktır” ifadelerini kullanmış, Gül'ün açıklamaları 'yargıya müdahale' olarak değerlendirilmişti.
Avukat Uğur Poyraz, ‘cumhurbaşkanına hakaret’ iddiasıyla cezaevinde bulunan müvekkili gazeteci Sedef Kabaş için Adalet Bakanı Abdulhamit Gül hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.
'Bakalım Savcılık ne yapacak?'
Poyraz, Twitter hesabından konuya ilişkin şunları yazdı: “Herkes konuşsa bile susması gereken Adalet Bakanı konuşunca Sedef Kabaş’ın özgürlüğü haksız ve hukuksuz kararlarla elinden alındı. Bugün müvekkilem adına @abdulhamitgul hakkında İstanbul C. Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundum. Bakalım savcılık ne yapacak?”