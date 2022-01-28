https://tr.sputniknews.com/20220128/selvi-secim-tarihini-belirleyecek-gelisme-3-noktaya-dikkat-cekmek-istiyorum-1053230491.html

Selvi: Seçim tarihini belirleyecek gelişme, 3 noktaya dikkat çekmek istiyorum

Selvi: Seçim tarihini belirleyecek gelişme, 3 noktaya dikkat çekmek istiyorum

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun eylül ayında erken seçime işaret etmesinin bir gösterge olmadığını, iktidar kanadında... 28.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-28T12:12+0300

2022-01-28T12:12+0300

2022-01-28T12:12+0300

politika

abdulkadir selvi

seçim

erken seçim

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Selvi, bugünkü yazısında, Anayasa'nın 67. maddesindeki 'Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanmaz' cümlesini hatırlatarak, "O nedenle seçim kanunuyla ilgili olarak şimdi vereceğim bilgileri önünüze 2023 yılının takvimini koyarak değerlendirirseniz sevinirim" dedi.AK Parti ile MHP’nin üzerinde anlaşmaya vardığı seçim ve siyasi partiler yasasında değişiklik öngören yasa teklifinin şubat ayında Meclis'e sunulacağını kaydeden Selvi, "Bu demektir ki seçim yasasındaki değişiklikler ne zaman Meclis’ten geçerse o tarihten itibaren 1 yıl içinde erken seçim yok. Seçim yasasındaki değişiklik Meclis’ten şubat ya da mart ayında geçti diyelim. Anayasa’ya göre 2023 yılının şubat ya da mart ayına kadar yeni yasayla erken seçim yapılamaz demektir. Tabii ondan sonra haziran ayına 3 ya da 4 ay kalıyor. 3 ay için de erken seçime gidilmez" görüşünü dile getirdi.AK Parti ile MHP'nin mutabakata vardığı teklif üzerinde üç önemli gelişmenin olduğunu aktaran Selvi, yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:"Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli’nin üzerinde mutabakata vardığı teklif üzerinde AK Parti’den Hayati Yazıcı, MHP’den ise Feti Yıldız çalışmaları yürütüyorlardı. Onlar da çalışmalarını tamamladılar. Değişikliklerle ilgili önemli olan 3 noktaya dikkat çekmek istiyorum:1) Seçim barajı yüzde 7’ye düşürülüyor.2) Seçimlere katılmak için Meclis’te grubun olması zorunluluğu kaldırılıyor.3) Dar ya da daraltılmış bölge gündemde değil, seçimlerde nispi temsil sistemi devam ediyor.Seçim barajının yüzde 7’ye çekilmesi ittifaklar açısından kritik. HDP’nin oluşturacağı üçüncü ittifak ve baraj sorunu yaşamayan İYİ Parti açısından yüzde 7 oranı önemli olacak."

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abdulkadir selvi, seçim, erken seçim