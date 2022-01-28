https://tr.sputniknews.com/20220128/smyrna-tiyatrosunda-antik-tuvaletin-ardindan-antik-gecit-bulundu-1053232492.html

Smyrna Tiyatrosu'nda antik tuvaletin ardından antik geçit bulundu

Smyrna Tiyatrosu'nda antik tuvaletin ardından antik geçit bulundu

İzmir'in merkezindeki Smyrna Antik Kenti'nin tiyatro bölümündeki kazılarda 'sanatçı tuvaleti' bulan arkeologların bölgedeki son keşfi, 26 metre uzunluğunda ve... 28.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-28T12:38+0300

2022-01-28T12:38+0300

2022-01-28T12:42+0300

antik kent

yaşam

izmir

tuvalet

alt geçit

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Kadifekale ile Smyrna Agorası arasındaki yamaçta yer alan 2 bin yıllık tiyatrodaki son kazılar, uluslararası çaptaki buluntuları arkeoloji dünyasına kazandırdı.Sahne binasında 13 kişinin yan yana oturarak birlikte kullanabileceği bir 'sanatçı tuvaletini' 2021 yılında ortaya çıkaran kazı heyeti, bu keşiften kısa bir süre sonra 26 metrelik bir geçit buldu.Yaklaşık 20 bin kişilik tiyatroya izleyicilerin ulaşmasını sağlayan 'L' biçiminde inşa edilmiş 4 metre genişliğindeki geçit, kamulaştırma yöntemiyle yıkımı yapılan evlerin 6-7 metre altında keşfedildi.Doğudaki geçidi arayacaklarKazı Heyeti Başkanlığını yürüten İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Türk İslam Arkeolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Akın Ersoy, 2021 yılındaki kazılarda çok önemli 2 buluntuya rastladıklarını söyledi.Buluntulardan ilkinin sahne binasındaki tuvalet mekanı olduğunu ifade eden Ersoy, çalışmalarına ilişkin şunları kaydetti:Ersoy, geçidi "Batı Vomitoryum" olarak adlandırdıklarını ifade ederek, "Doğu Vomitoryumu da olması gerekir. Umarız ki 2022 kazılarında da onu ortaya çıkarız ve böylece İzmir tiyatrosunun 20 bin seyirci kapasitesini vurgulayacak bir başka mimari buluntuyla karşılaşmış oluruz." dedi."Tiyatro yavaş yavaş şekilleniyor"Smyrna Tiyatrosu'ndaki geçidin kemer ve tonoz sistemleri ile inşa edildiğine dikkati çeken Ersoy, şöyle konuştu:Doç. Dr. Akın Ersoy, yeni buluntularla İzmir'in tarihi zenginliğinin bir kez daha ortaya çıktığını ifade ederek, "Anadolu'daki Roma Dönemi başlarında Vitruvius adlı bir mimar buradaki tiyatrodan övgüyle söz eder. Bu övgüyü hak eden bir tiyatroyla karşılaşacağımızı kazı çalışmaları öncesinde biliyorduk. Çalışmalarımız bu övgüleri boşa çıkarmadı. Tiyatro yavaş yavaş şekilleniyor" diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20211103/akdenizde-ilk-smyrna-antik-kentindeki-tiyatroda-sanatci-tuvaleti-bulundu-1050439138.html

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antik kent, izmir, tuvalet, alt geçit