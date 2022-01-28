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Sokak hayvanları için bırakılan mamayı poşetine doldurdu
Sokak hayvanları için bırakılan mamayı poşetine doldurdu
Eskişehir’de sokak hayvanları için kaldırıma bırakılan mamayı kendi poşetine dolduran şüpheli şahıs güvenlik kameralarına yansıdı. 28.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-28T10:04+0300
2022-01-28T10:04+0300
türkiye
eskişehir
kedi
köpek
mama
sokak hayvanları
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Eskişehir'de bir kişi, sokak hayvanları için kaldırıma bırakılan mamayı kendi poşetine doldurdu.Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şüpheli şahsın, mamanın olduğu yerde bir süre bekleyerek montunun cebinden poşet bulmaya çalıştığı görüldü. Daha sonra kaldırımda bulunan kabın yanına gelen şahıs, sokak hayvanları için bırakılan mamayı kendi poşetine doldurduktan sonra olay yerinden uzaklaştı. Çevrede yaşayan vatandaşların iddiasına göre aynı şahıs, zaman zaman farklı alanlarda bulunan mamaları da topladığı belirtiliyor.
https://tr.sputniknews.com/20220127/kisin-yiyecek-bulamayan-kuslar-icin-billboardlara-yemlikler-asildi-1053194570.html
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eskişehir, kedi, köpek, mama, sokak hayvanları

Sokak hayvanları için bırakılan mamayı poşetine doldurdu

10:04 28.01.2022
© İHA / ABDULLAH GÜÇLÜ - ŞEVKET CAN ÇİKOTSokak hayvanlarının mamasını çalan şahıs güvenlik kameralarına yansıdı
Sokak hayvanlarının mamasını çalan şahıs güvenlik kameralarına yansıdı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2022
© İHA / ABDULLAH GÜÇLÜ - ŞEVKET CAN ÇİKOT
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Eskişehir’de sokak hayvanları için kaldırıma bırakılan mamayı kendi poşetine dolduran şüpheli şahıs güvenlik kameralarına yansıdı.
Eskişehir'de bir kişi, sokak hayvanları için kaldırıma bırakılan mamayı kendi poşetine doldurdu.
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şüpheli şahsın, mamanın olduğu yerde bir süre bekleyerek montunun cebinden poşet bulmaya çalıştığı görüldü.
Daha sonra kaldırımda bulunan kabın yanına gelen şahıs, sokak hayvanları için bırakılan mamayı kendi poşetine doldurduktan sonra olay yerinden uzaklaştı.
Çevrede yaşayan vatandaşların iddiasına göre aynı şahıs, zaman zaman farklı alanlarda bulunan mamaları da topladığı belirtiliyor.
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