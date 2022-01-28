https://tr.sputniknews.com/20220128/sokak-hayvanlari-icin-birakilan-mamayi-posetine-doldurdu-1053223768.html

Sokak hayvanları için bırakılan mamayı poşetine doldurdu

Sokak hayvanları için bırakılan mamayı poşetine doldurdu

Eskişehir’de sokak hayvanları için kaldırıma bırakılan mamayı kendi poşetine dolduran şüpheli şahıs güvenlik kameralarına yansıdı. 28.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-28T10:04+0300

2022-01-28T10:04+0300

2022-01-28T10:04+0300

türkiye

eskişehir

kedi

köpek

mama

sokak hayvanları

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Eskişehir'de bir kişi, sokak hayvanları için kaldırıma bırakılan mamayı kendi poşetine doldurdu.Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şüpheli şahsın, mamanın olduğu yerde bir süre bekleyerek montunun cebinden poşet bulmaya çalıştığı görüldü. Daha sonra kaldırımda bulunan kabın yanına gelen şahıs, sokak hayvanları için bırakılan mamayı kendi poşetine doldurduktan sonra olay yerinden uzaklaştı. Çevrede yaşayan vatandaşların iddiasına göre aynı şahıs, zaman zaman farklı alanlarda bulunan mamaları da topladığı belirtiliyor.

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eskişehir, kedi, köpek, mama, sokak hayvanları