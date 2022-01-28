NATO: Ukrayna'ya asker göndermeyi planlamıyoruz

'Rusya'nın Ukrayna konusundaki niyetlerinden NATO'nun haberdar olmadığını' söyleyen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifakın eylemleriyle ilgili nihai kararın durumun gelişimine bağlı olacağını açıkladı:Stoltenberg, Ukrayna'ya ilişkin sorulan bir soruya ise şu yanıtı verdi:Rusya'nın komşusuna yönelik 'saldırganlığının' bir kara işgali ile sınırlı olmayabileceğini ileri süren Stoltenberg, Moskova'nın siber saldırılar, darbe girişimi veya sabotaj gibi başka yöntemler kullanabileceğini iddia ederek "Farklı saldırganlık biçimlerine hazırlıklı olmalıyız" dedi.NATO müttefikleri arasında Ukrayna'ya ne gibi bir desteğin sağlanması gerektiği konusunda fikir ayrılıkları ve farklı yaklaşımların bulunduğunu itiraf eden Stoltenberg, bazı müttefiklerin ölümcül askeri teçhizat sağlanması konusunda tereddüt gösterdiğini kaydetti.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 'Ukrayna'ya nasıl yardım edileceği' konusunda müttefikler arasında anlaşmazlıklar olduğunu itiraf ederek, Ukrayna'ya asker konuşlandırmayı planlamadıklarını açıkladı.
'Rusya'nın Ukrayna konusundaki niyetlerinden NATO'nun haberdar olmadığını' söyleyen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifakın eylemleriyle ilgili nihai kararın durumun gelişimine bağlı olacağını açıkladı:
"Rusya'nın planları konusunda bir netlik yok. Belki nihai bir karar vermemiş olabilirler. NATO perspektifinden bakıldığında, siyasi diyaloga girmeye hazırız. Fakat aynı zamanda Rusya silahlı bir çatışmayı tercih ederse buna karşılık vermeye de hazırız. Her iki seçenek için de hazırlıklıyız."
Stoltenberg, Ukrayna'ya ilişkin sorulan bir soruya ise şu yanıtı verdi:
"Doğru, Ukrayna'ya NATO askeri göndermeyi planlamıyoruz."
Rusya'nın komşusuna yönelik 'saldırganlığının' bir kara işgali ile sınırlı olmayabileceğini ileri süren Stoltenberg, Moskova'nın siber saldırılar, darbe girişimi veya sabotaj gibi başka yöntemler kullanabileceğini iddia ederek "Farklı saldırganlık biçimlerine hazırlıklı olmalıyız" dedi.
NATO müttefikleri arasında Ukrayna'ya ne gibi bir desteğin sağlanması gerektiği konusunda fikir ayrılıkları ve farklı yaklaşımların bulunduğunu itiraf eden Stoltenberg, bazı müttefiklerin ölümcül askeri teçhizat sağlanması konusunda tereddüt gösterdiğini kaydetti.