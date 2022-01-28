https://tr.sputniknews.com/20220128/stoltenberg-nato-ukraynaya-asker-gondermeyi-planlamiyor-1053245552.html

NATO: Ukrayna'ya asker göndermeyi planlamıyoruz

NATO: Ukrayna'ya asker göndermeyi planlamıyoruz

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 'Ukrayna'ya nasıl yardım edileceği' konusunda müttefikler arasında anlaşmazlıklar olduğunu itiraf ederek, Ukrayna'ya... 28.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-28T17:13+0300

2022-01-28T17:13+0300

2022-01-28T17:37+0300

dünya

ukrayna

nato

jens stoltenberg

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/12/1051882998_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_85408b1cf5e0ecb075d01a986edb476d.jpg

'Rusya'nın Ukrayna konusundaki niyetlerinden NATO'nun haberdar olmadığını' söyleyen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifakın eylemleriyle ilgili nihai kararın durumun gelişimine bağlı olacağını açıkladı:Stoltenberg, Ukrayna'ya ilişkin sorulan bir soruya ise şu yanıtı verdi:Rusya'nın komşusuna yönelik 'saldırganlığının' bir kara işgali ile sınırlı olmayabileceğini ileri süren Stoltenberg, Moskova'nın siber saldırılar, darbe girişimi veya sabotaj gibi başka yöntemler kullanabileceğini iddia ederek "Farklı saldırganlık biçimlerine hazırlıklı olmalıyız" dedi.NATO müttefikleri arasında Ukrayna'ya ne gibi bir desteğin sağlanması gerektiği konusunda fikir ayrılıkları ve farklı yaklaşımların bulunduğunu itiraf eden Stoltenberg, bazı müttefiklerin ölümcül askeri teçhizat sağlanması konusunda tereddüt gösterdiğini kaydetti.

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ukrayna, nato, jens stoltenberg