https://tr.sputniknews.com/20220128/tff-1-ligde-yabanci-oyuncu-sayisinda-degisiklige-gitti-1053218465.html

TFF, 1. Lig'de yabancı oyuncu sayısında değişikliğe gitti

TFF, 1. Lig'de yabancı oyuncu sayısında değişikliğe gitti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto 1. Lig'de önümüzdeki sezon için yabancı oyuncusu sayısında değişiklik yaptı. 28.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-28T02:26+0300

2022-01-28T02:26+0300

2022-01-28T02:26+0300

spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

değişiklik

yabancı oyuncu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0a/1044462762_84:0:2107:1138_1920x0_80_0_0_6a7e86fb5a7da7f48f24750dcb04a03f.png

TFF'den yapılan açıklamada, takımların 2022-2023 sezonu için 5 yabancı yerine 7 oyuncuyu tescil ettirebilecekleri ifade edildi.Kulüplerin 7 yabancı uyruklu futbolcuyu tescil ettirmesi halinde bu futbolculardan en az birinin 1 Ocak 1999 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olması gerektiği de açıklamada yer aldı.Yönetim kurulu, 2023-2024 sezonu için de 5 olarak belirlediği yabancı oyuncu sayısını 6 olarak güncelledi.

https://tr.sputniknews.com/20220127/tanju-colaktan-torrente-burayi-barcelona-ile-karistirmis-biri-acil-uyarmali-1053182675.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye futbol federasyonu (tff), değişiklik, yabancı oyuncu