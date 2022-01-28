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TFF, 1. Lig'de yabancı oyuncu sayısında değişikliğe gitti
TFF, 1. Lig'de yabancı oyuncu sayısında değişikliğe gitti
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto 1. Lig'de önümüzdeki sezon için yabancı oyuncusu sayısında değişiklik yaptı. 28.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-28T02:26+0300
2022-01-28T02:26+0300
2022-01-28T02:26+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
değişiklik
yabancı oyuncu
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TFF'den yapılan açıklamada, takımların 2022-2023 sezonu için 5 yabancı yerine 7 oyuncuyu tescil ettirebilecekleri ifade edildi.Kulüplerin 7 yabancı uyruklu futbolcuyu tescil ettirmesi halinde bu futbolculardan en az birinin 1 Ocak 1999 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olması gerektiği de açıklamada yer aldı.Yönetim kurulu, 2023-2024 sezonu için de 5 olarak belirlediği yabancı oyuncu sayısını 6 olarak güncelledi.
https://tr.sputniknews.com/20220127/tanju-colaktan-torrente-burayi-barcelona-ile-karistirmis-biri-acil-uyarmali-1053182675.html
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türkiye futbol federasyonu (tff), değişiklik, yabancı oyuncu
TFF, 1. Lig'de yabancı oyuncu sayısında değişikliğe gitti
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto 1. Lig'de önümüzdeki sezon için yabancı oyuncusu sayısında değişiklik yaptı.
TFF'den yapılan açıklamada, takımların 2022-2023 sezonu için 5 yabancı yerine 7 oyuncuyu tescil ettirebilecekleri ifade edildi.
Kulüplerin 7
yabancı uyruklu futbolcuyu tescil ettirmesi halinde bu futbolculardan en az birinin 1 Ocak 1999 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olması gerektiği de açıklamada yer aldı.
Yönetim kurulu, 2023-2024 sezonu için de 5 olarak belirlediği yabancı oyuncu sayısını 6 olarak güncelledi.