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https://tr.sputniknews.com/20220128/tiktok-fenomeni-iphoneun-arkasindaki-gizli-tusu-buldu-hayatimi-degistirdi-1053243294.html
Tiktok fenomeni iPhone’un arkasındaki gizli tuşu buldu: ‘Hayatımı değiştirdi’
Tiktok fenomeni iPhone’un arkasındaki gizli tuşu buldu: ‘Hayatımı değiştirdi’
TikTok’ta yayınlanan video, iPhone’ların az bilinen bir özelliğini gündeme getirerek viral oldu. ‘Arka dokunma’ özelliği kullanıcıları telefonlarının arkasına... 28.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-28T16:19+0300
2022-01-28T16:19+0300
yaşam
avustralya
apple
iphone
sosyal medya
teknoloji
gizli
viral
fenomen
tiktok
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TikTok’ta paylaşımlar yapan teknoloji fenomeni Elly Bailey, iPhone'larda bulunan kullanışlı ama bilinmeyen özelliklerden bazılarını açıkladı.Kullanıcıların telefonun arkasını da opsiyonel olarak gizli tuş şeklinde kullanılabileceğini duyurması ise sosyal medyada viral oldu. Videoyu izleyenlerin denemelerinden sonra büyük şaşkınlık yaşadıklarını söylemelerinin ardından Bailey’nin paylaşımı sadece iki gün içinde bir milyonun üzerinde görüntüleme kazandı.Avustralya'nın en büyük kadın teknoloji influencerı olarak tanımlanan ve 826 bin takipçisi olan Bailey, bu özelliği keşfettikten sonra hayatının değiştiğini söyledi.İpucunu paylaşan fenomen, ‘arkaya dokunma’ özelliğini kullanmayanların iPhone'u verimli kullanmadığını vurguladı. İOS 14 sürümü ile çalışan iPhone’ların 8 ve üzeri modellerinde bulunan bu özellik, kullanıcıları telefonlarının arkasına iki veya üç kez hafifçe vurmalarıyla çalışıyor.Telefonun kamerasını açmak, ekran görüntüsü almak, flaşı açmak, sesi açıp kapatmak, ekranı kilitlemek gibi bir çok seçeneğin bulunduğu özellik, ayarlar kısmındaki ‘erişilebilirlik’ seçeneğinin ‘dokunma’ sekmesinden istenilen şekilde ayarlanabiliyor.Arkaya dokun özelliğini keşfeden kullanıcılar ise sosyal medyadan, "Hayatımı sonsuza dek değiştirdin", "Neden kimse bana bunu söylemedi?" yorumları yaptı.
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avustralya, apple, iphone, sosyal medya, teknoloji, gizli, viral, fenomen, tiktok, influencer, gizli özellik

Tiktok fenomeni iPhone’un arkasındaki gizli tuşu buldu: ‘Hayatımı değiştirdi’

16:19 28.01.2022
© REUTERSiPhone X
iPhone X - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2022
© REUTERS
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TikTok’ta yayınlanan video, iPhone’ların az bilinen bir özelliğini gündeme getirerek viral oldu. ‘Arka dokunma’ özelliği kullanıcıları telefonlarının arkasına iki veya üç kez hafifçe vurmalarıyla çalışıyor.
TikTok’ta paylaşımlar yapan teknoloji fenomeni Elly Bailey, iPhone'larda bulunan kullanışlı ama bilinmeyen özelliklerden bazılarını açıkladı.
Kullanıcıların telefonun arkasını da opsiyonel olarak gizli tuş şeklinde kullanılabileceğini duyurması ise sosyal medyada viral oldu. Videoyu izleyenlerin denemelerinden sonra büyük şaşkınlık yaşadıklarını söylemelerinin ardından Bailey’nin paylaşımı sadece iki gün içinde bir milyonun üzerinde görüntüleme kazandı.
@ellyawesometech Back Tap is an insane hidden iPhone feature! 🤭😳 #iphonetips #iphonetricks #apple #techtok #tech #ellyawesome ♬ original sound - ellyawesometech
Avustralya'nın en büyük kadın teknoloji influencerı olarak tanımlanan ve 826 bin takipçisi olan Bailey, bu özelliği keşfettikten sonra hayatının değiştiğini söyledi.
İpucunu paylaşan fenomen, ‘arkaya dokunma’ özelliğini kullanmayanların iPhone'u verimli kullanmadığını vurguladı. İOS 14 sürümü ile çalışan iPhone’ların 8 ve üzeri modellerinde bulunan bu özellik, kullanıcıları telefonlarının arkasına iki veya üç kez hafifçe vurmalarıyla çalışıyor.
Telefonun kamerasını açmak, ekran görüntüsü almak, flaşı açmak, sesi açıp kapatmak, ekranı kilitlemek gibi bir çok seçeneğin bulunduğu özellik, ayarlar kısmındaki ‘erişilebilirlik’ seçeneğinin ‘dokunma’ sekmesinden istenilen şekilde ayarlanabiliyor.
Arkaya dokun özelliğini keşfeden kullanıcılar ise sosyal medyadan, "Hayatımı sonsuza dek değiştirdin", "Neden kimse bana bunu söylemedi?" yorumları yaptı.
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