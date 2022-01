Trabzonspor, 6 futbolcuyla sözleşme imzaladı

https://tr.sputniknews.com/20220128/trabzonspor-6-futbolcuyla-sozlesme-imzaladi-1053248480.html

Trabzonspor Kulübü, yeni transferler Yusuf Erdoğan, Tymoteusz Puchacz, Enis Destanoğlu, Batuhan Kör, Kerem Şen ve Taha Altıkardeş ile sözleşme imzaladı. 28.01.2022, Sputnik Türkiye

Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen ve kulübün sosyal medya hesabından yayınlanan imza töreninde yaptığı konuşmada, yeni transferlerin gerçekleşmesinde kendilerine her türlü kolaylığı sağlayan ve hassasiyet gösteren Bursaspor, Altınordu, Kasımpaşa ve Union Berlin kulüplerine teşekkür etti.Yeni transferlerden Yusuf ve Puchacz'ın tecrübeli ancak Enis, Batuhan, Kerem ve Taha'nın çok genç olduklarını belirten Ağaoğlu, "Yetenekleriniz sizi bu noktaya getirdi, yeteneklerinizle bu kulübün oyuncusu oldunuz ama bundan sonrasında sizin çalışmalarınız, kariyerinizi ve geleceğinizi belirleyecek. Ne kadar yetenekli olursanız olun, ne kadar kabiliyetli olursanız olun çok çalışmadığınız sürece bu yetenek ve kabiliyet sizleri bir noktaya kadar taşır ama onun ötesine gitmeniz mümkün olmayabilir. Her zaman için çok çalışmalısınız, üzerine koya koya gitmelisiniz." dedi.Ağaoğlu, genç futbolculara takımdaki diğer oyuncuların her zaman yardımcı olacağının da altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:Trabzonspor'u diğer kulüplerden ayıran bir takım temel özellikler olduğuna dikkati çeken Ağaoğlu, Trabzonspor camiasının, kulübün oyuncularını kendi öz evlatlarından ayırt etmediğini, onlara gösterdiği sevgi ve hassasiyeti futbolculara da göstererek bağrına bastığını aktardı.Ağaoğlu, hedeflerinin büyük olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:Yusuf Erdoğan: Tekrar geri döneceğimi biliyordumYusuf Erdoğan, çok mutlu olduğunu belirterek, 1461 Trabzonspor'dan, Trabzonspor'a transfer olduğu dönemde yaşadığı heyecanı tekrar yaşadığını söyledi.Bursaspor'dan transfer edilen futbolcuları yakından tanıdığını ve bir dönem birlikte mücadele ettiklerini dile getiren Erdoğan, "Onlarla da geçmişimiz var Bursaspor'dan. Bir şampiyondan, bir şampiyona geldiler. Anadolu'da devrim yapmış iki takım." diye konuştu.Yusuf Erdoğan, Trabzonspor'a 4.5 yıl sonra yeniden döndüğünü anımsatarak, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

