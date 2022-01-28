Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220128/turkiye-katar-ve-taliban-kabil-havalimaninin-yonetimi-icin-bazi-konularda-anlasti-1053215525.html
Türkiye, Katar ve Taliban, Kabil Havalimanı'nın yönetimi için bazı konularda anlaştı
Türkiye, Katar ve Taliban, Kabil Havalimanı'nın yönetimi için bazı konularda anlaştı
Katar, Kabil Uluslararası Havalimanı'nın yönetimi ve işletilmesiyle ilgili Katar, Türkiye ve Taliban geçici hükümeti heyetlerinin bir dizi temel konu üzerinde... 28.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-28T00:31+0300
2022-01-28T00:31+0300
dünya
türkiye
katar
taliban
kabil
havalimanı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1c/1053215042_264:0:1738:829_1920x0_80_0_0_62f7f0b42022ad9d70df5a8b0726e313.jpg
Katar, Türkiye ve Taliban, Kabil Uluslararası Havalimanı işletilmesiyle ilgili bazı konularda anlaşma sağladı.Katar Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, konuyla ilgili başkent Doha'da düzenlenen heyetler arası üçlü toplantının sona erdiği belirtildi.Açıklamada, Katar, Türkiye ve Taliban geçici hükümeti heyetlerinin Kabil Uluslararası Havalimanı'nın nasıl yönetileceği ve işletileceği konusunda bir dizi temel konu üzerinde anlaşmaya vardığı ifade edildi.Müzakerelerin son turu gelecek haftaTarafların görüşmelerin gidişatından duydukları memnuniyeti dile getirdikleri aktarılan açıklamada, müzakerelerin son turunun gelecek hafta Doha'da yapılacağı kaydedildi.Katar Dışişleri Bakanlığı geçen hafta, Katar ve Türkiye heyetlerinin Taliban geçici hükümetiyle Kabil Uluslararası Havalimanı'nın yönetimi ve işletimi konusunda Kabil'de iki gün boyunca yoğun müzakereler yürüttüğünü duyurmuştu.Katar ve Türk heyetleri arasında 2021 Aralık ayı sonlarında Kabil Uluslararası Havalimanı'nın işletilmesine ilişkin görüşmeler yapılmış ve Türkiye ile Katar'dan iki şirket arasında eşit ortaklık temelinde bir mutabakat zaptı imzalanmıştı.Taliban, 2021 Haziran ayından itibaren şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeyi, ağustos ayında da vilayet merkezlerini hızla ele geçirmişti.Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesi ve hükümet güçlerinin başkentten ayrılmasıyla Taliban, 15 Ağustos'ta başkanlık sarayı ve kamu binalarını ele geçirerek ülkede kontrolü sağlamıştı.
katar
kabil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1c/1053215042_448:0:1553:829_1920x0_80_0_0_224796095351933a43165f4cf398a6f8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, katar, taliban, kabil, havalimanı

Türkiye, Katar ve Taliban, Kabil Havalimanı'nın yönetimi için bazı konularda anlaştı

00:31 28.01.2022
© Katar Dışişleri BakanlığıKatar, Türkiye ve Taliban geçici hükümeti heyetleri
Katar, Türkiye ve Taliban geçici hükümeti heyetleri - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2022
© Katar Dışişleri Bakanlığı
Abone ol
Katar, Kabil Uluslararası Havalimanı'nın yönetimi ve işletilmesiyle ilgili Katar, Türkiye ve Taliban geçici hükümeti heyetlerinin bir dizi temel konu üzerinde anlaşmaya vardığını duyurdu.
Katar, Türkiye ve Taliban, Kabil Uluslararası Havalimanı işletilmesiyle ilgili bazı konularda anlaşma sağladı.
Katar Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, konuyla ilgili başkent Doha'da düzenlenen heyetler arası üçlü toplantının sona erdiği belirtildi.
Açıklamada, Katar, Türkiye ve Taliban geçici hükümeti heyetlerinin Kabil Uluslararası Havalimanı'nın nasıl yönetileceği ve işletileceği konusunda bir dizi temel konu üzerinde anlaşmaya vardığı ifade edildi.

Müzakerelerin son turu gelecek hafta

Tarafların görüşmelerin gidişatından duydukları memnuniyeti dile getirdikleri aktarılan açıklamada, müzakerelerin son turunun gelecek hafta Doha'da yapılacağı kaydedildi.
Katar Dışişleri Bakanlığı geçen hafta, Katar ve Türkiye heyetlerinin Taliban geçici hükümetiyle Kabil Uluslararası Havalimanı'nın yönetimi ve işletimi konusunda Kabil'de iki gün boyunca yoğun müzakereler yürüttüğünü duyurmuştu.
Katar ve Türk heyetleri arasında 2021 Aralık ayı sonlarında Kabil Uluslararası Havalimanı'nın işletilmesine ilişkin görüşmeler yapılmış ve Türkiye ile Katar'dan iki şirket arasında eşit ortaklık temelinde bir mutabakat zaptı imzalanmıştı.
Taliban, 2021 Haziran ayından itibaren şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeyi, ağustos ayında da vilayet merkezlerini hızla ele geçirmişti.
Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesi ve hükümet güçlerinin başkentten ayrılmasıyla Taliban, 15 Ağustos'ta başkanlık sarayı ve kamu binalarını ele geçirerek ülkede kontrolü sağlamıştı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce