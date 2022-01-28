Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220128/turkiye-uzay-ajansindan-ilyas-haliloglu-aciklamasi-teknik-degil-idari-islerin-takibinde-gorevli-1053220487.html
Türkiye Uzay Ajansı'ndan 'İlyas Haliloğlu' açıklaması: Teknik değil idari işlerin takibinde görevli
Türkiye Uzay Ajansı'ndan 'İlyas Haliloğlu' açıklaması: Teknik değil idari işlerin takibinde görevli
Medyada yer alan Sebze Üretim Tekniği Bölümü mezunu İlyas Haliloğlu'nun Türkiye Uzay Ajansı'na (TUA) Başkan Müşaviri olarak atandığı haberleri tartışmalara... 28.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-28T07:11+0300
2022-01-28T07:11+0300
türkiye
türkiye uzay ajansı
atama
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/15/1052967752_0:0:813:457_1920x0_80_0_0_2fed85ea72500c12637a56c8e3914b2c.jpg
Ege Üniversitesi Ödemiş Meslek Yüksek Okulu Sebze Üretim Tekniği ön lisans bölümünden mezun olan İlyas Haliloğlu'nun Türkiye Uzay Ajansı'na Başkan Müşaviri olarak atandığı haberleri, sosyal medyada tartışma yarattı.İlyas Haliloğlu, atanmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Haliloğlu, Türkiye Uzay Ajansı amblemli not kağıdına yazdığı mesajda şu ifadeleri kullandı:"Değerli dost ve arkadaşlarım; Türkiye Uzay Ajansı Kurumu'na, Başkan Müşaviri olarak atandım. Dua ve desteklerinizi her zaman beklerim. Saygılarımla"TUA'dan açıklamaBu atamanın ardından Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım imzalı bir açıklama paylaşıldı. Türkiye Uzay Ajansı'nın sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, "Bugün bazı medya organlarında yer alan İlyas Haliloğlu'nun TUA Başkanlık Müşavirliği görevine getirilmesine ilişkin haberlerde kasıtlı ifadelere yer verildiğine şahit oldum. TUA, uzay çalışmalarının yanında bir devlet kurumu olarak idari ve bürokratik işlerin de yürütüldüğü bir kurumdur. İlgili göreve atanan personelimiz, 1990 yılından bu yana memuriyeti devam eden bir bürokrattır. Personelimiz teknik değil idari işlerin takibinde görevlidir. Ayrıca atama, haberlerde yansıtılmaya çalışıldığı gibi açıktan ve istisnai bir atama değil, kurumlar arası nakil yoluyla yapılan bir görevlendirmedir. İdari bir görev üzerinden kurumumuzu yıpratmaya çalışan art niyetli yayınları kamuoyunun takdirine sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/15/1052967752_83:0:692:457_1920x0_80_0_0_5f752b08fe7b261c97d31c06f860c701.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye uzay ajansı, atama

Türkiye Uzay Ajansı'ndan 'İlyas Haliloğlu' açıklaması: Teknik değil idari işlerin takibinde görevli

07:11 28.01.2022
© Fotoğraf : TUATürkiye Uzay Ajansı - TUA
Türkiye Uzay Ajansı - TUA - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2022
© Fotoğraf : TUA
Abone ol
Medyada yer alan Sebze Üretim Tekniği Bölümü mezunu İlyas Haliloğlu'nun Türkiye Uzay Ajansı'na (TUA) Başkan Müşaviri olarak atandığı haberleri tartışmalara neden oldu. Türkiye Uzay Ajansı'ndan konuyla ilgili açıklama geldi.
Ege Üniversitesi Ödemiş Meslek Yüksek Okulu Sebze Üretim Tekniği ön lisans bölümünden mezun olan İlyas Haliloğlu'nun Türkiye Uzay Ajansı'na Başkan Müşaviri olarak atandığı haberleri, sosyal medyada tartışma yarattı.
İlyas Haliloğlu, atanmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Haliloğlu, Türkiye Uzay Ajansı amblemli not kağıdına yazdığı mesajda şu ifadeleri kullandı:
"Değerli dost ve arkadaşlarım; Türkiye Uzay Ajansı Kurumu'na, Başkan Müşaviri olarak atandım. Dua ve desteklerinizi her zaman beklerim. Saygılarımla"

TUA'dan açıklama

Bu atamanın ardından Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım imzalı bir açıklama paylaşıldı. Türkiye Uzay Ajansı'nın sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, "Bugün bazı medya organlarında yer alan İlyas Haliloğlu'nun TUA Başkanlık Müşavirliği görevine getirilmesine ilişkin haberlerde kasıtlı ifadelere yer verildiğine şahit oldum. TUA, uzay çalışmalarının yanında bir devlet kurumu olarak idari ve bürokratik işlerin de yürütüldüğü bir kurumdur. İlgili göreve atanan personelimiz, 1990 yılından bu yana memuriyeti devam eden bir bürokrattır. Personelimiz teknik değil idari işlerin takibinde görevlidir. Ayrıca atama, haberlerde yansıtılmaya çalışıldığı gibi açıktan ve istisnai bir atama değil, kurumlar arası nakil yoluyla yapılan bir görevlendirmedir. İdari bir görev üzerinden kurumumuzu yıpratmaya çalışan art niyetli yayınları kamuoyunun takdirine sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce