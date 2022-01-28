https://tr.sputniknews.com/20220128/turkiyede-gunluk-kovid-19-vaka-sayisi-90-bini-asti-1053250709.html

Türkiye'de günlük Kovid-19 vaka sayısı 90 bini aştı

Türkiye'de günlük Kovid-19 vaka sayısı 90 bini aştı

Türkiye'de son 24 saatte 438 bin 252 Kovid-19 testi yapıldı, 93 bin 586 kişinin testi pozitif çıktı, 210 kişi yaşamını yitirdi. 28.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-28T19:58+0300

2022-01-28T19:58+0300

2022-01-28T20:06+0300

koronavirüs

türkiye

vaka

kovid-19

türkiye’de kovid-19 salgını

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Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu 'covid19.saglik.gov.tr' sitesinden paylaştı.Türkiye'de günlük Kovid-19 vaka sayısı salgının başından beri ilk kez 90 binin üstüne çıktı.Buna göre, son 24 saatte 438 bin 252 Kovid-19 testi yapıldı, 93 bin 586 kişinin testi pozitif çıktı, 210 kişi yaşamını yitirdi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs salgınında son duruma ilişkin yaptığı bilgilendirmede, şu ifadeleri kullandı:

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koronavirüs, vaka, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını