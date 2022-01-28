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https://tr.sputniknews.com/20220128/twitter-verileri-gecen-yil-78-milyar-k-pop-tweeti-atildi-turkiye-ilk-15-ulke-arasinda--1053222997.html
Twitter verileri: Geçen yıl 7.8 milyar K-Pop tweet'i atıldı, Türkiye ilk 15 ülke arasında
Twitter verileri: Geçen yıl 7.8 milyar K-Pop tweet'i atıldı, Türkiye ilk 15 ülke arasında
Twitter'ın 2021 verilerine göre hem dünya genelinde hem Türkiye'de platformda en çok konuşulan konular arasında Güney Kore pop müziği, yani K-Pop vardı... 28.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-28T11:22+0300
2022-01-28T11:30+0300
yaşam
k-pop
bts
blackpink
twitter
squid game
güney kore
dizi
tweet
exo
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Çevrimiçi dizi- film izleme platformu Netflix'in İngilizce dilinde olmamasına rağmen rekorlar kıran 'Squid Game' dizisi sonrası Güney Kore kültürü yeni yeni parlıyormuş gibi bir algı oluşsa da kültürel diplomasi ürünleri olarak kullanılan Güney Kore dizi, film ve müziği çok uzun süredir dünyada oldukça popüler. Bu durumu en net şekilde ortaya koyan mecralardan biri de sosyal medya. Twitter verilerine göre Güney Kore pop müziği (K-Pop) hakkında dünya çapında 2020'de 6.7 milyar tweet atılırken 2021'de bu sayı yüzde 16'lık artışla 7.8 milyar oldu. Türkiye, K-pop hakkında en çok tweet'leyen ilk 20 ülke arasında yer aldı. K-pop hakkında en çok tweet'leyen 20 ülke: En çok K-pop fanına sahip 20 ülke: Dünya çapında ve Türkiye'de, hakkında en çok tweet atılan sanatçılar listesinde ise BTS zirvede.BTS pandemi dönemindeki ilk canlı konseri 'BTS PERMISSION TO DANCE ON SAHNE - LA' ile tek başına 68 milyondan fazla katkıda bulundu, dünya çapında K-pop hakkında en çok tweet'lenen sanatçı olarak en üst sırada yer aldı. BLACKPINK ve EXO'nun ilk 20 listesinde yer almasına ek olarak, genç grup TOMORROW X TOGETHER (TXT) konumunu sağlamlaştırdı. 2021'de ATEEZ de bir basamak tırmanarak 9. sıraya, Stray Kids ise 10. sıraya yükseldi. Türkiye’de hakkında en çok tweet atılan K-pop yıldızları:Dünyada en çok tweet'lenen K-pop sanatçıları:Yükselen K-pop sanatçılarının 2020 listesinde 5. sırada olan ENHYPEN, 2021'de (BTS ve NCT'den hemen sonra) hakkında en çok tweet'lenen 3. grup olarak iyi bir grafik yakaladı. En hızlı yükselen Top 10 K-pop yıldızı:Bu arada Twitter'da çok konuşulan Güney Kore kaynaklı konular arasında yalnızca K-Pop yok. 'True Beauty', 'Sweet Home' ve 'Navillera', Twitter'da hakkında en çok tweet'lenen internet çizgi romanları (webtoon) oldu. BTS üyesi V'nin 'Itaewon Class' dizisi için seslendirdiği 'Sweet Night' gibi film- dizi müzikleri de Twitter'da geçen yıl çok konuşuldu.
https://tr.sputniknews.com/20211022/k-drama-hayranlari-squid-gameden-sonra-kore-dizilerine-ilgi-artti-garip-tepkiler-almaya-basladik-1050095220.html
https://tr.sputniknews.com/20210920/ozel-elci-atanan-bts-grubu-yeniden-bm-kursusunde-1049072696.html
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k-pop, bts, blackpink, twitter , squid game, güney kore, dizi, tweet, exo

Twitter verileri: Geçen yıl 7.8 milyar K-Pop tweet'i atıldı, Türkiye ilk 15 ülke arasında

11:22 28.01.2022 (güncellendi: 11:30 28.01.2022)
© AP Photo / Ahn Young-joonK-Pop/ BTS
K-Pop/ BTS - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2022
© AP Photo / Ahn Young-joon
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Twitter'ın 2021 verilerine göre hem dünya genelinde hem Türkiye'de platformda en çok konuşulan konular arasında Güney Kore pop müziği, yani K-Pop vardı. Türkiye, K-Pop hakkında en çok tweet atan ülkeler listesinde 14. sırada yer alırken en çok K-Pop hayranına sahip ülkeler listesinde de 11. sırada. En popüler sanatçılarda ise BTS zirvede.
Çevrimiçi dizi- film izleme platformu Netflix'in İngilizce dilinde olmamasına rağmen rekorlar kıran 'Squid Game' dizisi sonrası Güney Kore kültürü yeni yeni parlıyormuş gibi bir algı oluşsa da kültürel diplomasi ürünleri olarak kullanılan Güney Kore dizi, film ve müziği çok uzun süredir dünyada oldukça popüler. Bu durumu en net şekilde ortaya koyan mecralardan biri de sosyal medya.
Squid Game - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2021
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K-drama hayranları: Squid Game’den sonra Kore dizilerine ilgi arttı, garip tepkiler almaya başladık
22 Ekim 2021, 20:06
Twitter verilerine göre Güney Kore pop müziği (K-Pop) hakkında dünya çapında 2020'de 6.7 milyar tweet atılırken 2021'de bu sayı yüzde 16'lık artışla 7.8 milyar oldu. Türkiye, K-pop hakkında en çok tweet'leyen ilk 20 ülke arasında yer aldı.

K-pop hakkında en çok tweet'leyen 20 ülke:

Endonezya
Filipinler
Güney Kore
Tayland
ABD
Meksika
Malezya
Brezilya
Hindistan
Japonya
Peru
Arjantin
Vietnam
Türkiye
Şili
Kolombiya
Singapur
Fransa
Ekvator
Kanada

En çok K-pop fanına sahip 20 ülke:

Endonezya (İkinci yıl üst üste ilk sırada)
Japonya
Filipinler
Güney Kore
ABD
Tayland
Brezilya
Meksika
Hindistan
Malezya
Türkiye
Arjantin
Vietnam
Peru
Kolombiya
Şili
Kanada
Fransa
Singapur
Ekvador
Dünya çapında ve Türkiye'de, hakkında en çok tweet atılan sanatçılar listesinde ise BTS zirvede.
BTS pandemi dönemindeki ilk canlı konseri 'BTS PERMISSION TO DANCE ON SAHNE - LA' ile tek başına 68 milyondan fazla katkıda bulundu, dünya çapında K-pop hakkında en çok tweet'lenen sanatçı olarak en üst sırada yer aldı. BLACKPINK ve EXO'nun ilk 20 listesinde yer almasına ek olarak, genç grup TOMORROW X TOGETHER (TXT) konumunu sağlamlaştırdı. 2021'de ATEEZ de bir basamak tırmanarak 9. sıraya, Stray Kids ise 10. sıraya yükseldi.
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Özel elçi atanan BTS grubu yeniden BM kürsüsünden seslendi: 'Kayıp nesil' demek doğru değil
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Türkiye’de hakkında en çok tweet atılan K-pop yıldızları:

BTS (@BTS_twt)
EXO (@weareoneEXO)
Stray Kids (@Stray_Kids)
ATEEZ (@ATEEZofficial)
BLACKPINK (@BLACKPINK)
TOMORROW X TOGETHER (@TXT_members)
NCT (@NCTsmtown)
TWICE (@JYPETWICE)
ENHYPEN (@ENHYPEN_members)
GOT7 (@GOT7Official)

Dünyada en çok tweet'lenen K-pop sanatçıları:

BTS (@BTS_twt)
NCT (@NCTsmtown)
ENHYPEN (@ENHYPEN_members)
EXO (@weareoneEXO)
BLACKPINK (@BLACKPINK)
TOMORROW X TOGETHER (@TXT_members)
TREASURE (@treasuremembers)
SEVENTEEN (@pledis_17)
ATEEZ (@ATEEZofficial)
Stray Kids (@Stray_Kids)
TWICE (@JYPETWICE)
GOT7 (@GOT7Official)
The Boyz (@IST_THEBOYZ)
aespa (@aespa_official)
iKON (@YG_iKONIC)
ITZY (@ITZYofficial)
ASTRO (@offclASTRO)
MonstaX (@OfficialMonstaX)
Red Velvet (@RVsmtown)
SHINee(@SHINee)
Yükselen K-pop sanatçılarının 2020 listesinde 5. sırada olan ENHYPEN, 2021'de (BTS ve NCT'den hemen sonra) hakkında en çok tweet'lenen 3. grup olarak iyi bir grafik yakaladı.

En hızlı yükselen Top 10 K-pop yıldızı:

ENHYPEN (@ENHYPEN_members)
TOMORROW X TOGETHER (@TXT_members)
TREASURE (@treasuremembers)
aespa (@aespa_official)
ITZY (@ITZYofficial)
IVE (@IVEstarship)
CRAVITY (@CRAVITYstarship)
WEi (@WEi__Official)
ONEUS (@official_ONEUS)
CIX (@CIX_twt)
Bu arada Twitter'da çok konuşulan Güney Kore kaynaklı konular arasında yalnızca K-Pop yok. 'True Beauty', 'Sweet Home' ve 'Navillera', Twitter'da hakkında en çok tweet'lenen internet çizgi romanları (webtoon) oldu.
BTS - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2022
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BTS üyesi V'nin 'Itaewon Class' dizisi için seslendirdiği 'Sweet Night' gibi film- dizi müzikleri de Twitter'da geçen yıl çok konuşuldu.
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