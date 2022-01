https://tr.sputniknews.com/20220128/twitter-verileri-gecen-yil-78-milyar-k-pop-tweeti-atildi-turkiye-ilk-15-ulke-arasinda--1053222997.html

Twitter verileri: Geçen yıl 7.8 milyar K-Pop tweet'i atıldı, Türkiye ilk 15 ülke arasında

Twitter'ın 2021 verilerine göre hem dünya genelinde hem Türkiye'de platformda en çok konuşulan konular arasında Güney Kore pop müziği, yani K-Pop vardı... 28.01.2022, Sputnik Türkiye

Çevrimiçi dizi- film izleme platformu Netflix'in İngilizce dilinde olmamasına rağmen rekorlar kıran 'Squid Game' dizisi sonrası Güney Kore kültürü yeni yeni parlıyormuş gibi bir algı oluşsa da kültürel diplomasi ürünleri olarak kullanılan Güney Kore dizi, film ve müziği çok uzun süredir dünyada oldukça popüler. Bu durumu en net şekilde ortaya koyan mecralardan biri de sosyal medya. Twitter verilerine göre Güney Kore pop müziği (K-Pop) hakkında dünya çapında 2020'de 6.7 milyar tweet atılırken 2021'de bu sayı yüzde 16'lık artışla 7.8 milyar oldu. Türkiye, K-pop hakkında en çok tweet'leyen ilk 20 ülke arasında yer aldı. K-pop hakkında en çok tweet'leyen 20 ülke: En çok K-pop fanına sahip 20 ülke: Dünya çapında ve Türkiye'de, hakkında en çok tweet atılan sanatçılar listesinde ise BTS zirvede.BTS pandemi dönemindeki ilk canlı konseri 'BTS PERMISSION TO DANCE ON SAHNE - LA' ile tek başına 68 milyondan fazla katkıda bulundu, dünya çapında K-pop hakkında en çok tweet'lenen sanatçı olarak en üst sırada yer aldı. BLACKPINK ve EXO'nun ilk 20 listesinde yer almasına ek olarak, genç grup TOMORROW X TOGETHER (TXT) konumunu sağlamlaştırdı. 2021'de ATEEZ de bir basamak tırmanarak 9. sıraya, Stray Kids ise 10. sıraya yükseldi. Türkiye’de hakkında en çok tweet atılan K-pop yıldızları:Dünyada en çok tweet'lenen K-pop sanatçıları:Yükselen K-pop sanatçılarının 2020 listesinde 5. sırada olan ENHYPEN, 2021'de (BTS ve NCT'den hemen sonra) hakkında en çok tweet'lenen 3. grup olarak iyi bir grafik yakaladı. En hızlı yükselen Top 10 K-pop yıldızı:Bu arada Twitter'da çok konuşulan Güney Kore kaynaklı konular arasında yalnızca K-Pop yok. 'True Beauty', 'Sweet Home' ve 'Navillera', Twitter'da hakkında en çok tweet'lenen internet çizgi romanları (webtoon) oldu. BTS üyesi V'nin 'Itaewon Class' dizisi için seslendirdiği 'Sweet Night' gibi film- dizi müzikleri de Twitter'da geçen yıl çok konuşuldu.

