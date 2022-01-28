https://tr.sputniknews.com/20220128/uzmanlar-yuksek-kolesterolun-belirtileri-ayak-tirnaklarinda-gorulebilir-1053247138.html

Uzmanlar: Yüksek kolesterolün belirtileri ayak tırnaklarında görülebilir

Uzmanlar: Yüksek kolesterolün belirtileri ayak tırnaklarında görülebilir

Uzmanlar, kırılgan, veya yavaş büyüyen ayak tırnaklarının yüksek kolesterolün belirtileri olabileceğini söyledi. 28.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-28T17:32+0300

2022-01-28T17:32+0300

2022-01-28T17:59+0300

dünya

ayak

kolesterol

hastalık

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Kolesterol, metabolizmanın verimli çalışmasına yardımcı olduğu için vücutta önemli bir rol oynasa da, yüksek seviyeleri kalp rahatsızlıkları veya felç gibi sağlık sorunları riskini artırabilir. Yüksek kolesterol ayrıca, arterleri tıkayan ve bacak kaslarına kan akışını durduran periferik hava hastalığı (PAD) riskini de artırıyor.PAD'ın belirtileri ise ayak tırnaklarında görülebiliyor. Harley Street Clinic'te danışman bir kardiyolog olan Dr Sami Firoozi, PAD'ın insan sağlığı üzerindeki riskleriyle ilgili olarak "Doğrudan yaşamı tehdit etmese de, buna neden olan ateroskleroz süreci, bazen bacaklara kan akışının ciddi şekilde kısıtlanması durumunda ortaya çıkan kritik uzuv iskemisi gibi ciddi ve ölümcül sorunlara yol açabilir" açıklamasında bulundu. Semptomlar istirahat halindeyken bile bacaklarda ve ayaklarda şiddetli yanma ağrısı, cildin soluk, parlak, pürüzsüz ve kuru hale gelmesi ve bacaklarda kas kütlesi kaybı olarak sıralanıyor.Diğer semptomlar arasında ise ise, ayak ve bacaklarda iyileşmeyen açık yaralar ve ayak derisinin soğuk, uyuşmuş ve kırmızıya dönmesi veya şişmeye ve kokulu irin üretmeye başlaması bulunuyor. Dr. Firoozi, belirtilerin görülmesi durumunda asıl tanının konabilmesi için kan testi yapılmasını öneriyor:"Bu, yaşınıza, kilonuza, sigara içme durumunuza, şeker hastalığınız olup olmadığına veya ailede yüksek kolesterol veya kalp sorunları öyküsü olup olmadığına bağlı olacak."

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ayak, kolesterol, hastalık