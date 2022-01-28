https://tr.sputniknews.com/20220128/wsj-abd-rus-bankalarina-ve-devlet-sirketlerine-yaptirimi-gozden-geciriyor-1053253244.html
WSJ: ABD, Rus bankalarına ve devlet şirketlerine yaptırımı gözden geçiriyor
WSJ: ABD, Rus bankalarına ve devlet şirketlerine yaptırımı gözden geçiriyor
Wall Street Journal, Biden yönetiminin ABD'nin en büyük bankalarıyla Rusya'ya Ukrayna kriziyle alakalı olası yaptırımları görüştüğünü duyurdu. 28.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-28T22:25+0300
2022-01-28T22:25+0300
2022-01-28T22:25+0300
ukrayna krizi
abd
rusya
joe biden
swift
banka
yaptırım
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Wall Street Journal (WSJ) gazetesine göre ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, Rus bankaları ve devlet şirketlerine yönelik yaptırımları değerlendiriyor.Gazete, Ukrayna krizi bağlamında yaptırım uygulanacak bankalar arasında, nihai karar olmasa da VTB Bank gibi kurumlardan birkaçının bulunduğunu ve gelişmiş mikro-elektronik ihracatı yapan kilit sektörlerin hedef alınmasının gözden geçirildiğini öne sürdü.ABD'li bir yetkiliye göre, Rusya'nın petrol ve doğalgaz ihracatına yönelik yaptırımlar ve Moskova'nın küresel SWIFT sisteminden çıkarılması şimdilik gündemde yer almıyor.Öte yandan Bloomberg'in haberine göre ise Biden yönetiminden üst düzey yetkililer; Citigroup, Bank of America, JPMorgan Chase & Co. ve Goldman Sachs gibi ülkenin en büyük bankalarını Rusya'ya olası yaptırımlar hakkında bilgilendirdi.Haberde, Biden yönetiminin, bankalarla Rusya'ya yaptırımların 2018'de küresel alüminyum tedarik zincirinin kesintiye uğraması ve yüzde 30 fiyat artışı gibi benzer sorunlar yaratıp yaratmayacağı endişesini paylaştığı belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20220128/zelenskiy-rus-birliklerinin-sinirdaki-varligi-2021in-baslarina-oranla-daha-yuksek-seviyede-degil-1053251817.html
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abd, rusya, joe biden, swift, banka, yaptırım
WSJ: ABD, Rus bankalarına ve devlet şirketlerine yaptırımı gözden geçiriyor
Wall Street Journal, Biden yönetiminin ABD'nin en büyük bankalarıyla Rusya'ya Ukrayna kriziyle alakalı olası yaptırımları görüştüğünü duyurdu.
Wall Street Journal (WSJ) gazetesine göre ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, Rus bankaları ve devlet şirketlerine yönelik yaptırımları değerlendiriyor.
Gazete, Ukrayna krizi bağlamında yaptırım uygulanacak bankalar arasında, nihai karar olmasa da VTB Bank gibi kurumlardan birkaçının bulunduğunu ve gelişmiş mikro-elektronik ihracatı yapan kilit sektörlerin hedef alınmasının gözden geçirildiğini öne sürdü.
ABD'li bir yetkiliye göre, Rusya'nın petrol ve doğalgaz ihracatına yönelik yaptırımlar ve Moskova'nın küresel SWIFT sisteminden çıkarılması şimdilik gündemde yer almıyor.
Öte yandan Bloomberg'in haberine göre ise Biden yönetiminden üst düzey yetkililer; Citigroup, Bank of America, JPMorgan Chase & Co. ve Goldman Sachs gibi ülkenin en büyük bankalarını Rusya'ya olası yaptırımlar hakkında bilgilendirdi.
Haberde, Biden yönetiminin, bankalarla Rusya'ya yaptırımların 2018'de küresel alüminyum tedarik zincirinin kesintiye uğraması ve yüzde 30 fiyat artışı gibi benzer sorunlar yaratıp yaratmayacağı endişesini paylaştığı belirtildi.