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https://tr.sputniknews.com/20220128/yamac-parasutune-misina-dolandi-1053246494.html
Yamaç paraşütüne misina dolandı
Yamaç paraşütüne misina dolandı
Antalya'da, Konyaaltı sahilindeki seyir terasından atlayan Sadık Göller'in yamaç paraşütüne, inişe geçtiği sırada, 40 metre yükseklikteki falezlerden denize... 28.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-28T17:21+0300
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paraşüt
konyaaltı
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Konyaaltı seyir terası olarak bilinen noktadan, havanın rüzgarlı olduğu günlerde yamaç paraşütü yapan sporculardan Sadık Göller, atlayışı sonrası havada süzülürken, balıkçı misinasının takılmasıyla düşme tehlikesi geçirdi. 40 metre yükseklikteki falezlerden balık tutmak amacıyla denize olta atan amatör balıkçının misinasına paraşütünün takıldığı anları aksiyon kamerasıyla görüntüleyen Göller, misinanın kopmasıyla düşmekten kurtulup inişini tamamladı.
https://tr.sputniknews.com/20220123/yarasa-adam-yazin-evine-kisin-ofisine-ucarak-gidiyor-1053035571.html
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türkiye, antalya, paraşüt, konyaaltı, deniz

Yamaç paraşütüne misina dolandı

17:21 28.01.2022
© DHAYamaç paraşütüne misina dolandı
Yamaç paraşütüne misina dolandı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2022
© DHA
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Antalya'da, Konyaaltı sahilindeki seyir terasından atlayan Sadık Göller'in yamaç paraşütüne, inişe geçtiği sırada, 40 metre yükseklikteki falezlerden denize olta atan kişinin misinası takıldı.
Konyaaltı seyir terası olarak bilinen noktadan, havanın rüzgarlı olduğu günlerde yamaç paraşütü yapan sporculardan Sadık Göller, atlayışı sonrası havada süzülürken, balıkçı misinasının takılmasıyla düşme tehlikesi geçirdi.
40 metre yükseklikteki falezlerden balık tutmak amacıyla denize olta atan amatör balıkçının misinasına paraşütünün takıldığı anları aksiyon kamerasıyla görüntüleyen Göller, misinanın kopmasıyla düşmekten kurtulup inişini tamamladı.
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