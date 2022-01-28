Yamaç paraşütüne misina dolandı

Konyaaltı seyir terası olarak bilinen noktadan, havanın rüzgarlı olduğu günlerde yamaç paraşütü yapan sporculardan Sadık Göller, atlayışı sonrası havada süzülürken, balıkçı misinasının takılmasıyla düşme tehlikesi geçirdi. 40 metre yükseklikteki falezlerden balık tutmak amacıyla denize olta atan amatör balıkçının misinasına paraşütünün takıldığı anları aksiyon kamerasıyla görüntüleyen Göller, misinanın kopmasıyla düşmekten kurtulup inişini tamamladı.
Antalya'da, Konyaaltı sahilindeki seyir terasından atlayan Sadık Göller'in yamaç paraşütüne, inişe geçtiği sırada, 40 metre yükseklikteki falezlerden denize olta atan kişinin misinası takıldı.
Konyaaltı seyir terası olarak bilinen noktadan, havanın rüzgarlı olduğu günlerde yamaç paraşütü yapan sporculardan Sadık Göller, atlayışı sonrası havada süzülürken, balıkçı misinasının takılmasıyla düşme tehlikesi geçirdi.
40 metre yükseklikteki falezlerden balık tutmak amacıyla denize olta atan amatör balıkçının misinasına paraşütünün takıldığı anları aksiyon kamerasıyla görüntüleyen Göller, misinanın kopmasıyla düşmekten kurtulup inişini tamamladı.